https://ria.ru/20200819/1575964091.html

Мятежные военные заявили о закрытии всех границ Мали

Военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о закрытии всех границ страны и введении комендантского часа. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T07:42

2020-08-19T07:42

2020-08-19T08:30

мятеж военных в мали

мали

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Военные, устроившие мятеж в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a>, заявили о закрытии всех границ страны и введении комендантского часа.Устроившие мятеж в Мали военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам."Мы не стремимся к власти, мы заинтересованы в стабильности страны, которая позволит нам организовать в согласованные разумные сроки всеобщие выборы", - добавил представитель мятежников.Ранее военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о создании Национального комитета для спасения народа.Мятеж в Мали начался на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент Кейта через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства.

https://ria.ru/20200819/1575963755.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575956490.html

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мали

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мятеж военных в мали, мали, в мире