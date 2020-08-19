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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200819/1575969224.html
В России за сутки 6795 человек выздоровели от COVID-19
После лечения коронавируса в России за сутки выписаны 6 795 человек, за все время выздоровели 749 423, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T10:35
2020-08-19T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> После лечения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в России за сутки выписаны 6 795 человек, за все время выздоровели 749 423, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В России за сутки 6795 человек выздоровели от COVID-19

10:35 19.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. После лечения коронавируса в России за сутки выписаны 6 795 человек, за все время выздоровели 749 423, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 795 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России 749 423", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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