https://ria.ru/20200819/1575964749.html
В Москве пенсионерка разорилась, пытаясь заработать на интернет-опросах
Пенсионерка из Москвы, которая хотела заработать на участии в онлайн-опросах, лишилась 2,4 миллиона рублей, после того как заполнила анкетные данные и реквизиты РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T08:29
2020-08-19T08:29
2020-08-19T09:01
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150488/01/1504880109_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_d19a26b1bb105bbcf71b3a69adc714b7.jpg
<strong>МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.</strong> Пенсионерка из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, которая хотела заработать на участии в онлайн-опросах, лишилась 2,4 миллиона рублей, после того как заполнила анкетные данные и реквизиты банковских счетов на специальном сайте, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Полиция проводит проверку.
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150488/01/1504880109_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_adfd55c79945d7060c584d7ef0ed1c62.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия