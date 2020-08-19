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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575968607.html
Польша надеется, что Россия не повлияет на решения ЕС по Белоруссии
Польша надеется, что фактор России не повлияет на решения Евросоюза по Белоруссии, где после президентских выборов прошли массовые акции протеста, заявил... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T10:21
2020-08-19T10:21
протесты в белоруссии
евросовет
министерство здравоохранения белоруссии
эммануэль макрон
александр лукашенко
евросоюз
владимир путин
польша
белоруссия
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<strong>ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> надеется, что фактор России не повлияет на решения <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, где после президентских выборов прошли массовые акции протеста, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире <a href="https://www.polskieradio.pl/397" target="_blank">Польского радио.</a>В среду состоится чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии. Саммит пройдет в формате видеоконференции. Ранее пятницу главы МИД ЕС решили, что в отношении лиц, которые могут быть причастны к насилию против демонстрантов и фальсификации результатов выборов в Белоруссии, будут введены санкции, и начали формировать санкционный список. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель собирается проинформировать о ходе работы европейских лидеров на их заседании в среду."Хотя бы в контексте (проекта газопровода - ред.) "Северного потока 2". Так много говорилось о европейской солидарности, но как-то в случае "Северного потока 2" европейской солидарности не применили", - пояснил он.Замминистра отметил, что и в ситуации с Белоруссией "есть такое опасение"."Мы считаем, что для того, чтобы сохранить доверие к Евросоюзу, доверие всех членов ЕС, мы должны стать на сторону диалога, а не переходить к такому подходу в контексте отношений с Россией. Россия, по моему мнению, сама должна быть заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии", - добавил Пшидач.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем высказал озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство Белоруссии, а в разговоре с французским лидером <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a> выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших в Белоруссии проблем.Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575967943.html
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Как же полякам не терпится отхватить часть Белоруссии, а лучше всю......
44
слишком суетятся. Сразу ясно - кто все и организовал
43
6
польша
белоруссия
РИА Новости
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евросовет, министерство здравоохранения белоруссии, эммануэль макрон, александр лукашенко, евросоюз, владимир путин, польша, белоруссия, в мире

Польша надеется, что Россия не повлияет на решения ЕС по Белоруссии

10:21 19.08.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Польша надеется, что фактор России не повлияет на решения Евросоюза по Белоруссии, где после президентских выборов прошли массовые акции протеста, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
В среду состоится чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии. Саммит пройдет в формате видеоконференции. Ранее пятницу главы МИД ЕС решили, что в отношении лиц, которые могут быть причастны к насилию против демонстрантов и фальсификации результатов выборов в Белоруссии, будут введены санкции, и начали формировать санкционный список. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель собирается проинформировать о ходе работы европейских лидеров на их заседании в среду.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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"Мы привыкли в последние годы к тому, что иногда экономические интересы нескольких партнеров перевешивают основные принципы европейской солидарности", - сказал Пшидач.
"Хотя бы в контексте (проекта газопровода - ред.) "Северного потока 2". Так много говорилось о европейской солидарности, но как-то в случае "Северного потока 2" европейской солидарности не применили", - пояснил он.
Замминистра отметил, что и в ситуации с Белоруссией "есть такое опасение".
"Мы считаем, что для того, чтобы сохранить доверие к Евросоюзу, доверие всех членов ЕС, мы должны стать на сторону диалога, а не переходить к такому подходу в контексте отношений с Россией. Россия, по моему мнению, сама должна быть заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии", - добавил Пшидач.
Здание посольства Белоруссии в Варшаве
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Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем высказал озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство Белоруссии, а в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших в Белоруссии проблем.
Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Протесты в БелоруссииЕвросоветМинистерство здравоохранения БелоруссииЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоЕвросоюзВладимир ПутинПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Как же полякам не терпится отхватить часть Белоруссии, а лучше всю......
19 августа, 10:28
Арсений Новиков
4010003
слишком суетятся. Сразу ясно - кто все и организовал
19 августа, 10:22
О Ольга Занкова
4100101
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