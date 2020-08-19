https://ria.ru/20200819/1575967567.html

Бывший "любовник" Волочковой потребовал от нее 130 миллионов рублей

Уроженец Таджикистана Владислав Фоменко, называющий себя бывшим возлюбленным Анастасии Волочковой, подал на балерину и ее представителя в суд. Об этом со... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T09:58

2020-08-19T09:58

2020-08-19T11:03

культура

шоу-бизнес

анастасия волочкова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575642036_0:0:2603:1465_1400x0_80_0_0_49774570835fd3264b786e96d68e7084.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Уроженец Таджикистана Владислав Фоменко, называющий себя бывшим возлюбленным <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Volochkova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Волочковой</a>, подал на балерину и ее представителя в суд. Об этом со ссылкой на копию заявления сообщает "<a href="https://www.mk.ru/social/2020/08/18/lyubovnik-volochkovoy-prislal-ey-isk-zhizn-pod-otkos.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Московский комсомолец</a>".Фоменко указал, что состоял с Волочковой в гражданском браке с октября 2014 по май 2015 года.В заявлении говорится, что она якобы использовала его "в целях неосновательного обогащения", выгнав нанятых им строителей и отказавшись платить за ремонт своего дома. Бизнесмен утверждает, что в результате действий балерины понес ущерб в размере 30 миллионов рублей, влез в долги и в итоге попал в тюрьму."Экс-любовник" отметил, что после освобождения пытался связаться с Волочковой, однако пообщаться ему удалось лишь с ее представителем, которая, по словам истца, публично обвинила его во лжи и назвала психически больным.Моральный ущерб от действий женщины Фоменко оценил в сто миллионов рублей.Как пояснила изданию адвокат балерины Юлия Вербицкая (Линник), иск стал для балерины "неприятной неожиданностью".Ранее Фоменко распространил в СМИ информацию о том, что Волочкова была от него беременна. В качестве доказательства мужчина опубликовал в соцсетях совместные фотографии с балериной. Сама Волочкова опровергает связь с бизнесменом.

https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575642136.html

https://ria.ru/20200805/1575382325.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, анастасия волочкова