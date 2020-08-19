https://ria.ru/20200819/1575969501.html

Новый клип Бузовой меньше чем за сутки набрал более миллиона просмотров

Новый клип певицы и телеведущей Ольги Бузовой на трек Mira me Bebe, записанный совместно с группой "Джаро & Ханза", меньше чем за сутки набрал более миллиона... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T13:37

2020-08-19T13:37

2020-08-19T14:36

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ольга бузова

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<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Новый клип певицы и телеведущей Ольги Бузовой на трек Mira me Bebe, записанный совместно с группой "Джаро & Ханза", меньше чем за сутки набрал более миллиона просмотров на YouTube. Ролик напоминает популярную американскую серию фильмов "Форсаж" об уличных гонщиках. Героиня Ольги Бузовой влюбляется в стритрейсера, который из-за вспыльчевого характера и криминального прошлого попадает в тюрьму. Девушка с большим трудом собирает нужную сумму денег, чтобы "выкупить" своего друга у полицейских.Видео снял режиссер Алексей Голубев, который ранее снял для Ольги Бузовой клипы к трекам "Мало половин", "Привыкаю" и другим. Он также сотрудничал с Артуром Пирожковым, Полиной Гагариной, Димой Биланом и другими исполнителями.У зрителей мнения разошлись: некоторые написали в комментариях, что "клип и песня просто бомба", но были и те, кто посчитал, что этот ролик "вообще не вяжется" с треком.

https://ria.ru/20200812/1575686081.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, youtube, ольга бузова