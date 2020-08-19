https://ria.ru/20200819/1575970018.html

Белоруссия не пустила 17 иностранных журналистов без аккредитации

Белорусские пограничники отказали во въезде в страну 17 иностранным журналистам из-за отсутствия аккредитации для работы в Белоруссии, говорится в сообщении на... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T10:46

2020-08-19T10:46

2020-08-19T11:11

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг – РИА Новости.</strong> Белорусские пограничники отказали во въезде в страну 17 иностранным журналистам из-за отсутствия аккредитации для работы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, говорится в сообщении на сайте Государственного пограничного комитета республики, где также указывается, что представители СМИ "скрывали истинные цели поездки"."Восемнадцатого августа в пункте пропуска "Национальный аэропорт "Минск" 17 представителям иностранных СМИ отказано во въезде в Республику Беларусь по причине отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории нашей страны", - отмечается в сообщении.Сообщается, что "несмотря на то обстоятельство, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь, сообщая о планах по посещению различных достопримечательностей, обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства"."Отдельно следует подчеркнуть нетипичную для иностранцев склонность к перемещению крупных сумм наличной валюты, выявленную у некоторых корреспондентов, представлявшихся туристами", - подчеркивается в сообщении.При этом там обращается внимание, что "прибывшие 18 августа представители ТРК "Deutsche Welle" и ТРК "Danmarks Radio", располагавшие аккредитацией министерства иностранных дел для работы на территории Республики Беларусь, не имели проблем с пересечением границы, как и все законопослушные граждане".Как ранее сообщил РИА Новости официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, ведомство сохраняет повышенное внимание к иностранцам, въезжающим на территорию республики, это касается как проведения досмотровых мероприятий, так и принятия решения о пропуске.Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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https://ria.ru/20200819/1575954582.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире