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Свыше 50% зерновых культур собрано в Подмосковье
Аграрии Московской области собрали более 50% зерновых культур с начала уборочной компании, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T10:49
2020-08-19T10:49
2020-08-19T10:49
новости подмосковья
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Аграрии <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> собрали более 50% зерновых культур с начала уборочной компании, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.Он отметил, что средняя урожайность озимых зерновых и зернобобовых культур составляет 38,4 центнера с гектара, яровых зерновых и зернобобовых - около 27 центнеров с гектара, масличных – 34,4 центнеров с гектара.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика