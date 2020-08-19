https://ria.ru/20200819/1575966158.html

В Москве благоустроят улицу ведущую к метро и МЦД "Славянский бульвар"

Начались работы по благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит основной пешеходный маршрут к станции метро "Славянский бульвар" и одноименной... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T09:29

2020-08-19T09:29

2020-08-19T09:29

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петр бирюков

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общество

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Начались работы по благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит основной пешеходный маршрут к станции метро "Славянский бульвар" и одноименной станции МЦД-1, сообщает официальный портал <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank">мэра</a> и правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> со ссылкой на заммэра <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank">Петра Бирюкова</a>.Отмечается, что сначала рабочие уберут под землю воздушные кабельные линии, а затем приступят к обустройству тротуаров и пешеходных дорожек. Их общая площадь составит почти девять тысяч квадратных метров.Уточняется, что благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появится не только удобный маршрут к станции метро "Славянский бульвар" и одноименной станции МЦД-1, но и в целом значительно улучшится пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково. В 2019 году были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности и благоустройству территории возле 26 станций МЦД-1 и МЦД-2.

https://realty.ria.ru/20200814/1575773513.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200731/1575222768.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, общество