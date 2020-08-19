"Роскосмос" сравнил МКС с дедушкой, которому подарят новый галстук
09:50 19.08.2020 (обновлено: 10:16 19.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМодуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур
Модуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российский модуль "Наука", который уже 13 лет никак не запустят на орбиту, можно сравнить с новым галстуком, подаренным дедушке - Международной космической станции, считает "Роскосмос".
Старт модуля на ракете-носителе "Протон-М" с космодрома Байконур запланирован на апрель 2021 года. В среду ожидается его прибытие на космодром из московского Центра Хруничева.
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"Вы когда своему дедушке на день рождения галстук дарите, вы же не требуете от него подтверждения его ресурса и не требуете от продавца подтверждения ресурса галстука, чтобы потом задаться вопросом, а стоило ли этот галстук дедушке дарить с учётом исчерпания ресурса дедушки?" - ответил "Роскосмос" в Twitter на вопрос подписчика, поинтересовавшегося, почему модуль "Наука" создали тогда, когда ресурс МКС, которая создавалась ради научных исследований, подходит к концу.
МКС летает с 1998 года. В настоящее время страны-партнёры по проекту договорились об эксплуатации станции до 2024 года. Обсуждается продление этого срока до 2028-2030 годов.
Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было решено сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, но потом по различным причинам неоднократно откладывали.
В 2013 году после передачи модуля от предприятия-изготовителя – Центра Хруничева – в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие могло привести к поломке двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку.
В модуле "Наука" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта (каюты для двух космонавтов находятся в модуле "Звезда"), а также второй туалет российского сегмента станции (один туалет есть в модуле "Звезда").