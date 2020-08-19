Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200819/1575969362.html
Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком
Первым свидетелем защиты по делу актера Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий – он назвал артиста "очень хорошим" человеком, передает... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T10:37
2020-08-19T13:30
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
никита высоцкий
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575980566_0:0:2165:1219_1400x0_80_0_0_6b74c995cd1f37874683ec6b75189d02.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Первым свидетелем защиты по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> выступил его коллега <a href="http://ria.ru/person_Vysockijj_Nikita/" target="_blank" data-auto="true">Никита Высоцкий</a> – он назвал артиста "очень хорошим" человеком, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.По его словам, Ефремов - ответственный отец, у него шестеро детей."За свои поступки отвечает, он не такой, каким его рисуют в СМИ... Я прошу суд учитывать его качества, он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине... Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонду... Он очень много работает", - заявил свидетель."Когда у меня не было денег крыть крышу музея Высоцкого, он мне помог", - добавил сын Владимира Высоцкого.Он попросил не представлять Ефимова "мажором, которому все позволено". "Я в ужасе от освещения этого суда и в ужасе, когда читаю ваши расшифровки", - обратился Высоцкий к судье.Михаил Ефремов был готов предложить помощь родственникам погибшего в ДТП курьера, но началась конфронтация, заявил Никита Высоцкий.По его словам, Ефремов очень переживает и извинился бы перед потерпевшими, если бы мог. "Это остается желанием Михаила - людям, попавшим в такую беду, помочь", - добавил свидетель защиты.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200818/1575960964.html
https://ria.ru/20200818/1575935372.html
https://ria.ru/20200818/1575938358.html
Я тоже верю что Михаил Ефремов очень хороший человек.
45
Хороший человек пьяным за руль машины никогда не сядет. А то что он хороший артист это известно: может хорошо сыграть инсульт, может хорошо сыграть как хорошего, так и плохого человека.
37
35
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575980566_0:0:2165:1625_1400x0_80_0_0_4210f70e4cce30cd89c80b4c0d2f457b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, никита высоцкий, михаил ефремов, происшествия

Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком

10:37 19.08.2020 (обновлено: 13:30 19.08.2020)
12231
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер театра и кино, кинорежиссер Никита Высоцкий у здания Пресненского суда города Москвы, где проходит заседание по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Актер театра и кино, кинорежиссер Никита Высоцкий у здания Пресненского суда города Москвы, где проходит заседание по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Актер театра и кино, кинорежиссер Никита Высоцкий у здания Пресненского суда города Москвы, где проходит заседание по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Первым свидетелем защиты по делу актера Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий – он назвал артиста "очень хорошим" человеком, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Человек очень разносторонний, одаренный, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный", - сказал он. На вопрос о личности актера он ответил: "Очень хорошая".
По его словам, Ефремов - ответственный отец, у него шестеро детей.
"За свои поступки отвечает, он не такой, каким его рисуют в СМИ... Я прошу суд учитывать его качества, он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине... Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонду... Он очень много работает", - заявил свидетель.
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
18 августа, 23:26
СМИ раскрыли козырь Пашаева в деле Ефремова
"Когда у меня не было денег крыть крышу музея Высоцкого, он мне помог", - добавил сын Владимира Высоцкого.
Он попросил не представлять Ефимова "мажором, которому все позволено". "Я в ужасе от освещения этого суда и в ужасе, когда читаю ваши расшифровки", - обратился Высоцкий к судье.
Михаил Ефремов был готов предложить помощь родственникам погибшего в ДТП курьера, но началась конфронтация, заявил Никита Высоцкий.
"Мы молились, чтобы он был жив... Мы хотели предложить деньги любому из членов семьи, просто потому, что так нужно. Но началась конфронтация, мы уперлись в стену... Не надо преувеличивать, что мы засыпаем их деньгами, но мы поможем", - сказал Высоцкий.
По его словам, Ефремов очень переживает и извинился бы перед потерпевшими, если бы мог. "Это остается желанием Михаила - людям, попавшим в такую беду, помочь", - добавил свидетель защиты.
Актер Михаил Ефремов в суде
18 августа, 13:58
Вдова погибшего в ДТП Захарова назвала Ефремова убийцей
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
18 августа, 14:40
Пашаев и Добровинский устроили скандал на суде по делу Ефремова
2250023112
Обсудить 35
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваНикита ВысоцкийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Я тоже верю что Михаил Ефремов очень хороший человек.
19 августа, 10:58
AAA AA
10001034
Хороший человек пьяным за руль машины никогда не сядет. А то что он хороший артист это известно: может хорошо сыграть инсульт, может хорошо сыграть как хорошего, так и плохого человека.
19 августа, 10:58
Igor Loshkov
3300013
Рекомендуем
Певица Наталья Ионова (Глюкоза)
Суд отказался арестовывать имущество Глюкозы и ее мужа
Адвокаты актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская у здания Пресненского суда
Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
Михаил Ефремов в окружении журналистов направляется в суд
Идущего на заседание суда Ефремова сняли на видео
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
СМИ раскрыли козырь Пашаева в деле Ефремова
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На похоронах Захарова выкинули венок от Ефремова, заявил свидетель
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Пашаев и Добровинский устроили скандал на суде по делу Ефремова
Российские рубли
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
"Живет в ста метрах от бара": свидетельница вступилась за Ефремова
Лаборант красной зоны (зоны выделения) лаборатории молекулярной диагностики
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Стал известен настоящий диагноз Ефремова
Работники Минского тракторного завода принимают участие в акции протеста
У Минского тракторного завода задержали двух человек
Заседание суда по делу М. Ефремова
Вторым свидетелем защиты Ефремова стала актриса Беркович
Журналисты за работой
Белоруссия не пустила 17 иностранных журналистов без аккредитации
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Суд начал допрос свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
00:46Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком
Лента новостейМолния