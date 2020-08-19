https://ria.ru/20200819/1575966907.html
В Белоруссии задержали жителя Украины, разыскиваемого Россией
Вооруженный гражданин Украины, объявленный Россией в розыск, был задержан при попытке въезда на территорию Белоруссии, заявили в погранкомитете республики. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T09:40
2020-08-19T09:40
2020-08-19T09:40
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Вооруженный гражданин <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, объявленный Россией в розыск, был задержан при попытке въезда на территорию <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявили в погранкомитете республики.В ведомстве сообщили, что 18 августа в пункте пропуска "Новая Гута" "при оформлении на въезд в нашу страну автобуса сообщением "Киев-Минск" пограничники задержали 34-летнего пассажира".В установленном порядке он был передан сотрудникам милиции, добавили в ведомстве.
Александр Невский
Можно крутую спец операцию замутить. Сейчас все русофобы как мухи на варенье в Белоруссию полетят. Их нужно паковать по быстрому и в России под суд. Так что ждём с нетерпением, чем больше приедет, тем лучше😂
286
wiking7000
надо братьев к себе забирать. и батьке спокойнее будет на пенсии и людям комфортнее! все равно вся экономика на РФ пашет и любой движение на запад - вторая украина будет, в которой не принято вспоминать о годах ранее 2014.....
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россия
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, украина, в мире