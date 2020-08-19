RT вышел в финал международной премии Emmy Awards
09:46 19.08.2020 (обновлено: 09:58 19.08.2020)
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Символика RT . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Телеканал RT вышел в финал международной премии International Emmy в категории "Новости" за освещение катастрофы SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году, сообщается на сайте телеканала в среду.
Серия репортажей канала рассказывает о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Журналисты RT представили зрителям хронологию событий 5 мая 2019 года: от возникновения аварийной ситуации до тушения пожара на борту экстренно приземлившегося лайнера. Кроме того, RT рассказал истории пассажиров и членов экипажа, которые помогали людям выбраться из салона горящего самолёта.
"RT стал девятикратным финалистом Emmy Awards. Ранее телеканал шесть раз был номинирован на международную премию International Emmy и дважды — на американскую Daytime Emmy", - говорится в сообщении.
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поздравила в своем Telegram-канале коллектив с номинацией.
Уточняется, что в прошлом году в финал International Emmy в категории "Новости" вышла серия репортажей RT о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. В 2018 году - спецрепортажи, посвящённые гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле. В 2016 году финалистом International Emmy стала серия сюжетов о 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2014 году номинацию получили спецрепортажи о голодовке заключённых в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT был финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году - за эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.
Также в мае 2020 года номинацию на американскую премию Daytime Emmy получило финансово-экономическое шоу Boom Bust, выходящее на RT America, а в 2017 году - ведущий программы "Есть контакт", лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес.
"В 2017 году RT впервые в России провёл судейство полуфинала премии International Emmy в категориях "Новости" и "Документальное кино". Премия Emmy является телевизионным аналогом "Оскара" и считается одной из самых престижных в области телевещания", - добавляется в сообщении на сайте RT.
Отмечается, что в 2020 году церемония вручения наград International Emmy пройдет в онлайн-формате 21 сентября.