https://ria.ru/20200819/1575964153.html

Канцлер Австрии призвал к новым выборам в Белоруссии

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в Белоруссии необходимо провести новые, справедливые и свободные выборы, передает австрийское агентство печати APA. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T07:50

2020-08-19T07:50

2020-08-19T07:50

протесты в белоруссии

себастьян курц

александр лукашенко

белоруссия

австрия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sebastjan_Kurc/" target="_blank" data-auto="true">Себастьян Курц</a> заявил, что в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> необходимо провести новые, справедливые и свободные выборы, передает австрийское агентство печати <a href="https://apa.at/" target="_blank" rel="nofollow noopener">APA</a>."Нужны новые выборы, которые пройдут свободно и справедливо", - заявил канцлер в преддверии саммита ЕС по ситуации в Белоруссии.Он отметил, что в Белоруссии необходим диалог между президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> и оппозицией.Президент Евросовета <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> ранее сообщал, что созвал Евросовет по Белоруссии на ближайшую среду. Встреча пройдет в режиме видеоконференции. При этом белорусская оппозиция ждет от ЕС, что он предложит механизмы решения ситуации в стране.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RB/" target="_blank" data-auto="true">Минздрава Белоруссии</a>, скончались два участника протеста.<strong>Все новости</strong> <strong><a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a></strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200817/1575864118.html

https://ria.ru/20200819/1575962435.html

Мария Заказсчикова Стоп, а с чего Лука должен проводить повторные выборы? В любых выборах есть три стороны, это победившие, проигравшие и равнодушные, что не участвуют в выборах. Победил святой Лука, проигравшие погнали волну, мол не честно подсчитали. Сделали вторые выборы, победила Тихановская, проигравшие лукашенцы, погнали волну, мол подсчет был не честным..Что до конца света выборы проводить? А, все эти заявления преследуют одну цель, поставить на престол своего презика и точка. Ни когда выборы не удовлетворят 100 % населения, а значит будут недовольные. Вывод: демократия не есть лучший способ в управлении общества. 22

Ярослав Погодин Себастьян парень неплохой. Его плохо информируют... 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

себастьян курц, александр лукашенко, белоруссия, австрия, в мире