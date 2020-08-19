Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200819/1575970580.html
Эксперты рассказали, покупают ли туристы страховку от коронавируса
Более 24 процентов российских путешественников приобретают страховку от коронавируса вместе с авиабилетами, сообщает Biletix со ссылкой на свои данные и... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:03
2020-08-19T11:03
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
туристы
авиабилеты
новости - туризм
республика алтай
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572617847_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_1ad41a48a828a4eefd37a7692f5d125e.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Более 24 процентов российских путешественников приобретают страховку от коронавируса вместе с авиабилетами, сообщает Biletix со ссылкой на свои данные и страховщика."Согласно нашей аналитике, в январе-июле 2020 года вместе с авиабилетами туристические страховки приобретали 10 процентов путешественников, — уточнил глава компании Игорь Константинов. — На этом фоне продажи страховки от Covid-19, превышающие средний показатель более чем в два раза, свидетельствуют не только о крайней востребованности данной услуги, но и об озабоченности людей вопросом защиты от коронавируса во время отдыха".По данным опроса, проведенного в июле с участием 1 997 человек, больше половины респондентов уверены, что опасность эпидемии для путешествий еще не миновала. При этом такого мнения относительно туров по России придерживается 55 процентов участников исследования, за границу – 59 процентов. Почти три четверти российских туристов поддерживают сохранение карантинных мер в аэропортах, 71 процент – в самолетах, 63 процента – в гостиницах и 53 – на курортах и пляжах.Несмотря на это, продажи авиабилетов по России в июле достигли 89 процентов от показателя предыдущего года. По данным сервиса, число бронирований в Сочи выросло более чем в два раза, на Алтай – в 4,5 раза, а в Крым – на 16 процентов.
https://ria.ru/20200817/1575682606.html
республика алтай
сочи
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572617847_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7767320fd76708fb0b31bfbb609eeb8d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, туристы, авиабилеты, новости - туризм, республика алтай, сочи, республика крым

Эксперты рассказали, покупают ли туристы страховку от коронавируса

11:03 19.08.2020
375
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Более 24 процентов российских путешественников приобретают страховку от коронавируса вместе с авиабилетами, сообщает Biletix со ссылкой на свои данные и страховщика.
"Согласно нашей аналитике, в январе-июле 2020 года вместе с авиабилетами туристические страховки приобретали 10 процентов путешественников, — уточнил глава компании Игорь Константинов. — На этом фоне продажи страховки от Covid-19, превышающие средний показатель более чем в два раза, свидетельствуют не только о крайней востребованности данной услуги, но и об озабоченности людей вопросом защиты от коронавируса во время отдыха".
По данным опроса, проведенного в июле с участием 1 997 человек, больше половины респондентов уверены, что опасность эпидемии для путешествий еще не миновала. При этом такого мнения относительно туров по России придерживается 55 процентов участников исследования, за границу – 59 процентов. Почти три четверти российских туристов поддерживают сохранение карантинных мер в аэропортах, 71 процент – в самолетах, 63 процента – в гостиницах и 53 – на курортах и пляжах.
Несмотря на это, продажи авиабилетов по России в июле достигли 89 процентов от показателя предыдущего года. По данным сервиса, число бронирований в Сочи выросло более чем в два раза, на Алтай – в 4,5 раза, а в Крым – на 16 процентов.
Георгиевская и Воскресенская церкви
17 августа, 08:00Туризм
Медвежий угол: зачем ехать в архангельскую глушь
130000
ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыавиабилетыНовости - ТуризмРеспублика АлтайСочиРеспублика Крым
Рекомендуем
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На похоронах Захарова выкинули венок от Ефремова, заявил свидетель
Сотрудник медицинской службы международного аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева проводит экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19
В Израиле научились тестировать на коронавирус менее чем за минуту
Девушка за компьютером
Опрос показал, сколько россиян хотели бы перейти на удаленку
Общегражданский марш За свободу в Минске
Китай выступил против вмешательства внешних сил в дела Белоруссии
Певица Наталья Ионова (Глюкоза)
Суд отказался арестовывать имущество Глюкозы и ее мужа
Фестиваль Сапасская башня
Организаторы "Спасской башни" оценили вероятность отмены фестиваля
Лаборант красной зоны (зоны выделения) лаборатории молекулярной диагностики
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
Мужчина с ножом
Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок
Журналисты за работой
Белоруссия не пустила 17 иностранных журналистов без аккредитации
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
СМИ сообщили о провале спецслужб Украины из-за "бойцов ЧВК" в Белоруссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Еврокомиссар описал отличия ситуации в Белоруссии от событий на Украине
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
ЛДПР выступит за увольнение главы "Лефортово" при отказе посетить Фургала
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Суд начал допрос свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
Протестующие возле Купаловского театра в Минске
Сотрудники Купаловского театра в Минске не могут попасть на работу
Турист в соборе Девы Марии в английском городе Солсбери
В Европе могут ввести двойное тестирование на COVID-19 для туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
00:46Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком
Лента новостейМолния