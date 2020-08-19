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https://ria.ru/20200819/1575971688.html
Организаторы "Спасской башни" оценили вероятность отмены фестиваля
Организаторы фестиваля "Спасская башня" готовятся провести его в ранее объявленные даты – с 28 августа по 6 сентября, официальная информация об отмене не... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:13
2020-08-19T11:13
культура
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
краснодар
ростов-на-дону
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Организаторы <a href="https://ria.ru/spasskaya_bashnya_20090906/" target="_blank">фестиваля "Спасская башня"</a> готовятся провести его в ранее объявленные даты – с 28 августа по 6 сентября, официальная информация об отмене не поступала, заявили РИА Новости в среду в дирекции фестиваля.Ранее портал московской мэрии сообщил, что "Спасская башня" в этом году пройдет без иностранных участников. Местом проведения при этом традиционно будет Красная площадь в Москве. Главной темой фестиваля станет 75-летие окончания Великой Отечественной войны.По плану, открыть фестиваль должен Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ. Впервые с отдельным номером должен выступить показательный оркестр МЧС РФ. Кроме того, планируются выступления оркестров Росгвардии из Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга и Москвы, Центрального концертного образцового оркестра ВМФ РФ имени Римского-Корсакова и других коллективов.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, краснодар, ростов-на-дону, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", общество

Организаторы "Спасской башни" оценили вероятность отмены фестиваля

11:13 19.08.2020
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© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"Фестиваль "Сапасская башня"
Фестиваль Сапасская башня
© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня"
Фестиваль "Сапасская башня". Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Организаторы фестиваля "Спасская башня" готовятся провести его в ранее объявленные даты – с 28 августа по 6 сентября, официальная информация об отмене не поступала, заявили РИА Новости в среду в дирекции фестиваля.
Ранее портал московской мэрии сообщил, что "Спасская башня" в этом году пройдет без иностранных участников. Местом проведения при этом традиционно будет Красная площадь в Москве. Главной темой фестиваля станет 75-летие окончания Великой Отечественной войны.
"Никакой официальной информации об отмене не поступало. Мы пока готовимся провести фестиваль с 28 августа по 6 сентября", - сказал собеседник агентства.
По плану, открыть фестиваль должен Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ. Впервые с отдельным номером должен выступить показательный оркестр МЧС РФ. Кроме того, планируются выступления оркестров Росгвардии из Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга и Москвы, Центрального концертного образцового оркестра ВМФ РФ имени Римского-Корсакова и других коллективов.
Фестиваль Сапасская башня
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КультураФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваКраснодарРостов-на-ДонуМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"Общество
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