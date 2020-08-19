https://ria.ru/20200819/1575971866.html

Опрос показал, сколько россиян хотели бы перейти на удаленку

Почти половина (48%) россиян готовы брать на себя большую ответственность и активно работать ради высокого заработка, каждый десятый респондент хотел бы перейти РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:17

2020-08-19T11:17

2020-08-19T11:17

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Почти половина (48%) россиян готовы брать на себя большую ответственность и активно работать ради высокого заработка, каждый десятый респондент хотел бы перейти на удаленную работу, показали результаты опроса на <a href="https://trudvsem.ru/" target="_blank">портале</a> Роструда "Работа в России".Согласно его данным, 48% респондентов заявили, что готовы трудиться в активном режиме и с высоким уровнем ответственности ради большой зарплаты. Треть опрошенных (36%) предпочитают спокойную работу с небольшим уровнем ответственности и средним доходом, а 7% респондентов согласны на небольшой доход при условии минимальной ответственности.Говоря о предпочтительных изменениях в работе, 40% респондентов сообщили, что в первую очередь изменили бы систему премирования. Примерно каждый третий (30%) хотел бы, чтобы работа находилась ближе к дому, пятая часть респондентов (20%) изменили бы график работы. Каждый десятый (10%) предпочел бы перейти на удаленную работу.Опрос показал, что большинство россиян (64%) не хочет сидеть без работы, и в случае отсутствия финансовых трудностей и возможности не ходить на работу ответили, что все равно будут трудиться ради удовольствия. Остальные 36% сообщили, что в таком случае займутся домашними делами.Опрос проводился в июле. В нем приняли участие более 9 тысяч человек из всех регионов страны."Работа в России" - федеральная государственная информационная система. В настоящее время на портале представлено более 1,4 миллиона доступных для трудоустройства рабочих мест по всей стране.

https://ria.ru/20200713/1574305138.html

https://ria.ru/20200713/1574255835.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество