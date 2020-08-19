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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575967492.html
На МТЗ рассказали о ситуации на заводе
Часть работников Минского тракторного завода (МТЗ) ушла в отпуска за свой счет, в том числе по политическим мотивам, но предприятие работает, сообщили РИА... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T09:56
2020-08-19T19:10
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Часть работников Минского тракторного завода (МТЗ) ушла в отпуска за свой счет, в том числе по политическим мотивам, но предприятие работает, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе белорусского завода."Часть работников завода написали заявления за свой счет. По имеющейся информации, 167 человек - по семейно-бытовым обстоятельствам, пять – по политическим мотивам и в связи с проведением забастовки", - рассказала сотрудница пресс-службы. Она уточнила, что всего на МТЗ работают более 15 тысяч человек.Между тем собеседница агентства обратила внимание, что "завод работает, тракторы собираются, техника отгружается". "Понятно, что ситуацию штатной на 100% сейчас назвать нельзя", - сказала она.Комментируя появившуюся в некоторых белорусских СМИ в среду информацию о разгоне людей сотрудниками ОМОН у проходной МТЗ, сотрудница пресс-службы отметила, что "руководство завода милицию не вызывало".Ранее на ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Так, актив МТЗ на собрании с руководством объявил о начале забастовки с 8.00 (совпадает с мск) 17 августа. Однако, по данным премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
https://ria.ru/20200818/1575906618.html
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
Бастуйте, зарплат не будет. Поедете конкуренцию создавать чубатым на польских грядках и улицах.
121
Такой же процент на любом предприятии с отпускниками в том числе и за свой счёт, особенно летом, при численности 15 тысяч, о чём сообщение?
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4
минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

На МТЗ рассказали о ситуации на заводе

09:56 19.08.2020 (обновлено: 19:10 19.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРаботники Минского тракторного завода
Работники Минского тракторного завода
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Работники Минского тракторного завода
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Часть работников Минского тракторного завода (МТЗ) ушла в отпуска за свой счет, в том числе по политическим мотивам, но предприятие работает, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе белорусского завода.
"Часть работников завода написали заявления за свой счет. По имеющейся информации, 167 человек - по семейно-бытовым обстоятельствам, пять – по политическим мотивам и в связи с проведением забастовки", - рассказала сотрудница пресс-службы. Она уточнила, что всего на МТЗ работают более 15 тысяч человек.
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Между тем собеседница агентства обратила внимание, что "завод работает, тракторы собираются, техника отгружается". "Понятно, что ситуацию штатной на 100% сейчас назвать нельзя", - сказала она.
Комментируя появившуюся в некоторых белорусских СМИ в среду информацию о разгоне людей сотрудниками ОМОН у проходной МТЗ, сотрудница пресс-службы отметила, что "руководство завода милицию не вызывало".
Ранее на ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Так, актив МТЗ на собрании с руководством объявил о начале забастовки с 8.00 (совпадает с мск) 17 августа. Однако, по данным премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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Бастуйте, зарплат не будет. Поедете конкуренцию создавать чубатым на польских грядках и улицах.
19 августа, 10:00
Егор Панкратов
99401017
Такой же процент на любом предприятии с отпускниками в том числе и за свой счёт, особенно летом, при численности 15 тысяч, о чём сообщение?
19 августа, 10:08
Александр Закупин
3311004
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