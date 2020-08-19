https://ria.ru/20200819/1575969362.html

Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком

Первым свидетелем защиты по делу актера Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий – он назвал артиста "очень хорошим" человеком, передает... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T10:37

2020-08-19T10:37

2020-08-19T13:30

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

никита высоцкий

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Первым свидетелем защиты по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> выступил его коллега <a href="http://ria.ru/person_Vysockijj_Nikita/" target="_blank" data-auto="true">Никита Высоцкий</a> – он назвал артиста "очень хорошим" человеком, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.По его словам, Ефремов - ответственный отец, у него шестеро детей."За свои поступки отвечает, он не такой, каким его рисуют в СМИ... Я прошу суд учитывать его качества, он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине... Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонду... Он очень много работает", - заявил свидетель."Когда у меня не было денег крыть крышу музея Высоцкого, он мне помог", - добавил сын Владимира Высоцкого.Он попросил не представлять Ефимова "мажором, которому все позволено". "Я в ужасе от освещения этого суда и в ужасе, когда читаю ваши расшифровки", - обратился Высоцкий к судье.Михаил Ефремов был готов предложить помощь родственникам погибшего в ДТП курьера, но началась конфронтация, заявил Никита Высоцкий.По его словам, Ефремов очень переживает и извинился бы перед потерпевшими, если бы мог. "Это остается желанием Михаила - людям, попавшим в такую беду, помочь", - добавил свидетель защиты.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200818/1575960964.html

https://ria.ru/20200818/1575935372.html

https://ria.ru/20200818/1575938358.html

A AA Я тоже верю что Михаил Ефремов очень хороший человек. 45

Igor Loshkov Хороший человек пьяным за руль машины никогда не сядет. А то что он хороший артист это известно: может хорошо сыграть инсульт, может хорошо сыграть как хорошего, так и плохого человека. 37

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, никита высоцкий, михаил ефремов, происшествия