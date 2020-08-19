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Москвичам пообещали солнечную сухую погоду
Комфортная сухая погода в рамках климатической нормы ожидается в Москве в среду, воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T07:57
2020-08-19T07:57
елена волосюк
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Комфортная сухая погода в рамках климатической нормы ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в среду, воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Елена Волосюк.По ее словам, такой температурный режим укладывается в рамки средних климатических значений для августа. "По нижней планке, конечно, но все равно в пределах нормы", - уточнила Волосюк.Синоптик также сообщила, что ожидается слабый, почти штилевой северо-восточный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметра ртутного столба, что близко к норме.
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елена волосюк, москва, общество

Москвичам пообещали солнечную сухую погоду

07:57 19.08.2020
868
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Комфортная сухая погода в рамках климатической нормы ожидается в Москве в среду, воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Столичный регион будет находиться во власти области повышенного атмосферного давления, благодаря ей нас ожидает сухая солнечная погода. В течение дня воздух в Москве прогреется до 20-22 градусов, в регионе мы ожидаем плюс 19-24", - сказала Волосюк.
По ее словам, такой температурный режим укладывается в рамки средних климатических значений для августа. "По нижней планке, конечно, но все равно в пределах нормы", - уточнила Волосюк.
Синоптик также сообщила, что ожидается слабый, почти штилевой северо-восточный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметра ртутного столба, что близко к норме.
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