https://ria.ru/20200819/1575967492.html

На МТЗ рассказали о ситуации на заводе

Часть работников Минского тракторного завода (МТЗ) ушла в отпуска за свой счет, в том числе по политическим мотивам, но предприятие работает, сообщили РИА... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T09:56

2020-08-19T09:56

2020-08-19T19:10

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Часть работников Минского тракторного завода (МТЗ) ушла в отпуска за свой счет, в том числе по политическим мотивам, но предприятие работает, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе белорусского завода."Часть работников завода написали заявления за свой счет. По имеющейся информации, 167 человек - по семейно-бытовым обстоятельствам, пять – по политическим мотивам и в связи с проведением забастовки", - рассказала сотрудница пресс-службы. Она уточнила, что всего на МТЗ работают более 15 тысяч человек.Между тем собеседница агентства обратила внимание, что "завод работает, тракторы собираются, техника отгружается". "Понятно, что ситуацию штатной на 100% сейчас назвать нельзя", - сказала она.Комментируя появившуюся в некоторых белорусских СМИ в среду информацию о разгоне людей сотрудниками ОМОН у проходной МТЗ, сотрудница пресс-службы отметила, что "руководство завода милицию не вызывало".Ранее на ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Так, актив МТЗ на собрании с руководством объявил о начале забастовки с 8.00 (совпадает с мск) 17 августа. Однако, по данным премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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https://ria.ru/20200818/1575906618.html

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

Егор Панкратов Бастуйте, зарплат не будет. Поедете конкуренцию создавать чубатым на польских грядках и улицах. 121

Александр Закупин Такой же процент на любом предприятии с отпускниками в том числе и за свой счёт, особенно летом, при численности 15 тысяч, о чём сообщение? 39

4

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире