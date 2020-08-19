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Мятежные военные заявили о закрытии всех границ Мали
Военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о закрытии всех границ страны и введении комендантского часа. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T07:42
2020-08-19T08:30
мятеж военных в мали
мали
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Военные, устроившие мятеж в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a>, заявили о закрытии всех границ страны и введении комендантского часа.Устроившие мятеж в Мали военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам."Мы не стремимся к власти, мы заинтересованы в стабильности страны, которая позволит нам организовать в согласованные разумные сроки всеобщие выборы", - добавил представитель мятежников.Ранее военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о создании Национального комитета для спасения народа.Мятеж в Мали начался на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент Кейта через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства.
https://ria.ru/20200819/1575963755.html
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мятеж военных в мали, мали, в мире

Мятежные военные заявили о закрытии всех границ Мали

07:42 19.08.2020 (обновлено: 08:30 19.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМали
Мали
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мали. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о закрытии всех границ страны и введении комендантского часа.

"Начиная сегодняшнего дня, 19 августа 2020 года, все воздушные и наземные границы будут закрыты до дальнейшего уведомления, комендантский час будет введен с 21:00 до 05:00", - сообщил представитель мятежников Исмаэль Ваг в эфире телеканала ORTM 1.

Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
Вчера, 07:17
В Мали мятежные военные объявили о создании комитета народного спасения
Устроившие мятеж в Мали военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.

"Гражданское общество и общественно-политические движения будут приглашены присоединиться к нам, чтобы вместе создать лучшие условия для политической трансформации, ведущей к надежным всеобщим выборам", - заявил представитель мятежников Исмаэль Ваг в эфире телеканала ORTM 1.

"Мы не стремимся к власти, мы заинтересованы в стабильности страны, которая позволит нам организовать в согласованные разумные сроки всеобщие выборы", - добавил представитель мятежников.
Ранее военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о создании Национального комитета для спасения народа.
Военнослужащий армии Мали
18 августа, 19:50Сказано в эфире
Африканист объяснил, что стало причиной попытки переворота в МалиДипломатические источники и СМИ сообщили о военном мятеже в Мали и об аресте офицерами ряда министров. Ученый-африканист Николай Щербаков в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию в этой африканской стране.
Мятеж в Мали начался на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент Кейта через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства.
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Мятеж военных в МалиМалиВ мире
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