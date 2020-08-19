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Новости Подмосковья
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Свыше 50% зерновых культур собрано в Подмосковье
Аграрии Московской области собрали более 50% зерновых культур с начала уборочной компании, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T10:49
2020-08-19T10:49
новости подмосковья
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Аграрии <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> собрали более 50% зерновых культур с начала уборочной компании, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.Он отметил, что средняя урожайность озимых зерновых и зернобобовых культур составляет 38,4 центнера с гектара, яровых зерновых и зернобобовых - около 27 центнеров с гектара, масличных – 34,4 центнеров с гектара.
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экономика

Свыше 50% зерновых культур собрано в Подмосковье

10:49 19.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Аграрии Московской области собрали более 50% зерновых культур с начала уборочной компании, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.
"На сегодняшний день в регионе валовый сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур составляет более 211 тысяч тонн, это уже больше 50% от плана. Порядка 191 тысяч тонн — это зерновые и зернобобовые, из которых озимых пшеницы, ржи и тритикале - 172,4 тысяч тонн и порядка 19 тысяч тонн собрано яровых. Также собрали 20,3 тысяч тонн масличных культур", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Он отметил, что средняя урожайность озимых зерновых и зернобобовых культур составляет 38,4 центнера с гектара, яровых зерновых и зернобобовых - около 27 центнеров с гектара, масличных – 34,4 центнеров с гектара.
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