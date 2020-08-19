https://ria.ru/20200819/1575967189.html

Стали известны подробности исчезновения девочки, чье тело нашли в Хакасии

Найденная мертвой на берегу реки Енисей в хакасском Саяногорске малолетняя девочка гуляла с шестилетним мальчиком, которого также разыскивают, сообщает... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T09:46

2020-08-19T09:46

2020-08-19T14:13

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

саяногорск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 19 авг — РИА Новости.</strong> Найденная мертвой на берегу реки Енисей в хакасском Саяногорске малолетняя девочка гуляла с шестилетним мальчиком, которого также разыскивают, сообщает пресс-служба управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярскому краю</a> и Хакасии.Ранее сообщалось, что тело маленькой девочки <a href="https://krk.sledcom.ru/news/item/1491578/" target="_blank" rel="nofollow noopener">нашли на берегу Енисея</a> в <a href="http://ria.ru/location_Sajanogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Саяногорске</a> в Хакасии. По данному факту было возбуждено уголовное дело."Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти пятилетней девочки, тело которой обнаружено 18 августа 2020 года на берегу реки Енисей в границах города Саяногорска с признаками утопления. В ходе расследования уголовного дела установлено, что погибшая гуляла вместе с шестилетним мальчиком, проживавшим по соседству, который также не вернулся домой. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, однако до настоящего времени местонахождение ребенка не установлено", — говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело, которое объединено в одно производство с ранее возбужденным делом о смерти девочки. В настоящее время следователи-криминалисты управления СК, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, волонтеры, местные жители продолжают широкомасштабные поиски в районе предполагаемого исчезновения детей.

https://sn.ria.ru/20200128/1563699443.html

A AA Царствие Небесное, страшная трагедия 17

2

красноярский край

саяногорск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, саяногорск, происшествия