https://ria.ru/20200819/1575964910.html

Тихановская попросила Евросоюз поддержать "пробуждение" Белоруссии

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила обращение к Европейскому совету. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T08:38

2020-08-19T08:38

2020-08-19T11:56

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

европейский совет

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Бывший кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> выпустила <a href="https://www.youtube.com/watch?v=M-SWGYQZN1g#action=share" target="_blank" rel="nofollow noopener">обращение</a> к <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sovet/" target="_blank">Европейскому совету</a>.Она призвала лидеров европейских стран не признавать результаты прошедших в республике выборов, но "поддержать пробуждение Беларуси".По ее словам, Национальный координационный совет страны объявит честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей.Ситуация в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> набрал 80,1 процента, на втором месте — Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.Сразу после голосования по всей стране начались массовые акции протеста, в первые дни их жестко подавляли силовики, применяя к демонстрантам слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Пострадали сотни людей, в том числе около 120 сотрудников правоохранительных органов, погибли трое митингующих.

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

https://ria.ru/20200815/1575808578.html

Андрей Лаптев Клон Гуайдо по-белорусски. Смищно 551

papier schreiben По этому обращению легко видно, кто организатор бузы в Белоруссии. 548

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, европейский совет, евросоюз, белоруссия, в мире