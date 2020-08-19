https://ria.ru/20200819/1575967329.html

"Роскосмос" сравнил МКС с дедушкой, которому подарят новый галстук

Российский модуль "Наука", который уже 13 лет никак не запустят на орбиту, можно сравнить с новым галстуком, подаренным дедушке - Международной космической... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T09:50

2020-08-19T09:50

2020-08-19T10:16

хочу стать космонавтом

протон-м

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Российский модуль "Наука", который уже 13 лет никак не запустят на орбиту, можно сравнить с новым галстуком, подаренным дедушке - <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, считает "Роскосмос".Старт модуля на ракете-носителе <a href="http://ria.ru/product_Proton-M/" target="_blank" data-auto="true">"Протон-М"</a> с космодрома Байконур запланирован на апрель 2021 года. В среду ожидается его прибытие на космодром из московского Центра Хруничева.МКС летает с 1998 года. В настоящее время страны-партнёры по проекту договорились об эксплуатации станции до 2024 года. Обсуждается продление этого срока до 2028-2030 годов.Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было решено сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, но потом по различным причинам неоднократно откладывали.В 2013 году после передачи модуля от предприятия-изготовителя – Центра Хруничева – в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие могло привести к поломке двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку.В модуле "Наука" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта (каюты для двух космонавтов находятся в модуле "Звезда"), а также второй туалет российского сегмента станции (один туалет есть в модуле "Звезда").

https://ria.ru/20200731/1575225210.html

https://ria.ru/20200711/1574198257.html

Александр Невский С такими метафорами Роскосмос очков себе не заработает. Представителей Роскосмоса озвучивающий такие сравнительные обороты можно назвать дедушками, живущими прошлым, в эпоху развивающихся информационных технологий. 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос