https://ria.ru/20200819/1575968016.html

"Правда тела". Психологические причины лишнего веса и ожирения

Порадовать себя тортиком, пообедать с коллегами и накормить внуков до отвала, потому что "кожа да кости". Часто еда становится единственным источником удовольствия, методом налаживания отношений и способом выразить свою любовь. Почему ожирение и лишний вес — проблемы, которые нужно решать не только с врачами, но и с психологами?

2020-08-19T12:00

2020-08-19T12:00

2020-08-19T12:00

правда тела

подкаст

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«Правда тела». Психологические причины лишнего веса и ожирения Порадовать себя тортиком, пообедать с коллегами и накормить внуков до отвала, потому что «кожа да кости». Часто еда становится единственным источником удовольствия, методом налаживания отношений и способом выразить свою любовь. Почему ожирение и лишний вес — проблемы, которые нужно решать не только с врачами, но и с психологами?

Почему любовь и еда приравниваются друг к другу? Кормление ребенка по часам приводит к ожирению в будущем? Еда может действовать на организм, подобно наркотику? И как научиться с этим справляться?Разбираемся с доктором физико-математических наук, психологом Ириной Малкиной-Пых.<em>Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите <u><a href="https://forms.gle/wjUkxi6tqvu4fpHz9" target="_blank">опрос</a></u>, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.</em><strong>02:50</strong> "У меня эндокринка плохо работает": почему лишний вес из-за проблем с гормонами — только в 5% случаев, и что с остальными 95%?<strong>04:25</strong> "Не ешь, значит, ты меня не любишь": лишний вес, спровоцированный психологическими проблемами<strong>12:50</strong> Я ничего не ем: что будет, если по-честному начать считать калории?<strong>16:20</strong> Пищевой алкоголизм: еда может быть наркотиком?<strong>19:00</strong> Семейный ужин и обед с коллегами: как еда помогает выстроить коммуникацию<strong>22:40</strong> Учиться различать голод и аппетит и улавливать сигналы сытостиПодкаст "Правда тела" выходит по средам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0/id1522650488" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3ByYXZkYS10ZWxhLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/11386560" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/3099345" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/pravda-tela" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong><a href="http://ria.ru/podcasts/20191025/1531453810.html" target="_blank">Как и где бесплатно подписаться на подкасты</a></strong>________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Ксения ДраницинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст