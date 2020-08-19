Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200819/1575966158.html
В Москве благоустроят улицу ведущую к метро и МЦД "Славянский бульвар"
Начались работы по благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит основной пешеходный маршрут к станции метро "Славянский бульвар" и одноименной... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T09:29
2020-08-19T09:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573636812_0:135:3163:1914_1400x0_80_0_0_d845badc68e8c6602f585d85826bcc74.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Начались работы по благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит основной пешеходный маршрут к станции метро "Славянский бульвар" и одноименной станции МЦД-1, сообщает официальный портал <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank">мэра</a> и правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> со ссылкой на заммэра <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank">Петра Бирюкова</a>.Отмечается, что сначала рабочие уберут под землю воздушные кабельные линии, а затем приступят к обустройству тротуаров и пешеходных дорожек. Их общая площадь составит почти девять тысяч квадратных метров.Уточняется, что благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появится не только удобный маршрут к станции метро "Славянский бульвар" и одноименной станции МЦД-1, но и в целом значительно улучшится пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково. В 2019 году были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности и благоустройству территории возле 26 станций МЦД-1 и МЦД-2.
https://realty.ria.ru/20200814/1575773513.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200731/1575222768.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573636812_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_683466d22ab3589881c945c41e3a2267.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, москва, общество

В Москве благоустроят улицу ведущую к метро и МЦД "Славянский бульвар"

09:29 19.08.2020
119
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоезд прибыл на станцию "Славянский бульвар" линии МЦД-1
Поезд прибыл на станцию Славянский бульвар линии МЦД-1
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Поезд прибыл на станцию "Славянский бульвар" линии МЦД-1. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Начались работы по благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит основной пешеходный маршрут к станции метро "Славянский бульвар" и одноименной станции МЦД-1, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"После открытия станции МЦД-1 увеличилась проходимость улицы. Дорога там неудобная для пешеходов - гаражи, узкие тротуары, недостаточное освещение. Было принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых появится хорошо освещенный зеленый пешеходный бульвар со скамейками для отдыха", — рассказал Бирюков, его слова цитируются в сообщении.

Станция Опалиха после реконструкции в рамках проекта второго Московского центрального диаметра Курско-Рижский
14 августа, 10:56
Станцию "Рижская" московского метро закроют 22 августа на год
Отмечается, что сначала рабочие уберут под землю воздушные кабельные линии, а затем приступят к обустройству тротуаров и пешеходных дорожек. Их общая площадь составит почти девять тысяч квадратных метров.
"В зонах отдыха разместят лавочки и уличные качели, вдоль нового бульвара установят 200 фонарей с энергосберегающими лампами, высадят более одной тысячи деревьев, почти 700 кустарников и разобьют порядка 40 тысяч квадратных метров газона", — отметил Бирюков.
Уточняется, что благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появится не только удобный маршрут к станции метро "Славянский бульвар" и одноименной станции МЦД-1, но и в целом значительно улучшится пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково. В 2019 году были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности и благоустройству территории возле 26 станций МЦД-1 и МЦД-2.
Станция Нахабино Курско-Рижского диаметра МЦД-2
31 июля, 15:21
Жителям Подмосковья рассказали, какие станции откроет МЦД в этом году
100000
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбщество
Рекомендуем
Города России. Сургут
Сургутский район возглавил окружной рейтинг эффективности муниципалитетов
Сотрудники пожарно-спасательного центра выводят пожарную технику из гаража
В ТиНАО начал работу новый пожарно-спасательный отряд
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тысяч человек
Денежные купюры и монеты России
В Москве пенсионерка разорилась, пытаясь заработать на интернет-опросах
Символика RT
RT вышел в финал международной премии Emmy Awards
Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры
Бывший "любовник" Волочковой потребовал от нее 130 миллионов рублей
Ракетные комплексы Ярс
В РВСН заявили о скором перевооружении ракетных полков на новейшее оружие
На месте обнаружения тела девочки на берегу Енисея в Хакасии. Стоп-кадр видео
На берегу Енисея в Хакасии нашли тело ребенка
Черногория, Херцег-Нови
Как объехать весь мир с детьми. Пять лайфхаков от путешественников
Молоток в зале судебных заседаний
Пьяная россиянка допустила гибель своих детей и получила приговор
Кадр из сериала Сверхъестественное
Стало известно, когда покажут последние эпизоды "Сверхъестественного"
Перевязка пациента
По рекомендации врачей родственники сутки лили воду на умирающего мужчину
Клавиатура компьютера
Названа потенциальная опасность компьютерной клавиатуры
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
СМИ раскрыли козырь Пашаева в деле Ефремова
Москва
В Москве проведут реконструкцию 15 прудов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
00:46Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком
Лента новостейМолния