В Москве благоустроят улицу ведущую к метро и МЦД "Славянский бульвар"
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоезд прибыл на станцию "Славянский бульвар" линии МЦД-1
Поезд прибыл на станцию "Славянский бульвар" линии МЦД-1. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Начались работы по благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит основной пешеходный маршрут к станции метро "Славянский бульвар" и одноименной станции МЦД-1, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.
"После открытия станции МЦД-1 увеличилась проходимость улицы. Дорога там неудобная для пешеходов - гаражи, узкие тротуары, недостаточное освещение. Было принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых появится хорошо освещенный зеленый пешеходный бульвар со скамейками для отдыха", — рассказал Бирюков, его слова цитируются в сообщении.
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Отмечается, что сначала рабочие уберут под землю воздушные кабельные линии, а затем приступят к обустройству тротуаров и пешеходных дорожек. Их общая площадь составит почти девять тысяч квадратных метров.
"В зонах отдыха разместят лавочки и уличные качели, вдоль нового бульвара установят 200 фонарей с энергосберегающими лампами, высадят более одной тысячи деревьев, почти 700 кустарников и разобьют порядка 40 тысяч квадратных метров газона", — отметил Бирюков.
Уточняется, что благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появится не только удобный маршрут к станции метро "Славянский бульвар" и одноименной станции МЦД-1, но и в целом значительно улучшится пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково. В 2019 году были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности и благоустройству территории возле 26 станций МЦД-1 и МЦД-2.