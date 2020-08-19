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В Москве пенсионерка разорилась, пытаясь заработать на интернет-опросах
Пенсионерка из Москвы, которая хотела заработать на участии в онлайн-опросах, лишилась 2,4 миллиона рублей, после того как заполнила анкетные данные и реквизиты РИА Новости, 19.08.2020
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.</strong> Пенсионерка из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, которая хотела заработать на участии в онлайн-опросах, лишилась 2,4 миллиона рублей, после того как заполнила анкетные данные и реквизиты банковских счетов на специальном сайте, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Полиция проводит проверку.
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, происшествия

В Москве пенсионерка разорилась, пытаясь заработать на интернет-опросах

08:29 19.08.2020 (обновлено: 09:01 19.08.2020)
23236
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пенсионерка из Москвы, которая хотела заработать на участии в онлайн-опросах, лишилась 2,4 миллиона рублей, после того как заполнила анкетные данные и реквизиты банковских счетов на специальном сайте, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Установлено, что женщина под предлогом прохождения опроса за вознаграждение на неустановленном интернет-сайте, ввела анкетные данные и реквизиты банковских счетов, после чего с указанных счетов произошло списание денежных средств на общую сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку.
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МоскваПроисшествия
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