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https://ria.ru/20200819/1575967567.html
Бывший "любовник" Волочковой потребовал от нее 130 миллионов рублей
Уроженец Таджикистана Владислав Фоменко, называющий себя бывшим возлюбленным Анастасии Волочковой, подал на балерину и ее представителя в суд. Об этом со... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T09:58
2020-08-19T11:03
культура
шоу-бизнес
анастасия волочкова
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Уроженец Таджикистана Владислав Фоменко, называющий себя бывшим возлюбленным <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Volochkova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Волочковой</a>, подал на балерину и ее представителя в суд. Об этом со ссылкой на копию заявления сообщает "<a href="https://www.mk.ru/social/2020/08/18/lyubovnik-volochkovoy-prislal-ey-isk-zhizn-pod-otkos.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Московский комсомолец</a>".Фоменко указал, что состоял с Волочковой в гражданском браке с октября 2014 по май 2015 года.В заявлении говорится, что она якобы использовала его "в целях неосновательного обогащения", выгнав нанятых им строителей и отказавшись платить за ремонт своего дома. Бизнесмен утверждает, что в результате действий балерины понес ущерб в размере 30 миллионов рублей, влез в долги и в итоге попал в тюрьму."Экс-любовник" отметил, что после освобождения пытался связаться с Волочковой, однако пообщаться ему удалось лишь с ее представителем, которая, по словам истца, публично обвинила его во лжи и назвала психически больным.Моральный ущерб от действий женщины Фоменко оценил в сто миллионов рублей.Как пояснила изданию адвокат балерины Юлия Вербицкая (Линник), иск стал для балерины "неприятной неожиданностью".Ранее Фоменко распространил в СМИ информацию о том, что Волочкова была от него беременна. В качестве доказательства мужчина опубликовал в соцсетях совместные фотографии с балериной. Сама Волочкова опровергает связь с бизнесменом.
https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575642136.html
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шоу-бизнес, анастасия волочкова

Бывший "любовник" Волочковой потребовал от нее 130 миллионов рублей

09:58 19.08.2020 (обновлено: 11:03 19.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Уроженец Таджикистана Владислав Фоменко, называющий себя бывшим возлюбленным Анастасии Волочковой, подал на балерину и ее представителя в суд. Об этом со ссылкой на копию заявления сообщает "Московский комсомолец".
Фоменко указал, что состоял с Волочковой в гражданском браке с октября 2014 по май 2015 года.
В заявлении говорится, что она якобы использовала его "в целях неосновательного обогащения", выгнав нанятых им строителей и отказавшись платить за ремонт своего дома. Бизнесмен утверждает, что в результате действий балерины понес ущерб в размере 30 миллионов рублей, влез в долги и в итоге попал в тюрьму.
"Экс-любовник" отметил, что после освобождения пытался связаться с Волочковой, однако пообщаться ему удалось лишь с ее представителем, которая, по словам истца, публично обвинила его во лжи и назвала психически больным.
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Моральный ущерб от действий женщины Фоменко оценил в сто миллионов рублей.
Как пояснила изданию адвокат балерины Юлия Вербицкая (Линник), иск стал для балерины "неприятной неожиданностью".
"Мы думали, что все ограничится ток-шоу, но раз так, то с удовольствием ждем суда", - сказала она.
Ранее Фоменко распространил в СМИ информацию о том, что Волочкова была от него беременна. В качестве доказательства мужчина опубликовал в соцсетях совместные фотографии с балериной. Сама Волочкова опровергает связь с бизнесменом.
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