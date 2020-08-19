https://ria.ru/20200819/1575972157.html

Суд начал допрос свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым

Друг актера Михаила Ефремова Никита Высоцкий выступил на суде в качестве свидетеля. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:20

2020-08-19T11:20

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дтп с участием михаила ефремова

никита высоцкий

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Друг актера <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаила Ефремова</a> <a href="https://ria.ru/person_Vysockijj_Nikita" target="_blank">Никита Высоцкий</a> выступил на суде в качестве свидетеля.Так, он объяснил, почему тот не принес извинения родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова: по его мнению, ответом была бы "брань, ругань и обвинение в трусости".Он добавил, что Ефремов не склонен к провалам памяти в трезвом состоянии, но такое случалось, когда он сильно выпивал. Ранее в суде обвиняемый заявил, что не помнит, возили ли его на медицинское освидетельствование после ДТП. По показаниям инспектора ДПС, актер в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения. Также Ефремов утверждал, что ничего не помнит о произошедшем, а потому не может признать вину.У артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, есть проблемы с алкоголем, но до последних событий он старался себя контролировать, заявил его друг Никита Высоцкий в среду в Пресненском суде Москвы."У него с алкоголем проблемы есть. Это было, и это очень скверно. Мы все это знали и с этой непростой историей жили. <...> Эту ситуацию до самого последнего времени он контролировал", — сказал артист, выступая в статусе свидетеля защиты.В то же время он выразил мнение, что Ефремов не наркоман: "У меня богатый жизненный опыт — я отличу наркотическое опьянение от алкогольного. У Миши не было наркозависимости".Еще одна деталь к портрету: по словам Высоцкого, Ефремов занимался спортом, "неплохо катается на лыжах, хорошо плавает".На одном из прошлых заседаний сотрудник ДПС рассказал, что артист в момент аварии был сильно пьян — медицинское освидетельствование обнаружило у Ефремова 1,23 промилле этанола. Эксперт-нарколог Борис Мараханов заявлял РИА Новости, что "это очень много", однако многое зависит от индивидуальной устойчивости человека к спиртному и других факторов.Кроме того, из озвученных в суде материалов дела следует, что в крови актера после аварии нашли следы кокаина и марихуаны. Концентрация не уточнялась, однако ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах заявлял, что были найдены "остаточные следы", наркотики он "когда-то ранее употреблял, на этом ДТП это вряд ли отразилось".Восьмого июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, вскоре он скончался.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли, а на начавшихся в августе слушаниях сказали, что не смотрели это видео.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200819/1575971145.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575966281.html

https://ria.ru/20200808/1575505720.html

https://ria.ru/20200819/1575967652.html

Егор Панкратов Хватит бредить. Никита..... Если человек искренне хочет извинится, он извинится, что бы о нём не говорили. Извинения это в первую очередь для себя, а не для окружающих! 103

Арсений Новиков Тьфу..... 66

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, никита высоцкий, михаил ефремов, происшествия