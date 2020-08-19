https://ria.ru/20200819/1575965041.html

Россияне не пострадали в ходе военного мятежа в Мали

Граждане России не пострадали в ходе военного мятежа в Мали, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Бамако. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T08:47

2020-08-19T08:47

2020-08-19T09:07

мятеж военных в мали

бамако

мали

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Граждане России не пострадали в ходе <a href="https://ria.ru/category_myatezh-voennykh-v-mali" target="_blank">военного мятежа в Мали</a>, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Бамако."Восемнадцатого августа группа офицеров Вооруженных сил Мали совершила попытку государственного переворота... По предварительным данным, граждане России в ходе событий в Мали не пострадали", - заявил агентству пресс-атташе дипмиссии Лев Матошин.Накануне замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> озабочена ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> и следит за развитием событий.Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.В <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> запросили проведения экстренного заседания по ситуации в Мали, сообщили ранее РИА Новости источники в Совбезе.

https://ria.ru/20200818/1575950926.html

https://ria.ru/20200819/1575964678.html

бамако

мали

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мятеж военных в мали, бамако, мали, в мире