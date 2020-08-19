https://ria.ru/20200819/1575972261.html

В Тюменской области началась реконструкция участка трассы Тюмень–Омск

В Тюменской области началась реконструкция участка федеральной трассы 1Р 402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск от Тюмени до поселка Богандинский, сообщил в... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:22

2020-08-19T11:22

2020-08-19T11:22

тюменская область

александр моор

тюменская область

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<strong>ТЮМЕНЬ, 19 авг - РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> началась реконструкция участка федеральной трассы 1Р 402 <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмень</a> – Ялуторовск – Ишим – Омск от Тюмени до поселка Богандинский, сообщил в своих социальных сетях губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a>.На участке появятся четыре полосы движения вместо нынешних двух, новые путепроводы, наружное освещение. Пропускная способность магистрали возрастет до 14 тысяч машин в сутки.Моор отметил, что в этом году начнется строительство путепроводов через железную дорогу и реку Пышма. Сейчас идет подготовка к расширению дороги.В ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы еще на нескольких участках автодорог Тюмень-Боровое, Боровое-Винзили и Винзили-Богандинский. Реконструкция ведется за счет федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы,, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200817/1575902511.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, тюменская область