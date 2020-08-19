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На Север под парусом: уникальная экспедиция барка "Седов"
Крупнейший в мире четырехмачтовый российский парусник "Седов" отправился из Владивостока в Калининград по Северному морскому пути. Торжественные проводы моряков РИА Новости, 19.08.2020
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северный морской путь
седов (судно)
владивосток
фото
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Крупнейший в мире четырехмачтовый российский парусник "Седов" отправился из Владивостока в Калининград по Северному морскому пути. Торжественные проводы моряков — в фотоленте Ria.ru.
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северный морской путь, седов (судно), владивосток, фото, фото

На Север под парусом: уникальная экспедиция барка "Седов"

12:34 19.08.2020 (обновлено: 12:48 19.08.2020)
291
Крупнейший в мире четырехмачтовый российский парусник "Седов" отправился из Владивостока в Калининград по Северному морскому пути. Торжественные проводы моряков — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В уникальный поход "Седов" вышел из порта Владивостока.

Барк Седов перед отправлением в экспедицию по Северному морскому пути из Владивостока в Калининград, на 33-м причале Тихоокеанского флота
1 из 14

В уникальный поход "Седов" вышел из порта Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Перед отправлением на палубе состоялось торжественное построение.

Курсанты на палубе барка Седов перед отправлением в экспедицию по Северному морскому пути из Владивостока в Калининград
2 из 14

Перед отправлением на палубе состоялось торжественное построение.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук, который принял участие в мероприятии, назвал экспедицию знаковой.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, заместитель председателя Правительства Приморского края Александр Костенко, капитан барка Седов Виктор Николин с флагом экспедиции перед отправлением по Северному морскому пути из Владивостока в Калининград
3 из 14

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук, который принял участие в мероприятии, назвал экспедицию знаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Переход судна такого класса по Северному морскому пути не имеет аналогов в истории.

Спасательный круг на борту парусника Седов. Барк Седов под парусами отправится в экспедицию по Северному морскому пути из Владивостока в Калининград
4 из 14

Переход судна такого класса по Северному морскому пути не имеет аналогов в истории.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Капитан барка "Седов" Виктор Николин.

Капитан барка Седов Виктор Николин на палубе судна перед отправлением в экспедицию по Северному морскому пути из Владивостока в Калининград
5 из 14

Капитан барка "Седов" Виктор Николин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Навигацию в пути обеспечивает администрация Севморпути.

Экипаж судна на палубе барка Седов. Судно под парусами отправится в экспедицию по Северному морскому пути из Владивостока в Калининград
6 из 14

Навигацию в пути обеспечивает администрация Севморпути.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Барку могут встретиться айсберги, поэтому связь с ним поддерживает ледоход.

Барк Седов перед отправлением в экспедицию по Северному морскому пути из Владивостока в Калининград, на 33-м причале Тихоокеанского флота
7 из 14

Барку могут встретиться айсберги, поэтому связь с ним поддерживает ледоход.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Если ледовая обстановка осложнится, парусник будет заходить в промежуточные порты.

Курсант с флагом экспедиции на борту барка Седов перед отправлением по Северному морскому пути из Владивостока в Калининград
8 из 14

Если ледовая обстановка осложнится, парусник будет заходить в промежуточные порты.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На борту "Седова"работает научная группа, которая будет вести в том числе экологические проекты.

Барк Седов перед отправлением в экспедицию по Северному морскому пути из Владивостока в Калининград, на 33-м причале Тихоокеанского флота
9 из 14

На борту "Седова"работает научная группа, которая будет вести в том числе экологические проекты.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Курсанты, проходящие практику на судне, получат редчайший опыт плавания в условиях Крайнего Севера.

Курсанты на палубе барка Седов перед отправлением в экспедицию по Северному морскому пути из Владивостока в Калининград
10 из 14

Курсанты, проходящие практику на судне, получат редчайший опыт плавания в условиях Крайнего Севера.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Переход Седова по Северному морскому пути завершит кругосветное путешествие барка.

Кнехт парусника Седов. Барк Седов под парусами отправится в экспедицию по Северному морскому пути из Владивостока в Калининград
11 из 14

Переход Седова по Северному морскому пути завершит кругосветное путешествие барка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Парусник уже пересек Атлантику, Индийский и Тихий океаны, находился в море 179 суток и преодолел 23 тысячи морских миль.

Боцман второго грота Евгений Ященков на палубе парусника Седов. Барк Седов под парусами отправится в экспедицию по Северному морскому пути.
12 из 14

Парусник уже пересек Атлантику, Индийский и Тихий океаны, находился в море 179 суток и преодолел 23 тысячи морских миль.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

"Седов" — самое большое учебно-парусное судно в мире.

Барк Седов, принимающий участие в экспедиции по Северному морскому пути
13 из 14

"Седов" — самое большое учебно-парусное судно в мире.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В следующем году барк отметит 100-летний юбилей.

Барк Седов, принимающий участие в экспедиции по Северному морскому пути
14 из 14

В следующем году барк отметит 100-летний юбилей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Северный морской путьСедов (судно)ВладивостокФото
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