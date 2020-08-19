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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575964910.html
Тихановская попросила Евросоюз поддержать "пробуждение" Белоруссии
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила обращение к Европейскому совету. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T08:38
2020-08-19T11:56
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
европейский совет
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Бывший кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> выпустила <a href="https://www.youtube.com/watch?v=M-SWGYQZN1g#action=share" target="_blank" rel="nofollow noopener">обращение</a> к <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sovet/" target="_blank">Европейскому совету</a>.Она призвала лидеров европейских стран не признавать результаты прошедших в республике выборов, но "поддержать пробуждение Беларуси".По ее словам, Национальный координационный совет страны объявит честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей.Ситуация в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> набрал 80,1 процента, на втором месте — Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.Сразу после голосования по всей стране начались массовые акции протеста, в первые дни их жестко подавляли силовики, применяя к демонстрантам слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Пострадали сотни людей, в том числе около 120 сотрудников правоохранительных органов, погибли трое митингующих.
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
https://ria.ru/20200815/1575808578.html
Клон Гуайдо по-белорусски. Смищно
551
По этому обращению легко видно, кто организатор бузы в Белоруссии.
548
84
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, европейский совет, евросоюз, белоруссия, в мире

Тихановская попросила Евросоюз поддержать "пробуждение" Белоруссии

08:38 19.08.2020 (обновлено: 11:56 19.08.2020)
65496
© Страна для жизниСветлана Тихановская во время обращения к Европейскому совету. Стоп-кадр видео
Светлана Тихановская во время обращения к Европейскому совету. Стоп-кадр видео
© Страна для жизни
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила обращение к Европейскому совету.
Она призвала лидеров европейских стран не признавать результаты прошедших в республике выборов, но "поддержать пробуждение Беларуси".

"Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы", — сказала политик.

По ее словам, Национальный координационный совет страны объявит честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей.
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Ситуация в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Сразу после голосования по всей стране начались массовые акции протеста, в первые дни их жестко подавляли силовики, применяя к демонстрантам слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Пострадали сотни людей, в том числе около 120 сотрудников правоохранительных органов, погибли трое митингующих.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвропейский советЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Клон Гуайдо по-белорусски. Смищно
19 августа, 08:55
Андрей Лаптев
4301412149
По этому обращению легко видно, кто организатор бузы в Белоруссии.
19 августа, 09:01
papier schreiben
357301131
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