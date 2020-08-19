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Ефремова привезли в суд, где сегодня ждут его показаний
Актера Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд Москвы, который заслушает доказательства защиты по делу о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T10:00
2020-08-19T10:00
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> привезли в Пресненский суд Москвы, который заслушает доказательства защиты по делу о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости.Актера привезли на машине <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_sudebnykh_pristavov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФССП</a> в сопровождении пристава.Накануне суд закончил исследование доказательств обвинения, теперь должен перейти к доказательствам защиты. Как ожидается, Ефремов даст показания.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200819/1575961727.html
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, происшествия

Ефремова привезли в суд, где сегодня ждут его показаний

10:00 19.08.2020
10710
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Актера Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд Москвы, который заслушает доказательства защиты по делу о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости.
Актера привезли на машине ФССП в сопровождении пристава.
Накануне суд закончил исследование доказательств обвинения, теперь должен перейти к доказательствам защиты. Как ожидается, Ефремов даст показания.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 01:05
Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
1820438
Обсудить 2
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)МоскваПроисшествия
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