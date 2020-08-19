https://ria.ru/20200819/1575967149.html

RT вышел в финал международной премии Emmy Awards

Телеканал RT вышел в финал международной премии International Emmy в категории "Новости" за освещение катастрофы SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году,... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T09:46

2020-08-19T09:46

2020-08-19T09:58

чп в шереметьево

телеканал rt

гуантанамо (город)

sukhoi superjet

маргарита симоньян

барак обама

куба

оон

шереметьево (аэропорт)

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Телеканал RT вышел в финал международной премии International Emmy в категории "Новости" за освещение катастрофы <a href="http://ria.ru/product_SuperJet_100/" target="_blank" data-auto="true">SSJ-100</a> в аэропорту <a href="http://ria.ru/organization_SHeremetevo/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьево</a> в 2019 году, сообщается на <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">сайте</a> телеканала в среду.Серия репортажей канала рассказывает о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Журналисты RT представили зрителям хронологию событий 5 мая 2019 года: от возникновения аварийной ситуации до тушения пожара на борту экстренно приземлившегося лайнера. Кроме того, RT рассказал истории пассажиров и членов экипажа, которые помогали людям выбраться из салона горящего самолёта.Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Симоньян</a> поздравила в своем Telegram-канале коллектив с номинацией.Уточняется, что в прошлом году в финал International Emmy в категории "Новости" вышла серия репортажей RT о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. В 2018 году - спецрепортажи, посвящённые гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле. В 2016 году финалистом International Emmy стала серия сюжетов о 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2014 году номинацию получили спецрепортажи о голодовке заключённых в американской тюрьме <a href="http://ria.ru/location_Guantanamo_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Гуантанамо</a> (Куба). В 2012 году RT был финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году - за эфир о первом визите президента США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a> в Россию.Также в мае 2020 года номинацию на американскую премию Daytime Emmy получило финансово-экономическое шоу Boom Bust, выходящее на RT America, а в 2017 году - ведущий программы "Есть контакт", лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес.Отмечается, что в 2020 году церемония вручения наград International Emmy пройдет в онлайн-формате 21 сентября.

https://ria.ru/20200804/1575347203.html

https://ria.ru/20200710/1574129772.html

гуантанамо (город)

куба

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, гуантанамо (город), sukhoi superjet, маргарита симоньян, барак обама, куба, оон, шереметьево (аэропорт), сша, общество