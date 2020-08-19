Онлайн-конференция к 20-летию премии "Медиаменеджер России"
20 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Трансформировать СМИ или создать новые медиа: как медиабизнесу адаптироваться под современные реалии?".
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Участники:
- член Наблюдательного совета при Правлении АКМР, директор премии "Медиаменеджер России" Екатерина КОЛЯДА;
- заместитель главного редактора Объединенной редакции московских электронных СМИ "Москва Медиа" Евгений МАРТЫНОВ;
- первый заместитель генерального директора компании SPN Communications Анжела ГРАЧЕВА;
- заместитель генерального директора по спецпроектам ООО "СТС Медиа" Лев МАКАРОВ;
- представитель интернет-СМИ "ТОК" МИА "Россия сегодня" Ольга АНИСИМОВА.
Нужно ли современному медиаменеджеру меняться и подстраиваться под тренды? Как поменялась отрасль за 20 лет? Что осталось неизменным? Нужно ли адаптироваться под молодежь? Как верифицировать информацию? Каким источникам доверять? Как сделать медиа популярным в соцсетях? Мероприятие приурочено к 20-летию премии "Медиаменеджер России".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член Наблюдательного совета при Правлении АКМР, директор премии "Медиаменеджер России" Екатерина КОЛЯДА;
- заместитель главного редактора Объединенной редакции московских электронных СМИ "Москва Медиа" Евгений МАРТЫНОВ;
- первый заместитель генерального директора компании SPN Communications Анжела ГРАЧЕВА;
- заместитель генерального директора по спецпроектам ООО "СТС Медиа" Лев МАКАРОВ;
- представитель интернет-СМИ "ТОК" МИА "Россия сегодня" Ольга АНИСИМОВА.
Нужно ли современному медиаменеджеру меняться и подстраиваться под тренды? Как поменялась отрасль за 20 лет? Что осталось неизменным? Нужно ли адаптироваться под молодежь? Как верифицировать информацию? Каким источникам доверять? Как сделать медиа популярным в соцсетях? Мероприятие приурочено к 20-летию премии "Медиаменеджер России".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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