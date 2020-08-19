https://ria.ru/20200819/1575973542.html

МСП Банк профинансировал расширение самарского агропредприятия "Нива"

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил агропредприятию "Нива" из Самарской области финансирование на сумму 200 миллионов рублей для расширения... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:36

2020-08-19T11:36

2020-08-19T11:36

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank">МСП Банк</a>, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил агропредприятию "Нива" из Самарской области финансирование на сумму 200 миллионов рублей для расширения производства, сообщает пресс-служба банка.Средства предоставлены на 7 лет по ставке 8% годовых в рамках программы субсидирования Минэкономразвития. Корпорация МСП предоставила обеспечение по кредиту в виде гарантии на сумму 100 миллионов рублей.Отмечается, что финансовая поддержка позволила компании приобрести крупный рогатый скот, технику, оборудование, провести строительно-монтажные работы. Так, на территории действующей молочно-товарной фермы в сельском поселении Нижнее Санчелеево будет построен новый современный коровник на 400 голов с доильно-молочным блоком.По данным пресс-службы, в настоящее время хозяйство активно наращивает производственные мощности для решения проблем дефицита молочной продукции в Самарской области. По завершению инвестпроекта планируется увеличение объёма выпуска молока до 9 тысяч тонн в год и реализации мяса крупного рогатого скота до 218 тонн в год. С вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей будут открыты дополнительные рабочие места.АО "Нива" специализируется на разведении крупного рогатого скота молочного направления, а также производстве продукции растениеводства. Общее поголовье молочного стада составляет около 1,6 тысячи голов. В планах предприятия - строительство трех молочных ферм на 3,6 тысячи фуражных коров с законченным циклом выращивания нетелей, а также цеха по переработке молока. Проект признан стратегическим и включен в Стратегию развития Самарской области до 2030 года, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20200818/1575949143.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика