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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200819/1575965523.html
Московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тысяч человек
Еще 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T09:07
2020-08-19T09:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Еще 1242 пациента вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы, а также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество

Московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тысяч человек

09:07 19.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Еще 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1242 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 200359", - сказала Ракова.
Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы, а также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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