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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575964206.html
Курц предложил санкции против "виновных в насилии" в Белоруссии
Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что ЕС должен ввести санкции против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении демонстрантов и представителей РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T07:56
2020-08-19T07:56
протесты в белоруссии
себастьян курц
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
австрия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Канцлер Австрии <a href="http://ria.ru/person_Sebastjan_Kurc/" target="_blank" data-auto="true">Себастьян Курц</a> считает, что ЕС должен ввести санкции против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении демонстрантов и представителей оппозиции, передает австрийское агентство печати <a href="https://apa.at/" target="_blank" rel="nofollow noopener">APA</a> заявление канцлера в преддверии саммита <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>."Это требует ясной реакции. Я рад, что состоится специальный саммит по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Поскольку я считаю, что будет иметь решающее значение ясная реакция ЕС на такое поведение. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие", - заявил Курц.Президент Евросовета <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> ранее сообщал, что созвал Евросовет по Белоруссии на среду. Встреча пройдет в режиме видеоконференции. При этом белорусская оппозиция ждет от ЕС, что он предложит механизмы решения ситуации в стране.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RB/" target="_blank" data-auto="true">Минздрава Белоруссии</a>, скончались два участника протеста.<strong>Все новости</strong> <strong><a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a></strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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себастьян курц, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, австрия, в мире

Курц предложил санкции против "виновных в насилии" в Белоруссии

07:56 19.08.2020
1253
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники общегражданского марша "За свободу" у стелы "Минск — город-герой" в Минске
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что ЕС должен ввести санкции против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении демонстрантов и представителей оппозиции, передает австрийское агентство печати APA заявление канцлера в преддверии саммита Евросоюза.
"Это требует ясной реакции. Я рад, что состоится специальный саммит по ситуации в Белоруссии. Поскольку я считаю, что будет иметь решающее значение ясная реакция ЕС на такое поведение. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие", - заявил Курц.
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Президент Евросовета Шарль Мишель ранее сообщал, что созвал Евросовет по Белоруссии на среду. Встреча пройдет в режиме видеоконференции. При этом белорусская оппозиция ждет от ЕС, что он предложит механизмы решения ситуации в стране.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Протесты в БелоруссииСебастьян КурцАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияАвстрияВ мире
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