Кожемяко предложил Минтрансу создать внутренние круизные маршруты
Олег Кожемяко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил Минтрансу РФ создать внутренние круизные маршруты, на которых были бы задействованы российские суда, сообщает в среду правительство региона.
Кожемяко принял участие в заседании рабочей группы государственного совета по туризму, физической культуре и спорту во вторник, 18 августа, в Благовещенске. Губернатор рассказал, что на фоне пандемии коронавируса особое внимание будет уделяться развитию внутреннего туризма, популярность которого сильно возросла с закрытием границ.
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"В качестве одного из путей привлечения новых туристов на Дальний Восток Олег Кожемяко предложил создание внутренних круизных маршрутов, которые обеспечивались бы отечественными круизными судами. С соответствующей инициативой губернатор Приморского края обратился к представителям Минтранса России", - говорится в сообщении.
Представитель федерального министерства транспорта Сергей Егоршев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что ведомство тоже думает над развитием круизных перевозок, в том числе и над созданием так называемых "велком-зон" – мест, куда приходили бы круизные корабли и где могли бы одномоментно обслужены тысячи туристов. Егоршев добавил, что вопрос постройки российских круизных лайнеров в ближайшее время будет поднят в Минпромторге России.
До конца недели участники рабочей группы должны направить предложения по развитию туристской отрасли в регионах. Они будут обобщены и направлены в администрацию президента России и Ростуризм для последующей реализации.
В Приморье действует государственная программа "Развитие туризма Приморского края на 2020-2027 годы". Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморья, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.