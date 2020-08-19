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Кожемяко предложил Минтрансу создать внутренние круизные маршруты
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил Минтрансу РФ создать внутренние круизные маршруты, на которых были бы задействованы российские суда,... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T07:39
2020-08-19T07:39
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
олег кожемяко
приморский край
благовещенск
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости.</strong> Губернатор Приморского края <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> предложил Минтрансу РФ создать внутренние круизные маршруты, на которых были бы задействованы российские суда, сообщает в среду правительство региона.Кожемяко принял участие в заседании рабочей группы государственного совета по туризму, физической культуре и спорту во вторник, 18 августа, в <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенске</a>. Губернатор рассказал, что на фоне пандемии коронавируса особое внимание будет уделяться развитию внутреннего туризма, популярность которого сильно возросла с закрытием границ.Представитель федерального министерства транспорта Сергей Егоршев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что ведомство тоже думает над развитием круизных перевозок, в том числе и над созданием так называемых "велком-зон" – мест, куда приходили бы круизные корабли и где могли бы одномоментно обслужены тысячи туристов. Егоршев добавил, что вопрос постройки российских круизных лайнеров в ближайшее время будет поднят в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторге</a> России.До конца недели участники рабочей группы должны направить предложения по развитию туристской отрасли в регионах. Они будут обобщены и направлены в администрацию президента России и <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризм</a> для последующей реализации.В Приморье действует государственная программа "Развитие туризма Приморского края на 2020-2027 годы". Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморья, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
https://ria.ru/20200818/1575918527.html
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приморский край
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новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), олег кожемяко, приморский край, благовещенск, общество

Кожемяко предложил Минтрансу создать внутренние круизные маршруты

07:39 19.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОлег Кожемяко
Олег Кожемяко
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Олег Кожемяко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил Минтрансу РФ создать внутренние круизные маршруты, на которых были бы задействованы российские суда, сообщает в среду правительство региона.
Кожемяко принял участие в заседании рабочей группы государственного совета по туризму, физической культуре и спорту во вторник, 18 августа, в Благовещенске. Губернатор рассказал, что на фоне пандемии коронавируса особое внимание будет уделяться развитию внутреннего туризма, популярность которого сильно возросла с закрытием границ.
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"В качестве одного из путей привлечения новых туристов на Дальний Восток Олег Кожемяко предложил создание внутренних круизных маршрутов, которые обеспечивались бы отечественными круизными судами. С соответствующей инициативой губернатор Приморского края обратился к представителям Минтранса России", - говорится в сообщении.
Представитель федерального министерства транспорта Сергей Егоршев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что ведомство тоже думает над развитием круизных перевозок, в том числе и над созданием так называемых "велком-зон" – мест, куда приходили бы круизные корабли и где могли бы одномоментно обслужены тысячи туристов. Егоршев добавил, что вопрос постройки российских круизных лайнеров в ближайшее время будет поднят в Минпромторге России.
До конца недели участники рабочей группы должны направить предложения по развитию туристской отрасли в регионах. Они будут обобщены и направлены в администрацию президента России и Ростуризм для последующей реализации.
В Приморье действует государственная программа "Развитие туризма Приморского края на 2020-2027 годы". Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморья, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
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Новости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Олег КожемякоПриморский крайБлаговещенскОбщество
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