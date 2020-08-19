https://ria.ru/20200819/1575973627.html

На Север под парусом: уникальная экспедиция барка "Седов"

Крупнейший в мире четырехмачтовый российский парусник "Седов" отправился из Владивостока в Калининград по Северному морскому пути. Торжественные проводы моряков РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:34

2020-08-19T12:34

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северный морской путь

седов (судно)

владивосток

фото

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Крупнейший в мире четырехмачтовый российский парусник "Седов" отправился из Владивостока в Калининград по Северному морскому пути. Торжественные проводы моряков — в фотоленте Ria.ru.

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владивосток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный морской путь, седов (судно), владивосток, фото, фото