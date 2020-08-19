https://ria.ru/20200819/1575965523.html
Московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тысяч человек
Еще 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T09:07
2020-08-19T09:07
2020-08-19T09:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Еще 1242 пациента вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы, а также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200818/1575931039.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество