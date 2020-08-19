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Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
ЧП в Шереметьево
https://ria.ru/20200819/1575967149.html
RT вышел в финал международной премии Emmy Awards
Телеканал RT вышел в финал международной премии International Emmy в категории "Новости" за освещение катастрофы SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году,... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T09:46
2020-08-19T09:58
чп в шереметьево
телеканал rt
гуантанамо (город)
sukhoi superjet
маргарита симоньян
барак обама
куба
оон
шереметьево (аэропорт)
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Телеканал RT вышел в финал международной премии International Emmy в категории "Новости" за освещение катастрофы <a href="http://ria.ru/product_SuperJet_100/" target="_blank" data-auto="true">SSJ-100</a> в аэропорту <a href="http://ria.ru/organization_SHeremetevo/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьево</a> в 2019 году, сообщается на <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">сайте</a> телеканала в среду.Серия репортажей канала рассказывает о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Журналисты RT представили зрителям хронологию событий 5 мая 2019 года: от возникновения аварийной ситуации до тушения пожара на борту экстренно приземлившегося лайнера. Кроме того, RT рассказал истории пассажиров и членов экипажа, которые помогали людям выбраться из салона горящего самолёта.Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Симоньян</a> поздравила в своем Telegram-канале коллектив с номинацией.Уточняется, что в прошлом году в финал International Emmy в категории "Новости" вышла серия репортажей RT о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. В 2018 году - спецрепортажи, посвящённые гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле. В 2016 году финалистом International Emmy стала серия сюжетов о 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2014 году номинацию получили спецрепортажи о голодовке заключённых в американской тюрьме <a href="http://ria.ru/location_Guantanamo_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Гуантанамо</a> (Куба). В 2012 году RT был финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году - за эфир о первом визите президента США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a> в Россию.Также в мае 2020 года номинацию на американскую премию Daytime Emmy получило финансово-экономическое шоу Boom Bust, выходящее на RT America, а в 2017 году - ведущий программы "Есть контакт", лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес.Отмечается, что в 2020 году церемония вручения наград International Emmy пройдет в онлайн-формате 21 сентября.
https://ria.ru/20200804/1575347203.html
https://ria.ru/20200710/1574129772.html
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телеканал rt, гуантанамо (город), sukhoi superjet, маргарита симоньян, барак обама, куба, оон, шереметьево (аэропорт), сша, общество

RT вышел в финал международной премии Emmy Awards

09:46 19.08.2020 (обновлено: 09:58 19.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСимволика RT
Символика RT
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Символика RT . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Телеканал RT вышел в финал международной премии International Emmy в категории "Новости" за освещение катастрофы SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году, сообщается на сайте телеканала в среду.
Серия репортажей канала рассказывает о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Журналисты RT представили зрителям хронологию событий 5 мая 2019 года: от возникновения аварийной ситуации до тушения пожара на борту экстренно приземлившегося лайнера. Кроме того, RT рассказал истории пассажиров и членов экипажа, которые помогали людям выбраться из салона горящего самолёта.
Логотип телеканала RT
4 августа, 12:5475 лет Великой Победы
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"RT стал девятикратным финалистом Emmy Awards. Ранее телеканал шесть раз был номинирован на международную премию International Emmy и дважды — на американскую Daytime Emmy", - говорится в сообщении.
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поздравила в своем Telegram-канале коллектив с номинацией.
Уточняется, что в прошлом году в финал International Emmy в категории "Новости" вышла серия репортажей RT о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. В 2018 году - спецрепортажи, посвящённые гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле. В 2016 году финалистом International Emmy стала серия сюжетов о 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2014 году номинацию получили спецрепортажи о голодовке заключённых в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT был финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году - за эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.
Офис телеканала RT
10 июля, 08:00
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Также в мае 2020 года номинацию на американскую премию Daytime Emmy получило финансово-экономическое шоу Boom Bust, выходящее на RT America, а в 2017 году - ведущий программы "Есть контакт", лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес.

"В 2017 году RT впервые в России провёл судейство полуфинала премии International Emmy в категориях "Новости" и "Документальное кино". Премия Emmy является телевизионным аналогом "Оскара" и считается одной из самых престижных в области телевещания", - добавляется в сообщении на сайте RT.

Отмечается, что в 2020 году церемония вручения наград International Emmy пройдет в онлайн-формате 21 сентября.
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ЧП в ШереметьевоТелеканал RTГуантанамо (город)Sukhoi SuperjetМаргарита СимоньянБарак ОбамаКубаООНШереметьево (аэропорт)СШАОбщество
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