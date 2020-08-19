На Север под парусом: уникальная экспедиция барка "Седов"
В уникальный поход "Седов" вышел из порта Владивостока.
В уникальный поход "Седов" вышел из порта Владивостока.
Перед отправлением на палубе состоялось торжественное построение.
Перед отправлением на палубе состоялось торжественное построение.
Замглавы Росрыболовства Петр Савчук, который принял участие в мероприятии, назвал экспедицию знаковой.
Замглавы Росрыболовства Петр Савчук, который принял участие в мероприятии, назвал экспедицию знаковой.
Переход судна такого класса по Северному морскому пути не имеет аналогов в истории.
Переход судна такого класса по Северному морскому пути не имеет аналогов в истории.
Капитан барка "Седов" Виктор Николин.
Навигацию в пути обеспечивает администрация Севморпути.
Навигацию в пути обеспечивает администрация Севморпути.
Барку могут встретиться айсберги, поэтому связь с ним поддерживает ледоход.
Барку могут встретиться айсберги, поэтому связь с ним поддерживает ледоход.
Если ледовая обстановка осложнится, парусник будет заходить в промежуточные порты.
Если ледовая обстановка осложнится, парусник будет заходить в промежуточные порты.
На борту "Седова"работает научная группа, которая будет вести в том числе экологические проекты.
На борту "Седова"работает научная группа, которая будет вести в том числе экологические проекты.
Курсанты, проходящие практику на судне, получат редчайший опыт плавания в условиях Крайнего Севера.
Курсанты, проходящие практику на судне, получат редчайший опыт плавания в условиях Крайнего Севера.
Переход Седова по Северному морскому пути завершит кругосветное путешествие барка.
Переход Седова по Северному морскому пути завершит кругосветное путешествие барка.
Парусник уже пересек Атлантику, Индийский и Тихий океаны, находился в море 179 суток и преодолел 23 тысячи морских миль.
Парусник уже пересек Атлантику, Индийский и Тихий океаны, находился в море 179 суток и преодолел 23 тысячи морских миль.
"Седов" — самое большое учебно-парусное судно в мире.
"Седов" — самое большое учебно-парусное судно в мире.
В следующем году барк отметит 100-летний юбилей.