https://ria.ru/20200819/1575970976.html

Китай выступил против вмешательства внешних сил в дела Белоруссии

Китай выступает против того, чтобы какие-либо внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе, заявил на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:01

2020-08-19T11:01

2020-08-19T11:58

протесты в белоруссии

чжао лицзянь

министерство здравоохранения белоруссии

александр лукашенко

мид кнр

китай

белоруссия

в мире

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<strong>ПЕКИН, 19 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> выступает против того, чтобы какие-либо внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР <a href="http://ria.ru/person_chzhao-litszyan/" target="_blank" data-auto="true">Чжао Лицзянь</a>.По его словам, китайская сторона также внимательно следит за развитием нынешней ситуации, "как хороший друг и партнер мы не хотим видеть хаоса в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе"."Мы надеемся и верим, что белорусская сторона в состоянии своими силами обеспечить стабильность политической ситуации и спокойствие в обществе", - добавил Чжао Лицзянь.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200817/1575878476.html

Pawel Zverev На фоне непрекращающихся звонков Лукашенко в кремль и прилетевшем в Минск самолете ФСБ этот призыв Китая актуален как никогда. 40

Арсен Енгибаров Китай против наших войск? Давайте покажем им кузькину мать! 36

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китай

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжао лицзянь, министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, мид кнр, китай, белоруссия, в мире