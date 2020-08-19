https://ria.ru/20200819/1575972261.html
В Тюменской области началась реконструкция участка трассы Тюмень–Омск
В Тюменской области началась реконструкция участка федеральной трассы 1Р 402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск от Тюмени до поселка Богандинский, сообщил в... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:22
2020-08-19T11:22
2020-08-19T11:22
тюменская область
александр моор
тюменская область
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<strong>ТЮМЕНЬ, 19 авг - РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> началась реконструкция участка федеральной трассы 1Р 402 <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмень</a> – Ялуторовск – Ишим – Омск от Тюмени до поселка Богандинский, сообщил в своих социальных сетях губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a>.На участке появятся четыре полосы движения вместо нынешних двух, новые путепроводы, наружное освещение. Пропускная способность магистрали возрастет до 14 тысяч машин в сутки.Моор отметил, что в этом году начнется строительство путепроводов через железную дорогу и реку Пышма. Сейчас идет подготовка к расширению дороги.В ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы еще на нескольких участках автодорог Тюмень-Боровое, Боровое-Винзили и Винзили-Богандинский. Реконструкция ведется за счет федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы,, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200817/1575902511.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюменская область
ТЮМЕНЬ, 19 авг - РИА Новости
. В Тюменской области
началась реконструкция участка федеральной трассы 1Р 402 Тюмень
– Ялуторовск – Ишим – Омск от Тюмени до поселка Богандинский, сообщил в своих социальных сетях губернатор региона Александр Моор
.
На участке появятся четыре полосы движения вместо нынешних двух, новые путепроводы, наружное освещение. Пропускная способность магистрали возрастет до 14 тысяч машин в сутки.
Моор отметил, что в этом году начнется строительство путепроводов через железную дорогу и реку Пышма. Сейчас идет подготовка к расширению дороги.
"Уверен, преимущества новой дороги ощутят не только жители Тюмени, но и всего юга области. Экономия времени, комфорт и сокращение пробок – вот самые очевидные плюсы. Кроме того, увеличится объем автомобильных перевозок, сократится время доставки грузов, снизится количество аварий", - привели в пресс-службе губернатора его слова.
В ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы еще на нескольких участках автодорог Тюмень-Боровое, Боровое-Винзили и Винзили-Богандинский. Реконструкция ведется за счет федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы,, отмечается в сообщении.