Крупнейшие российские нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов
09:43 19.08.2020 (обновлено: 12:57 19.08.2020)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Главы крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались президенту на планы Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо топ-менеджеров компаний.
Письмо подписали главы "Роснефти" — Игорь Сечин, "Лукойла" — Вагит Алекперов, "Газпром нефти" — Александр Дюков, "Татнефти" — Наиль Маганов и "Зарубежнефти" — Сергей Кудряшов. Они отмечают, что Минфин снова "изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли, нарушая принцип финансовой стабильности".
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Речь идет о поправках по пересмотру параметров НДД в нефтяной отрасли. Таким образом Минфин намерен вернуть за три года около 200 миллиардов рублей, которые, как считают в министерстве, бюджет недополучил в 2019 году, после того как некоторые месторождения перешли на этот налог. Как писал "Коммерсант", законопроект ухудшает условия налога для всех групп месторождений, но основные потери понесут "Газпром нефть" и "Роснефть".
"Если предложения Минфина по изменению НДД будут приняты, за десять лет добыча проектов с НДД снизится на 340 миллионов тонн, инвестиции — на 2,3 триллиона рублей, а бюджет потеряет 2,5 триллиона рублей", — цитирует "Коммерсант" письмо нефтяников.
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В отрасли ожидали, что оценку эффективности налога и корректировку его условий проведут через пять лет после начала эксперимента (с 2019 года). Нефтяники считают НДД эффективным и заявляют, что дополнительные инвестиции в месторождения, перешедшие на этот режим, составили 110 миллиардов рублей. Дополнительные доходы бюджета за пять лет действия НДД компании оценивают в 180 миллиардов рублей, хотя бюджетный эффект в 2019 году в письме не указывают, замечает газета.
Между тем, по словам заместителя министра финансов Алексея Сазанова, эксперимент по введению НДД для некоторых месторождений в 2019 году лишил бюджет 213 миллиардов рублей доходов. А в целом Сазонов назвал новый налоговый режим самой большой ошибкой в своей карьере.
По данным газеты, Владимир Путин поручил профильному вице-премьеру Юрию Борисову рассмотреть письмо и представить предложения. В секретариате Борисова, пресс-службе правительства, компаниях и Минфине изданию не ответили.
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