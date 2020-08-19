https://ria.ru/20200819/1575964749.html

В Москве пенсионерка разорилась, пытаясь заработать на интернет-опросах

Пенсионерка из Москвы, которая хотела заработать на участии в онлайн-опросах, лишилась 2,4 миллиона рублей, после того как заполнила анкетные данные и реквизиты РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T08:29

2020-08-19T08:29

2020-08-19T09:01

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.</strong> Пенсионерка из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, которая хотела заработать на участии в онлайн-опросах, лишилась 2,4 миллиона рублей, после того как заполнила анкетные данные и реквизиты банковских счетов на специальном сайте, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Полиция проводит проверку.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия