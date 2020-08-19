https://ria.ru/20200819/1575970580.html

Эксперты рассказали, покупают ли туристы страховку от коронавируса

Более 24 процентов российских путешественников приобретают страховку от коронавируса вместе с авиабилетами, сообщает Biletix со ссылкой на свои данные и... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:03

2020-08-19T11:03

2020-08-19T11:03

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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Более 24 процентов российских путешественников приобретают страховку от коронавируса вместе с авиабилетами, сообщает Biletix со ссылкой на свои данные и страховщика."Согласно нашей аналитике, в январе-июле 2020 года вместе с авиабилетами туристические страховки приобретали 10 процентов путешественников, — уточнил глава компании Игорь Константинов. — На этом фоне продажи страховки от Covid-19, превышающие средний показатель более чем в два раза, свидетельствуют не только о крайней востребованности данной услуги, но и об озабоченности людей вопросом защиты от коронавируса во время отдыха".По данным опроса, проведенного в июле с участием 1 997 человек, больше половины респондентов уверены, что опасность эпидемии для путешествий еще не миновала. При этом такого мнения относительно туров по России придерживается 55 процентов участников исследования, за границу – 59 процентов. Почти три четверти российских туристов поддерживают сохранение карантинных мер в аэропортах, 71 процент – в самолетах, 63 процента – в гостиницах и 53 – на курортах и пляжах.Несмотря на это, продажи авиабилетов по России в июле достигли 89 процентов от показателя предыдущего года. По данным сервиса, число бронирований в Сочи выросло более чем в два раза, на Алтай – в 4,5 раза, а в Крым – на 16 процентов.

https://ria.ru/20200817/1575682606.html

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сочи

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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