Еврокомиссар описал отличия ситуации в Белоруссии от событий на Украине
11:33 19.08.2020 (обновлено: 11:34 19.08.2020)
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БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся в Белоруссии, отличается от событий, произошедших на Украине и в Грузии, считает еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
"Белоруссия находится на границе с Европой, между Европой и Россией, ситуация там не такая, которая складывалась, к примеру, на Украине или в Грузии. Белоруссия имеет тесные отношения с Россией. Кроме того, большинство населения положительно относится к тесным отношениям с Россией", - сказал еврокомиссар в эфире радиостанции Europe1.
Он также отметил, что европейские лидеры провели консультации по ситуации в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. В частности, с российским лидером во вторник общались канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель. "То есть сегодня для нас очевидно, что нужна деэскалация, надо достаточно быстро найти решение, чтобы избежать ухудшения ситуации", - добавил Бретон.
Он подтвердил, что против Белоруссии могут быть ужесточены европейские санкции. "Санкции уже были приняты в отношении Белоруссии и, несомненно, будут усилены, но, посмотрим, что решат лидеры государств", - сказал европейский комиссар.
Бретон также напомнил, что Евросоюз объявил о неприятии итогов президентских выборов в Белоруссии, поскольку они, по мнению ЕС, не соответствуют волеизъявлению народа.
Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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