Мятежные военные заявили о закрытии всех границ Мали
07:42 19.08.2020 (обновлено: 08:30 19.08.2020)
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Мали. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о закрытии всех границ страны и введении комендантского часа.
"Начиная сегодняшнего дня, 19 августа 2020 года, все воздушные и наземные границы будут закрыты до дальнейшего уведомления, комендантский час будет введен с 21:00 до 05:00", - сообщил представитель мятежников Исмаэль Ваг в эфире телеканала ORTM 1.
Устроившие мятеж в Мали военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.
"Гражданское общество и общественно-политические движения будут приглашены присоединиться к нам, чтобы вместе создать лучшие условия для политической трансформации, ведущей к надежным всеобщим выборам", - заявил представитель мятежников Исмаэль Ваг в эфире телеканала ORTM 1.
"Мы не стремимся к власти, мы заинтересованы в стабильности страны, которая позволит нам организовать в согласованные разумные сроки всеобщие выборы", - добавил представитель мятежников.
Ранее военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о создании Национального комитета для спасения народа.
18 августа, 19:50Сказано в эфиреАфриканист объяснил, что стало причиной попытки переворота в МалиДипломатические источники и СМИ сообщили о военном мятеже в Мали и об аресте офицерами ряда министров. Ученый-африканист Николай Щербаков в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию в этой африканской стране.
Мятеж в Мали начался на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент Кейта через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства.