https://ria.ru/20200819/1575964251.html

Москвичам пообещали солнечную сухую погоду

Комфортная сухая погода в рамках климатической нормы ожидается в Москве в среду, воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T07:57

2020-08-19T07:57

2020-08-19T07:57

елена волосюк

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Комфортная сухая погода в рамках климатической нормы ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в среду, воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Елена Волосюк.По ее словам, такой температурный режим укладывается в рамки средних климатических значений для августа. "По нижней планке, конечно, но все равно в пределах нормы", - уточнила Волосюк.Синоптик также сообщила, что ожидается слабый, почти штилевой северо-восточный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметра ртутного столба, что близко к норме.

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575947923.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, москва, общество