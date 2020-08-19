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На похоронах Захарова выкинули венок от Ефремова, заявил свидетель
Представитель Михаила Ефремова был на похоронах погибшего в ДТП Сергея Захарова, заявил актер Никита Высоцкий на слушаниях в Пресненском суде Москвы. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:03
2020-08-19T11:43
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
никита высоцкий
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> был на похоронах погибшего в ДТП Сергея Захарова, заявил актер <a href="http://ria.ru/person_Vysockijj_Nikita/" target="_blank" data-auto="true">Никита Высоцкий</a> на слушаниях в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Высоцкий подтвердил, что венок, оставленный от имени актера на могиле, выкинули.Также артист отметил, что Ефремов — "не такой, каким его рисуют в СМИ", он одаренный, разносторонний, верующий, добрый и импульсивный человек, отец шестерых детей, "за свои поступки отвечает"."Я прошу суд учитывать его качества, он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине. &lt;...&gt; Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонд. &lt;...&gt; Он очень много работает", — добавил Высоцкий.По его словам, Ефремов переживает за случившееся и извинился бы перед потерпевшей стороной, если бы мог: актер был готов предложить помощь родственникам погибшего, но "началась конфронтация"."Пьяное" ДТП с ЕфремовымВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.В августе начались слушания по делу. Во время них артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200818/1575960964.html
https://ria.ru/20200818/1575947388.html
https://ria.ru/20200818/1575935372.html
Правильно сделали что выкинули!
48
Это преступление по неосторожности, прямой умысел отсутствует. Он мог предполагать, что наступит такой результат, но его не хотел, как и любой другой неосторожник на его месте. Отягчающие обстоятельства не превратят преступление по неосторожности в умышленное.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, никита высоцкий, михаил ефремов, москва, происшествия

На похоронах Захарова выкинули венок от Ефремова, заявил свидетель

11:03 19.08.2020 (обновлено: 11:43 19.08.2020)
15530
© 62ИНФО / Перейти в фотобанкПохороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© 62ИНФО
Перейти в фотобанк
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Представитель Михаила Ефремова был на похоронах погибшего в ДТП Сергея Захарова, заявил актер Никита Высоцкий на слушаниях в Пресненском суде Москвы.

"Да, человек был на похоронах, но не под камеры, известность не нужна", — сказал свидетель защиты.

Высоцкий подтвердил, что венок, оставленный от имени актера на могиле, выкинули.
Также артист отметил, что Ефремов — "не такой, каким его рисуют в СМИ", он одаренный, разносторонний, верующий, добрый и импульсивный человек, отец шестерых детей, "за свои поступки отвечает".
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"Я прошу суд учитывать его качества, он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине. <...> Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонд. <...> Он очень много работает", — добавил Высоцкий.
По его словам, Ефремов переживает за случившееся и извинился бы перед потерпевшей стороной, если бы мог: актер был готов предложить помощь родственникам погибшего, но "началась конфронтация".

"(Ефремов) не извинился, потому что он понимает, что, как говорят, любое ваше слово обернут против вас. Он попытался извиниться, но на него вылились ведра помоев", — заявил свидетель.

"Пьяное" ДТП с Ефремовым

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
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Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.
В августе начались слушания по делу. Во время них артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваНикита ВысоцкийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Правильно сделали что выкинули!
19 августа, 11:18
Егор Панкратов
3811008
Это преступление по неосторожности, прямой умысел отсутствует. Он мог предполагать, что наступит такой результат, но его не хотел, как и любой другой неосторожник на его месте. Отягчающие обстоятельства не превратят преступление по неосторожности в умышленное.
19 августа, 11:31
Natalia Bikowa
10012422
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