https://ria.ru/20200819/1575968607.html

Польша надеется, что Россия не повлияет на решения ЕС по Белоруссии

Польша надеется, что фактор России не повлияет на решения Евросоюза по Белоруссии, где после президентских выборов прошли массовые акции протеста, заявил... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T10:21

2020-08-19T10:21

2020-08-19T10:21

протесты в белоруссии

евросовет

министерство здравоохранения белоруссии

эммануэль макрон

александр лукашенко

евросоюз

владимир путин

польша

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575966694_0:99:3288:1949_1400x0_80_0_0_58ae795fc4ec03afff37d7cd0ec4ca6a.jpg

<strong>ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> надеется, что фактор России не повлияет на решения <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, где после президентских выборов прошли массовые акции протеста, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире <a href="https://www.polskieradio.pl/397" target="_blank">Польского радио.</a>В среду состоится чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии. Саммит пройдет в формате видеоконференции. Ранее пятницу главы МИД ЕС решили, что в отношении лиц, которые могут быть причастны к насилию против демонстрантов и фальсификации результатов выборов в Белоруссии, будут введены санкции, и начали формировать санкционный список. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель собирается проинформировать о ходе работы европейских лидеров на их заседании в среду."Хотя бы в контексте (проекта газопровода - ред.) "Северного потока 2". Так много говорилось о европейской солидарности, но как-то в случае "Северного потока 2" европейской солидарности не применили", - пояснил он.Замминистра отметил, что и в ситуации с Белоруссией "есть такое опасение"."Мы считаем, что для того, чтобы сохранить доверие к Евросоюзу, доверие всех членов ЕС, мы должны стать на сторону диалога, а не переходить к такому подходу в контексте отношений с Россией. Россия, по моему мнению, сама должна быть заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии", - добавил Пшидач.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем высказал озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство Белоруссии, а в разговоре с французским лидером <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a> выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших в Белоруссии проблем.Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1575967943.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575938911.html

Арсений Новиков Как же полякам не терпится отхватить часть Белоруссии, а лучше всю...... 44

Ольга Занкова слишком суетятся. Сразу ясно - кто все и организовал 43

6

польша

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, министерство здравоохранения белоруссии, эммануэль макрон, александр лукашенко, евросоюз, владимир путин, польша, белоруссия, в мире