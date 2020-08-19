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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575970358.html
Горбачев указал на ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T10:54
2020-08-19T10:54
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
михаил горбачев
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Бывший президент СССР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> считает, что президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> опоздал с обращением к рабочим."Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно", — сказал он в беседе с <a href="https://www.kp.ru/daily/217170/4272467/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правдой"</a>. При этом Горбачев добавил, что в конце существования СССР и сам обращался за поддержкой к трудящимся.Горбачев также рассказал, что добровольно оставил пост президента Советского Союза, чтобы "избежать раскола и внутренней войны".По мнению бывшего советского лидера, в событиях в Белоруссии ощущается влияние из-за границы.Ситуация в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.Сразу после выборов в стране начались несанкционированные акции протеста. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили.По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.Что говорит ЛукашенкоНа этом фоне оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти. По словам доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, в совет вошли 35 человек. Действующий президент Александр Лукашенко уверен, что таким образом оппозиция собирается захватить власть."Новый элемент — это попытка убаюкать власть, особенно силовые структуры: "Мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. &lt;...&gt; Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", — сказал он на совещании с членами Совета Безопасности.По словам Лукашенко, власти будут принимать адекватные меры согласно Конституции и закону, чтобы "остудить некоторые горячие головы".В оппозиции утверждают, что не намерены захватывать власть."Он (координационный совет. — Прим. ред.) не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем, не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок", — заявила Ковалькова.Лукашенко также говорил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса, но для нее это уже не актуально, поскольку нужны новые выборы. В оппозиции слова белорусского лидера опровергли: представитель объединенного штаба Мария Колесникова утверждает, что оппозиции никто ничего не предлагал, об этом же говорили бывшие кандидаты Анна Канопацкая, <a href="http://ria.ru/person_sergey_cherechen/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Черечень</a> и доверенное лицо кандидата <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Дмитриева</a> <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Korotkevich/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Короткевич</a>.Мнение экспертаСитуацию в Белоруссии прокомментировал директор Международного института политической экспертизы <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Minchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Минченко</a>.По его мнению, политический кризис, в котором оказалась Белоруссия, рано или поздно приведет к уходу Лукашенко от власти."И главный вопрос — каким образом будет выстраиваться конфигурация власти после него — и формальная юридическая, и политическая. Иностранное вмешательство в организации протестов имеет какое-то значение, но бездарная, бестолковая политика, которую вел Лукашенко на протяжении последнего времени, стала причиной его политического краха", — сказал эксперт.Главной ошибкой Лукашенко он считает его попытку опереться на националистов, "которые его сейчас с упоением предают".Он отметил, что подавляющее большинство активистов, которые сегодня выступают против президента, им же самим и выращены."Ровно наступает на те же самые грабли, что и <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Янукович</a>, те же самые ошибки, которые допустил в свое время Янукович, допускает сегодня Лукашенко", — полагает эксперт.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575906618.html
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https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Это-то несчастье куда лезет. Передает опыт по развалу страны? На родину вернись, тут тебе много расскажут кто ты и как.
69
меньше бы давал бы советы Горбачев,сам развалил СССР и еще что-то советует остальным!
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светлана тихановская, александр лукашенко, михаил горбачев, белоруссия, в мире

Горбачев указал на ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

10:54 19.08.2020
13567
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим.
"Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно", — сказал он в беседе с "Комсомольской правдой".
При этом Горбачев добавил, что в конце существования СССР и сам обращался за поддержкой к трудящимся.
"Нужной поддержки не получилось. Свалить на рабочих — это я не склонен", — признался он.
Горбачев также рассказал, что добровольно оставил пост президента Советского Союза, чтобы "избежать раскола и внутренней войны".
По мнению бывшего советского лидера, в событиях в Белоруссии ощущается влияние из-за границы.
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Ситуация в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сразу после выборов в стране начались несанкционированные акции протеста. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили.
По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.
Участники несанкционированной акции перед следственным изолятором No1 на улице Володарского в Минске
18 августа, 11:52Акценты
"Хотите, как на Майдане!?" Куда ведут БелоруссиюПока большинство протестующих в Белоруссии выступает просто против, не предлагая никаких дальнейших шагов, оппозиционеры в изгнании продвигают свою программу. И в ней нет ничего хорошего.

Что говорит Лукашенко

На этом фоне оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти. По словам доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, в совет вошли 35 человек.
Действующий президент Александр Лукашенко уверен, что таким образом оппозиция собирается захватить власть.
"Новый элемент — это попытка убаюкать власть, особенно силовые структуры: "Мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. <...> Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", — сказал он на совещании с членами Совета Безопасности.
По словам Лукашенко, власти будут принимать адекватные меры согласно Конституции и закону, чтобы "остудить некоторые горячие головы".
В оппозиции утверждают, что не намерены захватывать власть.
"Он (координационный совет. — Прим. ред.) не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем, не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок", — заявила Ковалькова.
Лукашенко также говорил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса, но для нее это уже не актуально, поскольку нужны новые выборы. В оппозиции слова белорусского лидера опровергли: представитель объединенного штаба Мария Колесникова утверждает, что оппозиции никто ничего не предлагал, об этом же говорили бывшие кандидаты Анна Канопацкая, Сергей Черечень и доверенное лицо кандидата Андрея Дмитриева Татьяна Короткевич.
Светлана Тихановская
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Мнение эксперта

Ситуацию в Белоруссии прокомментировал директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
По его мнению, политический кризис, в котором оказалась Белоруссия, рано или поздно приведет к уходу Лукашенко от власти.
"И главный вопрос — каким образом будет выстраиваться конфигурация власти после него — и формальная юридическая, и политическая. Иностранное вмешательство в организации протестов имеет какое-то значение, но бездарная, бестолковая политика, которую вел Лукашенко на протяжении последнего времени, стала причиной его политического краха", — сказал эксперт.
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Главной ошибкой Лукашенко он считает его попытку опереться на националистов, "которые его сейчас с упоением предают".
"А при этом пытался сконцентрировать российский заговор, тем самым настроив против себя пророссийский электорат. Еще две недели назад Лукашенко и его команда рассказывали про страшный российский заговор с целью его свергнуть и про риски военного вмешательства России. Но я могу сказать, что главный виновник свержения Лукашенко — это сам Лукашенко", — пояснил Минченко.
Он отметил, что подавляющее большинство активистов, которые сегодня выступают против президента, им же самим и выращены.
"Ровно наступает на те же самые грабли, что и Янукович, те же самые ошибки, которые допустил в свое время Янукович, допускает сегодня Лукашенко", — полагает эксперт.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМихаил ГорбачевБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Это-то несчастье куда лезет. Передает опыт по развалу страны? На родину вернись, тут тебе много расскажут кто ты и как.
19 августа, 11:12
Игорь Якименков
6221004
меньше бы давал бы советы Горбачев,сам развалил СССР и еще что-то советует остальным!
19 августа, 11:22
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4210001
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