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Россияне не пострадали в ходе военного мятежа в Мали
Граждане России не пострадали в ходе военного мятежа в Мали, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Бамако. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T08:47
2020-08-19T09:07
мятеж военных в мали
бамако
мали
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Граждане России не пострадали в ходе <a href="https://ria.ru/category_myatezh-voennykh-v-mali" target="_blank">военного мятежа в Мали</a>, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Бамако."Восемнадцатого августа группа офицеров Вооруженных сил Мали совершила попытку государственного переворота... По предварительным данным, граждане России в ходе событий в Мали не пострадали", - заявил агентству пресс-атташе дипмиссии Лев Матошин.Накануне замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> озабочена ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> и следит за развитием событий.Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.В <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> запросили проведения экстренного заседания по ситуации в Мали, сообщили ранее РИА Новости источники в Совбезе.
https://ria.ru/20200818/1575950926.html
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мятеж военных в мали, бамако, мали, в мире

Россияне не пострадали в ходе военного мятежа в Мали

08:47 19.08.2020 (обновлено: 09:07 19.08.2020)
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© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащие армии Мали
Военнослужащие армии Мали
© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащие армии Мали . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Граждане России не пострадали в ходе военного мятежа в Мали, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Бамако.
"Восемнадцатого августа группа офицеров Вооруженных сил Мали совершила попытку государственного переворота... По предварительным данным, граждане России в ходе событий в Мали не пострадали", - заявил агентству пресс-атташе дипмиссии Лев Матошин.
Мали. Город Бамако
18 августа, 18:05
Республика Мали
Накануне замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил РИА Новости, что Москва озабочена ситуацией в Мали и следит за развитием событий.
Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.
Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.
В СБ ООН запросили проведения экстренного заседания по ситуации в Мали, сообщили ранее РИА Новости источники в Совбезе.
Экс-президент Боливии Эво Моралес
Вчера, 08:26
Случаи ухода в отставку глав государств под давлением обстоятельств
802311
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Мятеж военных в МалиБамакоМалиВ мире
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