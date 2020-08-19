https://ria.ru/20200819/1575967551.html

Онлайн-конференция к 20-летию премии "Медиаменеджер России"

20 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Трансформировать СМИ или создать новые медиа: как медиабизнесу адаптироваться под современные реалии?".

2020-08-19T09:57

2020-08-19T09:57

2020-08-19T09:57

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200820/952866159.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- член Наблюдательного совета при Правлении АКМР, директор премии "Медиаменеджер России" Екатерина КОЛЯДА;<br>- заместитель главного редактора Объединенной редакции московских электронных СМИ "Москва Медиа" Евгений МАРТЫНОВ;<br>- первый заместитель генерального директора компании SPN Communications Анжела ГРАЧЕВА;<br>- заместитель генерального директора по спецпроектам ООО "СТС Медиа" Лев МАКАРОВ;<br>- представитель интернет-СМИ "ТОК" МИА "Россия сегодня" Ольга АНИСИМОВА.<br><br>Нужно ли современному медиаменеджеру меняться и подстраиваться под тренды? Как поменялась отрасль за 20 лет? Что осталось неизменным? Нужно ли адаптироваться под молодежь? Как верифицировать информацию? Каким источникам доверять? Как сделать медиа популярным в соцсетях? Мероприятие приурочено к 20-летию премии "Медиаменеджер России".<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. </em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы