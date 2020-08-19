Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575970976.html
Китай выступил против вмешательства внешних сил в дела Белоруссии
Китай выступает против того, чтобы какие-либо внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе, заявил на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:01
2020-08-19T11:58
протесты в белоруссии
чжао лицзянь
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
мид кнр
китай
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575860292_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_0dbf901cf8232e3bc937a8e23dc81a71.jpg
<strong>ПЕКИН, 19 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> выступает против того, чтобы какие-либо внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР <a href="http://ria.ru/person_chzhao-litszyan/" target="_blank" data-auto="true">Чжао Лицзянь</a>.По его словам, китайская сторона также внимательно следит за развитием нынешней ситуации, "как хороший друг и партнер мы не хотим видеть хаоса в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе"."Мы надеемся и верим, что белорусская сторона в состоянии своими силами обеспечить стабильность политической ситуации и спокойствие в обществе", - добавил Чжао Лицзянь.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200817/1575878476.html
На фоне непрекращающихся звонков Лукашенко в кремль и прилетевшем в Минск самолете ФСБ этот призыв Китая актуален как никогда.
40
Китай против наших войск? Давайте покажем им кузькину мать!
36
19
китай
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575860292_270:0:3001:2048_1400x0_80_0_0_db9a9abd7e1cc5da60a6b950f491507d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чжао лицзянь, министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, мид кнр, китай, белоруссия, в мире

Китай выступил против вмешательства внешних сил в дела Белоруссии

11:01 19.08.2020 (обновлено: 11:58 19.08.2020)
3039
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Общегражданский марш "За свободу" в Минске
ПЕКИН, 19 авг – РИА Новости. Китай выступает против того, чтобы какие-либо внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Китай и Белоруссию связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, мы доверяем друг другу и совместными усилиями развиваем взаимовыигрышное сотрудничество. Мы уважаем путь развития, который выбрал для себя белорусский народ в соответствии с ситуацией в их стране, мы также уважаем их усилия по защите своей независимости, суверенитета, безопасности и развития", - заявил дипломат.
По его словам, китайская сторона также внимательно следит за развитием нынешней ситуации, "как хороший друг и партнер мы не хотим видеть хаоса в Белоруссии, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе".
"Мы надеемся и верим, что белорусская сторона в состоянии своими силами обеспечить стабильность политической ситуации и спокойствие в обществе", - добавил Чжао Лицзянь.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
17 августа, 10:58Протесты в Белоруссии
Эксперт рассказал, сколько могут продлиться протесты в Белоруссии
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
12640005
Обсудить 19
Протесты в БелоруссииЧжао ЛицзяньМинистерство здравоохранения БелоруссииАлександр ЛукашенкоМИД КНРКитайБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
На фоне непрекращающихся звонков Лукашенко в кремль и прилетевшем в Минск самолете ФСБ этот призыв Китая актуален как никогда.
19 августа, 11:03
Pawel Zverev
17210020
Китай против наших войск? Давайте покажем им кузькину мать!
19 августа, 11:09
АЕАрсен Енгибаров
0200331
Рекомендуем
Светлана Тихановская
Латвия не стала признавать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Журналисты за работой
Белоруссия не пустила 17 иностранных журналистов без аккредитации
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Еврокомиссар описал отличия ситуации в Белоруссии от событий на Украине
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Польша надеется, что Россия не повлияет на решения ЕС по Белоруссии
Работники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста
У Минского тракторного завода задержали двух человек
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На похоронах Захарова выкинули венок от Ефремова, заявил свидетель
Отдыхающие на пляже в Ялте
Эксперты рассказали, покупают ли туристы страховку от коронавируса
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
СМИ сообщили о провале спецслужб Украины из-за "бойцов ЧВК" в Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
Казахстан рассматривает возможность оказания помощи Белоруссии
Протестующие возле Купаловского театра в Минске
Сотрудники Купаловского театра в Минске не могут попасть на работу
Сотрудник медицинской службы международного аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева проводит экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19
В Израиле научились тестировать на коронавирус менее чем за минуту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко собрал новое заседание Совбеза
Белорусские пограничники
В Белоруссии задержали жителя Украины, разыскиваемого Россией
Несанкционированное массовое мероприятие у завода МТЗ. Стоп-кадр видео
МВД Белоруссии опубликовало видео акции у Минского тракторного завода
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
00:46Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком
Лента новостейМолния