Свыше 50% зерновых культур собрано в Подмосковье

"На сегодняшний день в регионе валовый сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур составляет более 211 тысяч тонн, это уже больше 50% от плана. Порядка 191 тысяч тонн — это зерновые и зернобобовые, из которых озимых пшеницы, ржи и тритикале - 172,4 тысяч тонн и порядка 19 тысяч тонн собрано яровых. Также собрали 20,3 тысяч тонн масличных культур", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.