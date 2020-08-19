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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575973156.html
Сотрудники Купаловского театра в Минске не могут попасть на работу
Белорусский национальный академический театр имени Янки Купалы (Купаловский театр) в Минске заблокирован, сотрудники не могут попасть на работу, сообщается на... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:32
2020-08-19T11:33
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Белорусский национальный академический театр имени Янки Купалы (Купаловский театр) в Минске заблокирован, сотрудники не могут попасть на работу, сообщается на странице театра в <a href="https://www.facebook.com/kupalauski.by/posts/2707234289524968" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Ранее директор этого учреждения культуры Павел Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил жесткие действия силовиков по их подавлению. После этого Латушко был уволен. Вслед за директором ряд сотрудников театра также написали заявления об увольнении. Накануне стало известно, что Латушко примкнул к оппозиции и вошел в координационный совет, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции.В нем отмечается, что "вскрыты все кабинеты, все гримерки"."Люди с погонами отказывают сотрудникам в объяснении ситуации и силой выпихивают за дверь при попытках попасть на работу. Кипа наших заявлений об увольнении не была удовлетворена новым руководством. Но мы будем отстаивать свой театр! ", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575906618.html
https://ria.ru/20200819/1575964910.html
А что им там делать? Они же вроде как все поувольнялись вчера, заявлениями размахивали.
32
Кипа наших заявлений об увольнении не была удовлетворена Но мы будем отстаивать свой театр Это как ? :))
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4
минск
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Сотрудники Купаловского театра в Минске не могут попасть на работу

11:32 19.08.2020 (обновлено: 11:33 19.08.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoПротестующие возле Купаловского театра в Минске
Протестующие возле Купаловского театра в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Протестующие возле Купаловского театра в Минске
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Белорусский национальный академический театр имени Янки Купалы (Купаловский театр) в Минске заблокирован, сотрудники не могут попасть на работу, сообщается на странице театра в Facebook.
Ранее директор этого учреждения культуры Павел Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил жесткие действия силовиков по их подавлению. После этого Латушко был уволен. Вслед за директором ряд сотрудников театра также написали заявления об увольнении. Накануне стало известно, что Латушко примкнул к оппозиции и вошел в координационный совет, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции.
"Купаловский заблокирован. Сотрудники не могут попасть в театр. Официальная версия - санитарный день. Вчера в театре появились сотрудники правоохранительных органов в круглосуточном порядке. Сегодня - люди в специальных костюмах для безопасности во время санобработки", - говорится в сообщении театра.
В нем отмечается, что "вскрыты все кабинеты, все гримерки".
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"Люди с погонами отказывают сотрудникам в объяснении ситуации и силой выпихивают за дверь при попытках попасть на работу. Кипа наших заявлений об увольнении не была удовлетворена новым руководством. Но мы будем отстаивать свой театр! ", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А что им там делать? Они же вроде как все поувольнялись вчера, заявлениями размахивали.
19 августа, 11:34
Владимир Ф. Быченков
2730002
Кипа наших заявлений об увольнении не была удовлетворена Но мы будем отстаивать свой театр Это как ? :))
19 августа, 11:41
ASAlex Smolov
1070000
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