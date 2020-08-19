Польша надеется, что Россия не повлияет на решения ЕС по Белоруссии
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© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Польша надеется, что фактор России не повлияет на решения Евросоюза по Белоруссии, где после президентских выборов прошли массовые акции протеста, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
В среду состоится чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии. Саммит пройдет в формате видеоконференции. Ранее пятницу главы МИД ЕС решили, что в отношении лиц, которые могут быть причастны к насилию против демонстрантов и фальсификации результатов выборов в Белоруссии, будут введены санкции, и начали формировать санкционный список. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель собирается проинформировать о ходе работы европейских лидеров на их заседании в среду.
"Мы привыкли в последние годы к тому, что иногда экономические интересы нескольких партнеров перевешивают основные принципы европейской солидарности", - сказал Пшидач.
"Хотя бы в контексте (проекта газопровода - ред.) "Северного потока 2". Так много говорилось о европейской солидарности, но как-то в случае "Северного потока 2" европейской солидарности не применили", - пояснил он.
Замминистра отметил, что и в ситуации с Белоруссией "есть такое опасение".
"Мы считаем, что для того, чтобы сохранить доверие к Евросоюзу, доверие всех членов ЕС, мы должны стать на сторону диалога, а не переходить к такому подходу в контексте отношений с Россией. Россия, по моему мнению, сама должна быть заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии", - добавил Пшидач.
18 августа, 14:49"Гарантия на случай проблем". Польша принимает покидающих Белоруссию
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем высказал озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство Белоруссии, а в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших в Белоруссии проблем.
Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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