https://ria.ru/20200819/1575967652.html

Ефремова привезли в суд, где сегодня ждут его показаний

Актера Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд Москвы, который заслушает доказательства защиты по делу о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T10:00

2020-08-19T10:00

2020-08-19T10:00

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575484404_0:195:3104:1941_1400x0_80_0_0_a962ac08f5116f44f2bf114562678fd5.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> привезли в Пресненский суд Москвы, который заслушает доказательства защиты по делу о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости.Актера привезли на машине <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_sudebnykh_pristavov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФССП</a> в сопровождении пристава.Накануне суд закончил исследование доказательств обвинения, теперь должен перейти к доказательствам защиты. Как ожидается, Ефремов даст показания.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200819/1575961727.html

2

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, происшествия