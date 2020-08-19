https://ria.ru/20200819/1575969224.html

В России за сутки 6795 человек выздоровели от COVID-19

После лечения коронавируса в России за сутки выписаны 6 795 человек, за все время выздоровели 749 423, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T10:35

2020-08-19T10:35

2020-08-19T10:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> После лечения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в России за сутки выписаны 6 795 человек, за все время выздоровели 749 423, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество