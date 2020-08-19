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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200819/1575963796.html
Японские инфекционисты предупредили о третьей волне COVID-19
Научное общество инфекционистов Японии, чей съезд начался в среду в Токио, считают, что Япония сейчас переживает разгар второй волны эпидемии коронавируса. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T07:20
2020-08-19T07:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
токио
медицина
в мире
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<strong>ТОКИО, 19 авг – РИА Новости.</strong> Научное общество инфекционистов <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, чей съезд начался в среду в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a>, считают, что Япония сейчас переживает разгар второй волны эпидемии коронавируса."Сейчас мы находимся в самой середине второй волны. Важно внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. И страна, и Токио, похоже, проходят пик заражений, но необходимо следить за тем, не будет ли нового роста. Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волны, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса", - приводит слова председателя общества Кадзухиро Татэды телеканал <a href="https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200819/k10012573361000.html?utm_int=news_contents_news-main_001" target="_blank" rel="nofollow noopener">NHK</a>.В настоящее время в Японии зафиксировано около 58,5 тысяч заражений новой коронавирусной инфекцией. Погибли 1148 человек, 16 из них – в вторник. Состояние 243 оценивается как тяжелое. Выздоровели почти 43 тысячи человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200817/1575882957.html
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коронавирус covid-19, япония, токио, медицина, в мире

Японские инфекционисты предупредили о третьей волне COVID-19

07:20 19.08.2020
5623
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
ТОКИО, 19 авг – РИА Новости. Научное общество инфекционистов Японии, чей съезд начался в среду в Токио, считают, что Япония сейчас переживает разгар второй волны эпидемии коронавируса.
"Сейчас мы находимся в самой середине второй волны. Важно внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. И страна, и Токио, похоже, проходят пик заражений, но необходимо следить за тем, не будет ли нового роста. Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волны, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса", - приводит слова председателя общества Кадзухиро Татэды телеканал NHK.
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В настоящее время в Японии зафиксировано около 58,5 тысяч заражений новой коронавирусной инфекцией. Погибли 1148 человек, 16 из них – в вторник. Состояние 243 оценивается как тяжелое. Выздоровели почти 43 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияТокиоМедицинаВ мире
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