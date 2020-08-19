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В Белоруссии задержали жителя Украины, разыскиваемого Россией
Вооруженный гражданин Украины, объявленный Россией в розыск, был задержан при попытке въезда на территорию Белоруссии, заявили в погранкомитете республики. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T09:40
2020-08-19T09:40
россия
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Вооруженный гражданин <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, объявленный Россией в розыск, был задержан при попытке въезда на территорию <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявили в погранкомитете республики.В ведомстве сообщили, что 18 августа в пункте пропуска "Новая Гута" "при оформлении на въезд в нашу страну автобуса сообщением "Киев-Минск" пограничники задержали 34-летнего пассажира".В установленном порядке он был передан сотрудникам милиции, добавили в ведомстве.
Можно крутую спец операцию замутить. Сейчас все русофобы как мухи на варенье в Белоруссию полетят. Их нужно паковать по быстрому и в России под суд. Так что ждём с нетерпением, чем больше приедет, тем лучше😂
286
надо братьев к себе забирать. и батьке спокойнее будет на пенсии и людям комфортнее! все равно вся экономика на РФ пашет и любой движение на запад - вторая украина будет, в которой не принято вспоминать о годах ранее 2014.....
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россия
белоруссия
украина
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россия, белоруссия, украина, в мире

В Белоруссии задержали жителя Украины, разыскиваемого Россией

09:40 19.08.2020
177175
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусские пограничники
Белорусские пограничники
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Белорусские пограничники. Архивное фото
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Вооруженный гражданин Украины, объявленный Россией в розыск, был задержан при попытке въезда на территорию Белоруссии, заявили в погранкомитете республики.
В ведомстве сообщили, что 18 августа в пункте пропуска "Новая Гута" "при оформлении на въезд в нашу страну автобуса сообщением "Киев-Минск" пограничники задержали 34-летнего пассажира".
"Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ (инициатор - МВД Российской Федерации). Кроме того, в его личных вещах был обнаружен револьвер под мелкокалиберный патрон и нож длиной клинка 18 см", - отмечается в заявлении пограничной службы, размещенном на сайте.
В установленном порядке он был передан сотрудникам милиции, добавили в ведомстве.
8993113102050
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РоссияБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Можно крутую спец операцию замутить. Сейчас все русофобы как мухи на варенье в Белоруссию полетят. Их нужно паковать по быстрому и в России под суд. Так что ждём с нетерпением, чем больше приедет, тем лучше😂
19 августа, 09:52
Александр Невский
2601400012
надо братьев к себе забирать. и батьке спокойнее будет на пенсии и людям комфортнее! все равно вся экономика на РФ пашет и любой движение на запад - вторая украина будет, в которой не принято вспоминать о годах ранее 2014.....
19 августа, 09:46
wwiking7000
217800014
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