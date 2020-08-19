https://ria.ru/20200819/1575963995.html

Кожемяко предложил Минтрансу создать внутренние круизные маршруты

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил Минтрансу РФ создать внутренние круизные маршруты, на которых были бы задействованы российские суда,... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T07:39

2020-08-19T07:39

2020-08-19T07:39

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

олег кожемяко

приморский край

благовещенск

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости.</strong> Губернатор Приморского края <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> предложил Минтрансу РФ создать внутренние круизные маршруты, на которых были бы задействованы российские суда, сообщает в среду правительство региона.Кожемяко принял участие в заседании рабочей группы государственного совета по туризму, физической культуре и спорту во вторник, 18 августа, в <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенске</a>. Губернатор рассказал, что на фоне пандемии коронавируса особое внимание будет уделяться развитию внутреннего туризма, популярность которого сильно возросла с закрытием границ.Представитель федерального министерства транспорта Сергей Егоршев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что ведомство тоже думает над развитием круизных перевозок, в том числе и над созданием так называемых "велком-зон" – мест, куда приходили бы круизные корабли и где могли бы одномоментно обслужены тысячи туристов. Егоршев добавил, что вопрос постройки российских круизных лайнеров в ближайшее время будет поднят в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторге</a> России.До конца недели участники рабочей группы должны направить предложения по развитию туристской отрасли в регионах. Они будут обобщены и направлены в администрацию президента России и <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризм</a> для последующей реализации.В Приморье действует государственная программа "Развитие туризма Приморского края на 2020-2027 годы". Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморья, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.

https://ria.ru/20200818/1575918527.html

https://ria.ru/20200812/1575605378.html

приморский край

благовещенск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), олег кожемяко, приморский край, благовещенск, общество