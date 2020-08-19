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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575973216.html
Еврокомиссар описал отличия ситуации в Белоруссии от событий на Украине
Ситуация, сложившаяся в Белоруссии, отличается от событий, произошедших на Украине и в Грузии, считает еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:33
2020-08-19T11:34
протесты в белоруссии
эммануэль макрон
александр лукашенко
евросоюз
ангела меркель
владимир путин
белоруссия
грузия
украина
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости.</strong> Ситуация, сложившаяся в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, отличается от событий, произошедших на <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украине</a> и в <a href="https://ria.ru/location_Georgia" target="_blank">Грузии</a>, считает еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.Он также отметил, что европейские лидеры провели консультации по ситуации в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. В частности, с российским лидером во вторник общались канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель. "То есть сегодня для нас очевидно, что нужна деэскалация, надо достаточно быстро найти решение, чтобы избежать ухудшения ситуации", - добавил Бретон.Он подтвердил, что против Белоруссии могут быть ужесточены европейские санкции. "Санкции уже были приняты в отношении Белоруссии и, несомненно, будут усилены, но, посмотрим, что решат лидеры государств", - сказал европейский комиссар.Бретон также напомнил, что Евросоюз объявил о неприятии итогов президентских выборов в Белоруссии, поскольку они, по мнению <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>, не соответствуют волеизъявлению народа.Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
https://ria.ru/20200814/1575759363.html
А вот это заявление не является вмешательством во внутренние дела другого государства? Или тут как обычно другое?
19
2
белоруссия
грузия
украина
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эммануэль макрон, александр лукашенко, евросоюз, ангела меркель, владимир путин, белоруссия, грузия, украина, в мире

Еврокомиссар описал отличия ситуации в Белоруссии от событий на Украине

11:33 19.08.2020 (обновлено: 11:34 19.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся в Белоруссии, отличается от событий, произошедших на Украине и в Грузии, считает еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

"Белоруссия находится на границе с Европой, между Европой и Россией, ситуация там не такая, которая складывалась, к примеру, на Украине или в Грузии. Белоруссия имеет тесные отношения с Россией. Кроме того, большинство населения положительно относится к тесным отношениям с Россией", - сказал еврокомиссар в эфире радиостанции Europe1.

Он также отметил, что европейские лидеры провели консультации по ситуации в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. В частности, с российским лидером во вторник общались канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель. "То есть сегодня для нас очевидно, что нужна деэскалация, надо достаточно быстро найти решение, чтобы избежать ухудшения ситуации", - добавил Бретон.
Он подтвердил, что против Белоруссии могут быть ужесточены европейские санкции. "Санкции уже были приняты в отношении Белоруссии и, несомненно, будут усилены, но, посмотрим, что решат лидеры государств", - сказал европейский комиссар.
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Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
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Бретон также напомнил, что Евросоюз объявил о неприятии итогов президентских выборов в Белоруссии, поскольку они, по мнению ЕС, не соответствуют волеизъявлению народа.
Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Протесты в БелоруссииЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоЕвросоюзАнгела МеркельВладимир ПутинБелоруссияГрузияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А вот это заявление не является вмешательством во внутренние дела другого государства? Или тут как обычно другое?
19 августа, 11:40
Семен Семеныч
1700002
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