https://ria.ru/20200819/1575973156.html

Сотрудники Купаловского театра в Минске не могут попасть на работу

Белорусский национальный академический театр имени Янки Купалы (Купаловский театр) в Минске заблокирован, сотрудники не могут попасть на работу, сообщается на... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:32

2020-08-19T11:32

2020-08-19T11:33

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Белорусский национальный академический театр имени Янки Купалы (Купаловский театр) в Минске заблокирован, сотрудники не могут попасть на работу, сообщается на странице театра в <a href="https://www.facebook.com/kupalauski.by/posts/2707234289524968" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Ранее директор этого учреждения культуры Павел Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил жесткие действия силовиков по их подавлению. После этого Латушко был уволен. Вслед за директором ряд сотрудников театра также написали заявления об увольнении. Накануне стало известно, что Латушко примкнул к оппозиции и вошел в координационный совет, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции.В нем отмечается, что "вскрыты все кабинеты, все гримерки"."Люди с погонами отказывают сотрудникам в объяснении ситуации и силой выпихивают за дверь при попытках попасть на работу. Кипа наших заявлений об увольнении не была удовлетворена новым руководством. Но мы будем отстаивать свой театр! ", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200818/1575906618.html

https://ria.ru/20200819/1575964910.html

Владимир Ф. Быченков А что им там делать? Они же вроде как все поувольнялись вчера, заявлениями размахивали. 32

Alex Smolov Кипа наших заявлений об увольнении не была удовлетворена Но мы будем отстаивать свой театр Это как ? :)) 17

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире