Стали известны подробности исчезновения девочки, чье тело нашли в Хакасии
09:46 19.08.2020 (обновлено: 14:13 19.08.2020)
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© СК РФНа месте обнаружения тела девочки на берегу Енисея в Хакасии. Стоп-кадр видео
© СК РФ
На месте обнаружения тела девочки на берегу Енисея в Хакасии. Стоп-кадр видео
КРАСНОЯРСК, 19 авг — РИА Новости. Найденная мертвой на берегу реки Енисей в хакасском Саяногорске малолетняя девочка гуляла с шестилетним мальчиком, которого также разыскивают, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее сообщалось, что тело маленькой девочки нашли на берегу Енисея в Саяногорске в Хакасии. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти пятилетней девочки, тело которой обнаружено 18 августа 2020 года на берегу реки Енисей в границах города Саяногорска с признаками утопления. В ходе расследования уголовного дела установлено, что погибшая гуляла вместе с шестилетним мальчиком, проживавшим по соседству, который также не вернулся домой. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, однако до настоящего времени местонахождение ребенка не установлено", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело, которое объединено в одно производство с ранее возбужденным делом о смерти девочки. В настоящее время следователи-криминалисты управления СК, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, волонтеры, местные жители продолжают широкомасштабные поиски в районе предполагаемого исчезновения детей.
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