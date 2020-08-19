Супергерои. Трейлер

Стать донором костного мозга и спасти от смерти двухлетнего мальчика. Играть виртуозно на пианино без кистей рук. Начать помогать бездомным и беспризорникам, а через несколько лет организовать крупный благотворительный фонд. Поставить мировой рекорд и взойти на Эверест в 18 лет. Семь удивительных историй, которые покажут, что герои живут среди нас.
Стать донором костного мозга и спасти от смерти двухлетнего мальчика. Играть виртуозно на пианино без кистей рук. Начать помогать бездомным и беспризорникам, а через несколько лет организовать крупный благотворительный фонд. Поставить мировой рекорд и взойти на Эверест в 18 лет. Семь удивительных историй, которые покажут, что герои живут среди нас.
Не верите, что люди, которые помогают безвозмездно, до сих пор существуют? Уверены, что зла и негатива в этом мире больше, чем хорошего, а истории о подвигах — только в книжках и голливудских фильмах? Мы докажем обратное. Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "<a href="https://www.instagram.com/p0dvigi/" target="_blank">Подвиги</a>" запускает подкаст о людях, которым не нужны суперспособности, чтобы помогать и вдохновлять своим примером других.Подкаст "Супергерои" выходит по средам.<strong>Слушайте подкаст и подписывайтесь на него в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong>iTunes, для Android —</strong> <strong>Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong>Яндекс.Музыка,</strong> <strong>Castbox, SoundCloud и</strong> <strong>SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html" target="_blank">подписаться на подкасты</a>________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>
Стать донором костного мозга и спасти от смерти двухлетнего мальчика. Играть виртуозно на пианино без кистей рук. Начать помогать бездомным и беспризорникам, а через несколько лет организовать крупный благотворительный фонд. Поставить мировой рекорд и взойти на Эверест в 18 лет. Семь удивительных историй, которые покажут, что герои живут среди нас.
Не верите, что люди, которые помогают безвозмездно, до сих пор существуют? Уверены, что зла и негатива в этом мире больше, чем хорошего, а истории о подвигах — только в книжках и голливудских фильмах? Мы докажем обратное.
Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" запускает подкаст о людях, которым не нужны суперспособности, чтобы помогать и вдохновлять своим примером других.
Подкаст "Супергерои" выходит по средам.
Слушайте подкаст и подписывайтесь на него в мобильных приложениях: для iPhone —iTunes, для Android —Google Podcasts. С любым устройством вы можете использоватьЯндекс.Музыка,Castbox, SoundCloud иSoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска название подкаста.
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