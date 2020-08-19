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Онлайн-конференция к 20-летию премии "Медиаменеджер России"
20 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Трансформировать СМИ или создать новые медиа: как медиабизнесу адаптироваться под современные реалии?".
2020-08-19T09:57
2020-08-19T09:57
анонсы
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https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1575967551.jpg?1597820265
<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200820/952866159.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- член Наблюдательного совета при Правлении АКМР, директор премии "Медиаменеджер России" Екатерина КОЛЯДА;<br>- заместитель главного редактора Объединенной редакции московских электронных СМИ "Москва Медиа" Евгений МАРТЫНОВ;<br>- первый заместитель генерального директора компании SPN Communications Анжела ГРАЧЕВА;<br>- заместитель генерального директора по спецпроектам ООО "СТС Медиа" Лев МАКАРОВ;<br>- представитель интернет-СМИ "ТОК" МИА "Россия сегодня" Ольга АНИСИМОВА.<br><br>Нужно ли современному медиаменеджеру меняться и подстраиваться под тренды? Как поменялась отрасль за 20 лет? Что осталось неизменным? Нужно ли адаптироваться под молодежь? Как верифицировать информацию? Каким источникам доверять? Как сделать медиа популярным в соцсетях? Мероприятие приурочено к 20-летию премии "Медиаменеджер России".<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. </em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к 20-летию премии "Медиаменеджер России"

09:57 19.08.2020
6
20 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Трансформировать СМИ или создать новые медиа: как медиабизнесу адаптироваться под современные реалии?".
Задать вопрос

Участники:
- член Наблюдательного совета при Правлении АКМР, директор премии "Медиаменеджер России" Екатерина КОЛЯДА;
- заместитель главного редактора Объединенной редакции московских электронных СМИ "Москва Медиа" Евгений МАРТЫНОВ;
- первый заместитель генерального директора компании SPN Communications Анжела ГРАЧЕВА;
- заместитель генерального директора по спецпроектам ООО "СТС Медиа" Лев МАКАРОВ;
- представитель интернет-СМИ "ТОК" МИА "Россия сегодня" Ольга АНИСИМОВА.

Нужно ли современному медиаменеджеру меняться и подстраиваться под тренды? Как поменялась отрасль за 20 лет? Что осталось неизменным? Нужно ли адаптироваться под молодежь? Как верифицировать информацию? Каким источникам доверять? Как сделать медиа популярным в соцсетях? Мероприятие приурочено к 20-летию премии "Медиаменеджер России".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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