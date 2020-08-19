https://ria.ru/20200819/1575971145.html

На похоронах Захарова выкинули венок от Ефремова, заявил свидетель

Представитель Михаила Ефремова был на похоронах погибшего в ДТП Сергея Захарова, заявил актер Никита Высоцкий на слушаниях в Пресненском суде Москвы. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:03

2020-08-19T11:03

2020-08-19T11:43

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

никита высоцкий

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> был на похоронах погибшего в ДТП Сергея Захарова, заявил актер <a href="http://ria.ru/person_Vysockijj_Nikita/" target="_blank" data-auto="true">Никита Высоцкий</a> на слушаниях в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Высоцкий подтвердил, что венок, оставленный от имени актера на могиле, выкинули.Также артист отметил, что Ефремов — "не такой, каким его рисуют в СМИ", он одаренный, разносторонний, верующий, добрый и импульсивный человек, отец шестерых детей, "за свои поступки отвечает"."Я прошу суд учитывать его качества, он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине. <...> Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонд. <...> Он очень много работает", — добавил Высоцкий.По его словам, Ефремов переживает за случившееся и извинился бы перед потерпевшей стороной, если бы мог: актер был готов предложить помощь родственникам погибшего, но "началась конфронтация"."Пьяное" ДТП с ЕфремовымВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.В августе начались слушания по делу. Во время них артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200818/1575960964.html

https://ria.ru/20200818/1575947388.html

https://ria.ru/20200818/1575935372.html

Егор Панкратов Правильно сделали что выкинули! 48

Natalia Bikowa Это преступление по неосторожности, прямой умысел отсутствует. Он мог предполагать, что наступит такой результат, но его не хотел, как и любой другой неосторожник на его месте. Отягчающие обстоятельства не превратят преступление по неосторожности в умышленное. 39

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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