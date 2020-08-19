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https://ria.ru/20200819/1575972157.html
Суд начал допрос свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
Друг актера Михаила Ефремова Никита Высоцкий выступил на суде в качестве свидетеля. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:20
2020-08-19T13:13
дтп с участием михаила ефремова
никита высоцкий
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Друг актера <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаила Ефремова</a> <a href="https://ria.ru/person_Vysockijj_Nikita" target="_blank">Никита Высоцкий</a> выступил на суде в качестве свидетеля.Так, он объяснил, почему тот не принес извинения родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова: по его мнению, ответом была бы "брань, ругань и обвинение в трусости".Он добавил, что Ефремов не склонен к провалам памяти в трезвом состоянии, но такое случалось, когда он сильно выпивал. Ранее в суде обвиняемый заявил, что не помнит, возили ли его на медицинское освидетельствование после ДТП. По показаниям инспектора ДПС, актер в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения. Также Ефремов утверждал, что ничего не помнит о произошедшем, а потому не может признать вину.У артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, есть проблемы с алкоголем, но до последних событий он старался себя контролировать, заявил его друг Никита Высоцкий в среду в Пресненском суде Москвы."У него с алкоголем проблемы есть. Это было, и это очень скверно. Мы все это знали и с этой непростой историей жили. &lt;...&gt; Эту ситуацию до самого последнего времени он контролировал", — сказал артист, выступая в статусе свидетеля защиты.В то же время он выразил мнение, что Ефремов не наркоман: "У меня богатый жизненный опыт — я отличу наркотическое опьянение от алкогольного. У Миши не было наркозависимости".Еще одна деталь к портрету: по словам Высоцкого, Ефремов занимался спортом, "неплохо катается на лыжах, хорошо плавает".На одном из прошлых заседаний сотрудник ДПС рассказал, что артист в момент аварии был сильно пьян — медицинское освидетельствование обнаружило у Ефремова 1,23 промилле этанола. Эксперт-нарколог Борис Мараханов заявлял РИА Новости, что "это очень много", однако многое зависит от индивидуальной устойчивости человека к спиртному и других факторов.Кроме того, из озвученных в суде материалов дела следует, что в крови актера после аварии нашли следы кокаина и марихуаны. Концентрация не уточнялась, однако ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах заявлял, что были найдены "остаточные следы", наркотики он "когда-то ранее употреблял, на этом ДТП это вряд ли отразилось".Восьмого июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, вскоре он скончался.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли, а на начавшихся в августе слушаниях сказали, что не смотрели это видео.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200819/1575971145.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575966281.html
https://ria.ru/20200808/1575505720.html
https://ria.ru/20200819/1575967652.html
Хватит бредить. Никита..... Если человек искренне хочет извинится, он извинится, что бы о нём не говорили. Извинения это в первую очередь для себя, а не для окружающих!
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Тьфу.....
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, никита высоцкий, михаил ефремов, происшествия

Суд начал допрос свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым

11:20 19.08.2020 (обновлено: 13:13 19.08.2020)
24735
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Друг актера Михаила Ефремова Никита Высоцкий выступил на суде в качестве свидетеля.
Так, он объяснил, почему тот не принес извинения родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова: по его мнению, ответом была бы "брань, ругань и обвинение в трусости".

"Не извинился, потому что он понимает, что, как говорят, любое ваше слово обернут против вас. Он попытался извиниться, но на него вылились ведра помоев", — заявил Высоцкий, выступая свидетелем защиты в Пресненском суде Москвы.

Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
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На похоронах Захарова выкинули венок от Ефремова, заявил свидетель
Он добавил, что Ефремов не склонен к провалам памяти в трезвом состоянии, но такое случалось, когда он сильно выпивал.
Ранее в суде обвиняемый заявил, что не помнит, возили ли его на медицинское освидетельствование после ДТП. По показаниям инспектора ДПС, актер в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения. Также Ефремов утверждал, что ничего не помнит о произошедшем, а потому не может признать вину.
"Бывают ситуации, когда ты вылетаешь. Это не связано с алкоголем, это связано со стрессом, реакцией публики. Иногда даже взрослые непьющие актеры спрашивают коллег, какая сейчас реплика, как повернуться", — добавил Высоцкий в суде.
У артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, есть проблемы с алкоголем, но до последних событий он старался себя контролировать, заявил его друг Никита Высоцкий в среду в Пресненском суде Москвы.
"У него с алкоголем проблемы есть. Это было, и это очень скверно. Мы все это знали и с этой непростой историей жили. <...> Эту ситуацию до самого последнего времени он контролировал", — сказал артист, выступая в статусе свидетеля защиты.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 09:34
Симптомы схожи. Врач разъяснил диагноз из больничной выписки Ефремова
В то же время он выразил мнение, что Ефремов не наркоман: "У меня богатый жизненный опыт — я отличу наркотическое опьянение от алкогольного. У Миши не было наркозависимости".
Еще одна деталь к портрету: по словам Высоцкого, Ефремов занимался спортом, "неплохо катается на лыжах, хорошо плавает".
На одном из прошлых заседаний сотрудник ДПС рассказал, что артист в момент аварии был сильно пьян — медицинское освидетельствование обнаружило у Ефремова 1,23 промилле этанола. Эксперт-нарколог Борис Мараханов заявлял РИА Новости, что "это очень много", однако многое зависит от индивидуальной устойчивости человека к спиртному и других факторов.
Кроме того, из озвученных в суде материалов дела следует, что в крови актера после аварии нашли следы кокаина и марихуаны. Концентрация не уточнялась, однако ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах заявлял, что были найдены "остаточные следы", наркотики он "когда-то ранее употреблял, на этом ДТП это вряд ли отразилось".
Адвокат Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
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Адвокат Ефремова раскрывает глубины
Восьмого июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, вскоре он скончался.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли, а на начавшихся в августе слушаниях сказали, что не смотрели это видео.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
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Обсудить 33
ДТП с участием Михаила ЕфремоваНикита ВысоцкийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Хватит бредить. Никита..... Если человек искренне хочет извинится, он извинится, что бы о нём не говорили. Извинения это в первую очередь для себя, а не для окружающих!
19 августа, 11:22
Егор Панкратов
9900004
Тьфу.....
19 августа, 11:25
Арсений Новиков
6400002
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