https://ria.ru/20200819/1575971688.html

Организаторы "Спасской башни" оценили вероятность отмены фестиваля

Организаторы фестиваля "Спасская башня" готовятся провести его в ранее объявленные даты – с 28 августа по 6 сентября, официальная информация об отмене не... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:13

2020-08-19T11:13

2020-08-19T11:13

культура

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

краснодар

ростов-на-дону

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"

общество

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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Организаторы <a href="https://ria.ru/spasskaya_bashnya_20090906/" target="_blank">фестиваля "Спасская башня"</a> готовятся провести его в ранее объявленные даты – с 28 августа по 6 сентября, официальная информация об отмене не поступала, заявили РИА Новости в среду в дирекции фестиваля.Ранее портал московской мэрии сообщил, что "Спасская башня" в этом году пройдет без иностранных участников. Местом проведения при этом традиционно будет Красная площадь в Москве. Главной темой фестиваля станет 75-летие окончания Великой Отечественной войны.По плану, открыть фестиваль должен Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ. Впервые с отдельным номером должен выступить показательный оркестр МЧС РФ. Кроме того, планируются выступления оркестров Росгвардии из Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга и Москвы, Центрального концертного образцового оркестра ВМФ РФ имени Римского-Корсакова и других коллективов.

https://ria.ru/20200510/1571248423.html

москва

краснодар

ростов-на-дону

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, краснодар, ростов-на-дону, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", общество