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https://ria.ru/20200819/1575969501.html
Новый клип Бузовой меньше чем за сутки набрал более миллиона просмотров
Новый клип певицы и телеведущей Ольги Бузовой на трек Mira me Bebe, записанный совместно с группой "Джаро & Ханза", меньше чем за сутки набрал более миллиона... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:37
2020-08-19T14:36
музыка
новости культуры
youtube
ольга бузова
культура
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<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Новый клип певицы и телеведущей Ольги Бузовой на трек Mira me Bebe, записанный совместно с группой "Джаро &amp; Ханза", меньше чем за сутки набрал более миллиона просмотров на YouTube. Ролик напоминает популярную американскую серию фильмов "Форсаж" об уличных гонщиках. Героиня Ольги Бузовой влюбляется в стритрейсера, который из-за вспыльчевого характера и криминального прошлого попадает в тюрьму. Девушка с большим трудом собирает нужную сумму денег, чтобы "выкупить" своего друга у полицейских.Видео снял режиссер Алексей Голубев, который ранее снял для Ольги Бузовой клипы к трекам "Мало половин", "Привыкаю" и другим. Он также сотрудничал с Артуром Пирожковым, Полиной Гагариной, Димой Биланом и другими исполнителями.У зрителей мнения разошлись: некоторые написали в комментариях, что "клип и песня просто бомба", но были и те, кто посчитал, что этот ролик "вообще не вяжется" с треком.
https://ria.ru/20200812/1575686081.html
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музыка, новости культуры, youtube, ольга бузова

Новый клип Бузовой меньше чем за сутки набрал более миллиона просмотров

13:37 19.08.2020 (обновлено: 14:36 19.08.2020)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Новый клип певицы и телеведущей Ольги Бузовой на трек Mira me Bebe, записанный совместно с группой "Джаро & Ханза", меньше чем за сутки набрал более миллиона просмотров на YouTube.
"Мы с командой говорим, что это не просто клип, а мини-кино. Снятый в лучших традициях голливудских экшн-боевиков, наша работа получилась настолько зрелищной и эмоциональной, что мы верим — она не оставит никого равнодушным", — говорится в описании клипа на YouTube.
Ролик напоминает популярную американскую серию фильмов "Форсаж" об уличных гонщиках. Героиня Ольги Бузовой влюбляется в стритрейсера, который из-за вспыльчевого характера и криминального прошлого попадает в тюрьму. Девушка с большим трудом собирает нужную сумму денег, чтобы "выкупить" своего друга у полицейских.
Видео снял режиссер Алексей Голубев, который ранее снял для Ольги Бузовой клипы к трекам "Мало половин", "Привыкаю" и другим. Он также сотрудничал с Артуром Пирожковым, Полиной Гагариной, Димой Биланом и другими исполнителями.
У зрителей мнения разошлись: некоторые написали в комментариях, что "клип и песня просто бомба", но были и те, кто посчитал, что этот ролик "вообще не вяжется" с треком.
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