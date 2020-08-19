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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20200819/1575968016.html
"Правда тела". Психологические причины лишнего веса и ожирения
Порадовать себя тортиком, пообедать с коллегами и накормить внуков до отвала, потому что "кожа да кости". Часто еда становится единственным источником удовольствия, методом налаживания отношений и способом выразить свою любовь. Почему ожирение и лишний вес — проблемы, которые нужно решать не только с врачами, но и с психологами?
2020-08-19T12:00
2020-08-19T12:00
правда тела
подкаст
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«Правда тела». Психологические причины лишнего веса и ожирения
Порадовать себя тортиком, пообедать с коллегами и накормить внуков до отвала, потому что «кожа да кости». Часто еда становится единственным источником удовольствия, методом налаживания отношений и способом выразить свою любовь. Почему ожирение и лишний вес — проблемы, которые нужно решать не только с врачами, но и с психологами?
Почему любовь и еда приравниваются друг к другу? Кормление ребенка по часам приводит к ожирению в будущем? Еда может действовать на организм, подобно наркотику? И как научиться с этим справляться?Разбираемся с доктором физико-математических наук, психологом Ириной Малкиной-Пых.<em>Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите <u><a href="https://forms.gle/wjUkxi6tqvu4fpHz9" target="_blank">опрос</a></u>, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.</em><strong>02:50</strong> "У меня эндокринка плохо работает": почему лишний вес из-за проблем с гормонами — только в 5% случаев, и что с остальными 95%?<strong>04:25</strong> "Не ешь, значит, ты меня не любишь": лишний вес, спровоцированный психологическими проблемами<strong>12:50</strong> Я ничего не ем: что будет, если по-честному начать считать калории?<strong>16:20</strong> Пищевой алкоголизм: еда может быть наркотиком?<strong>19:00</strong> Семейный ужин и обед с коллегами: как еда помогает выстроить коммуникацию<strong>22:40</strong> Учиться различать голод и аппетит и улавливать сигналы сытостиПодкаст "Правда тела" выходит по средам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0/id1522650488" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3ByYXZkYS10ZWxhLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/11386560" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/3099345" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/pravda-tela" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong><a href="http://ria.ru/podcasts/20191025/1531453810.html" target="_blank">Как и где бесплатно подписаться на подкасты</a></strong>________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Ксения ДраницинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

"Правда тела". Психологические причины лишнего веса и ожирения

12:00 19.08.2020
1210
Правда тела
«Правда тела». Психологические причины лишнего веса и ожирения
Вчера, 12:00
Порадовать себя тортиком, пообедать с коллегами и накормить внуков до отвала, потому что "кожа да кости". Часто еда становится единственным источником удовольствия, методом налаживания отношений и способом выразить свою любовь. Почему ожирение и лишний вес — проблемы, которые нужно решать не только с врачами, но и с психологами?
Почему любовь и еда приравниваются друг к другу? Кормление ребенка по часам приводит к ожирению в будущем? Еда может действовать на организм, подобно наркотику? И как научиться с этим справляться?
Разбираемся с доктором физико-математических наук, психологом Ириной Малкиной-Пых.
Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.
02:50 "У меня эндокринка плохо работает": почему лишний вес из-за проблем с гормонами — только в 5% случаев, и что с остальными 95%?
04:25 "Не ешь, значит, ты меня не любишь": лишний вес, спровоцированный психологическими проблемами
12:50 Я ничего не ем: что будет, если по-честному начать считать калории?
16:20 Пищевой алкоголизм: еда может быть наркотиком?
19:00 Семейный ужин и обед с коллегами: как еда помогает выстроить коммуникацию
22:40 Учиться различать голод и аппетит и улавливать сигналы сытости
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Ксения Драницина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
201102
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Правда телаПодкаст
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