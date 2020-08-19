Китай выступил против вмешательства внешних сил в дела Белоруссии
11:01 19.08.2020 (обновлено: 11:58 19.08.2020)
3039
© Sputnik / Виктор Толочко
Общегражданский марш "За свободу" в Минске
ПЕКИН, 19 авг – РИА Новости. Китай выступает против того, чтобы какие-либо внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Китай и Белоруссию связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, мы доверяем друг другу и совместными усилиями развиваем взаимовыигрышное сотрудничество. Мы уважаем путь развития, который выбрал для себя белорусский народ в соответствии с ситуацией в их стране, мы также уважаем их усилия по защите своей независимости, суверенитета, безопасности и развития", - заявил дипломат.
По его словам, китайская сторона также внимательно следит за развитием нынешней ситуации, "как хороший друг и партнер мы не хотим видеть хаоса в Белоруссии, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе".
"Мы надеемся и верим, что белорусская сторона в состоянии своими силами обеспечить стабильность политической ситуации и спокойствие в обществе", - добавил Чжао Лицзянь.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>