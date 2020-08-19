https://ria.ru/20200819/1575970358.html

Горбачев указал на ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T10:54

2020-08-19T10:54

2020-08-19T10:54

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

михаил горбачев

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Бывший президент СССР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> считает, что президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> опоздал с обращением к рабочим."Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно", — сказал он в беседе с <a href="https://www.kp.ru/daily/217170/4272467/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правдой"</a>. При этом Горбачев добавил, что в конце существования СССР и сам обращался за поддержкой к трудящимся.Горбачев также рассказал, что добровольно оставил пост президента Советского Союза, чтобы "избежать раскола и внутренней войны".По мнению бывшего советского лидера, в событиях в Белоруссии ощущается влияние из-за границы.Ситуация в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.Сразу после выборов в стране начались несанкционированные акции протеста. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили.По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.Что говорит ЛукашенкоНа этом фоне оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти. По словам доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, в совет вошли 35 человек. Действующий президент Александр Лукашенко уверен, что таким образом оппозиция собирается захватить власть."Новый элемент — это попытка убаюкать власть, особенно силовые структуры: "Мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. <...> Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", — сказал он на совещании с членами Совета Безопасности.По словам Лукашенко, власти будут принимать адекватные меры согласно Конституции и закону, чтобы "остудить некоторые горячие головы".В оппозиции утверждают, что не намерены захватывать власть."Он (координационный совет. — Прим. ред.) не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем, не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок", — заявила Ковалькова.Лукашенко также говорил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса, но для нее это уже не актуально, поскольку нужны новые выборы. В оппозиции слова белорусского лидера опровергли: представитель объединенного штаба Мария Колесникова утверждает, что оппозиции никто ничего не предлагал, об этом же говорили бывшие кандидаты Анна Канопацкая, <a href="http://ria.ru/person_sergey_cherechen/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Черечень</a> и доверенное лицо кандидата <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Дмитриева</a> <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Korotkevich/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Короткевич</a>.Мнение экспертаСитуацию в Белоруссии прокомментировал директор Международного института политической экспертизы <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Minchenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Минченко</a>.По его мнению, политический кризис, в котором оказалась Белоруссия, рано или поздно приведет к уходу Лукашенко от власти."И главный вопрос — каким образом будет выстраиваться конфигурация власти после него — и формальная юридическая, и политическая. Иностранное вмешательство в организации протестов имеет какое-то значение, но бездарная, бестолковая политика, которую вел Лукашенко на протяжении последнего времени, стала причиной его политического краха", — сказал эксперт.Главной ошибкой Лукашенко он считает его попытку опереться на националистов, "которые его сейчас с упоением предают".Он отметил, что подавляющее большинство активистов, которые сегодня выступают против президента, им же самим и выращены."Ровно наступает на те же самые грабли, что и <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Янукович</a>, те же самые ошибки, которые допустил в свое время Янукович, допускает сегодня Лукашенко", — полагает эксперт.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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Игорь Якименков Это-то несчастье куда лезет. Передает опыт по развалу страны? На родину вернись, тут тебе много расскажут кто ты и как. 69

ㅤ ㅤ меньше бы давал бы советы Горбачев,сам развалил СССР и еще что-то советует остальным! 44

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, михаил горбачев, белоруссия, в мире