https://ria.ru/20200819/1575965854.html

Крупнейшие российские нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов

Главы крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались президенту на планы Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД), пишет газета... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T09:43

2020-08-19T09:43

2020-08-19T12:57

алексей сазанов

юрий борисов (вице-премьер)

роснефть

министерство финансов рф (минфин россии)

газпром нефть

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Главы крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались президенту на планы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД), пишет газета <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4458859?from=main_1" target="_blank">"Коммерсант"</a> со ссылкой на письмо топ-менеджеров компаний.Письмо подписали главы "Роснефти" — Игорь Сечин, "Лукойла" — Вагит Алекперов, "Газпром нефти" — Александр Дюков, "Татнефти" — Наиль Маганов и "Зарубежнефти" — Сергей Кудряшов. Они отмечают, что Минфин снова "изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли, нарушая принцип финансовой стабильности".Речь идет о поправках по пересмотру параметров НДД в нефтяной отрасли. Таким образом Минфин намерен вернуть за три года около 200 миллиардов рублей, которые, как считают в министерстве, бюджет недополучил в 2019 году, после того как некоторые месторождения перешли на этот налог. Как писал "Коммерсант", законопроект ухудшает условия налога для всех групп месторождений, но основные потери понесут "Газпром нефть" и "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефть</a>".В отрасли ожидали, что оценку эффективности налога и корректировку его условий проведут через пять лет после начала эксперимента (с 2019 года). Нефтяники считают НДД эффективным и заявляют, что дополнительные инвестиции в месторождения, перешедшие на этот режим, составили 110 миллиардов рублей. Дополнительные доходы бюджета за пять лет действия НДД компании оценивают в 180 миллиардов рублей, хотя бюджетный эффект в 2019 году в письме не указывают, замечает газета.Между тем, по словам заместителя министра финансов <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Sazanov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Сазанова</a>, эксперимент по введению НДД для некоторых месторождений в 2019 году лишил бюджет 213 миллиардов рублей доходов. А в целом Сазонов назвал новый налоговый режим самой большой ошибкой в своей карьере.По данным газеты, <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил профильному вице-премьеру Юрию Борисову рассмотреть письмо и представить предложения. В секретариате Борисова, пресс-службе правительства, компаниях и Минфине изданию не ответили.

https://ria.ru/20200814/1575732659.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574886022.html

https://ria.ru/20200714/1574337969.html

Andrej Kozakov Энерго ресурсы должны приносить доход не мажорам,а государству. Это очевидно по этому предложение олигархов не имеет какого либо основания. Они уже набили свой карман теперь надо кубышку государства пополнить. 125

Егор Панкратов В личные карманы меньше денег стало попадать..... Шантажисты. 112

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей сазанов, юрий борисов (вице-премьер), роснефть, министерство финансов рф (минфин россии), газпром нефть, владимир путин, экономика