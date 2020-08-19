https://ria.ru/20200819/1575965071.html
Сургутский район возглавил окружной рейтинг эффективности муниципалитетов
Сургутский район возглавил рейтинг эффективности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа, который составляет региональный... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T08:47
2020-08-19T08:47
2020-08-19T08:47
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
александр трубецкой
сургутский район
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сургутский район</a> возглавил рейтинг эффективности органов местного самоуправления <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a>, который составляет региональный департамент экономического развития, сообщили РИА Новости в пресс-службе райадминистрации.По словам главы района Андрея Трубецкого, муниципалитет, в частности, фиксирует положительную динамику по поступлениям в бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса. "За 2019 год мы привлекли на территорию района 42 новых налогоплательщиков НДФЛ, из них 15 крупных. Рост собственных доходов (бюджета) составил свыше 300 миллионов рублей", - написал он на своей странице в Facebook.Трубецкой также подчеркнул, что за четыре года в Сургутском районе построили 29 больших и малых объектов спорта, благодаря чему спортом и физкультурой регулярно теперь занимаются 50% жителей, и это лучший показатель в округе. Глава района также напомнил, что в 2019 году власти выделили почти 1,8 миллиарда рублей на улучшение жилищных условий граждан, это позволило переехать из деревянных многоквартирников в новые капитальные дома более чем 500 семьям.Руководитель департамента экономического развития Югры, замглавы региона Николай Милькис разъяснил, что ежегодный рейтинг эффективности органов местного самоуправления составлялся на основе 41 показателя. Он отметил, что лидерство Сургутскому району обеспечила положительная динамика по целому ряду показателей, среди которых объем инвестиций в основной капитал, удовлетворенность жителей работой органов местной власти, вовлечение населения в занятия физкультурой и спортом.
https://ria.ru/20200818/1575940440.html
https://ria.ru/20200817/1575884357.html
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, александр трубецкой, сургутский район, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 авг - РИА Новости. Сургутский район
возглавил рейтинг эффективности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа
, который составляет региональный департамент экономического развития, сообщили РИА Новости в пресс-службе райадминистрации.
"Сургутский район стал лучшим по эффективности работы местной власти. Поднялись в окружном рейтинге с 18-го места в 2016 году на первое место по итогам 2019 года", - отметили в пресс-службе.
По словам главы района Андрея Трубецкого, муниципалитет, в частности, фиксирует положительную динамику по поступлениям в бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса. "За 2019 год мы привлекли на территорию района 42 новых налогоплательщиков НДФЛ, из них 15 крупных. Рост собственных доходов (бюджета) составил свыше 300 миллионов рублей", - написал он на своей странице в Facebook.
Трубецкой также подчеркнул, что за четыре года в Сургутском районе построили 29 больших и малых объектов спорта, благодаря чему спортом и физкультурой регулярно теперь занимаются 50% жителей, и это лучший показатель в округе. Глава района также напомнил, что в 2019 году власти выделили почти 1,8 миллиарда рублей на улучшение жилищных условий граждан, это позволило переехать из деревянных многоквартирников в новые капитальные дома более чем 500 семьям.
Руководитель департамента экономического развития Югры, замглавы региона Николай Милькис разъяснил, что ежегодный рейтинг эффективности органов местного самоуправления составлялся на основе 41 показателя. Он отметил, что лидерство Сургутскому району обеспечила положительная динамика по целому ряду показателей, среди которых объем инвестиций в основной капитал, удовлетворенность жителей работой органов местной власти, вовлечение населения в занятия физкультурой и спортом.