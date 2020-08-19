https://ria.ru/20200819/1575963755.html

В Мали мятежные военные объявили о создании комитета народного спасения

Военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о создании Национального комитета для спасения народа. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T07:17

2020-08-19T07:17

2020-08-19T08:30

мятеж военных в мали

мали

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575956729_0:0:1118:629_1400x0_80_0_0_b3a31bf5e573b457ddfd3f4992490a7c.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Военные, устроившие мятеж в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a>, заявили о создании Национального комитета для спасения народа."Мы <...> решили взять обязательства перед народом и перед историей обеспечить продолжение (существования. — Прим. ред.) государства", — заявил их представитель Исмаэль Ваг в эфире телеканала <a href="https://www.ortm.ml/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ORTM1</a>.Мятежники призвали к политической трансформации, ведущей к выборам, а также заверили, что будут соблюдать все международные соглашения.Все границы Мали закроют до дальнейшего распоряжения. С 21:00 до 05:00 вводится комендантский час.Переворот в МалиМятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank">Бамако</a>. Его инициаторы заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.Позже президент объявил о своей отставке, а также о роспуске парламента и правительства.МИД России выразил озабоченность ситуацией. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что пока не ясно, как будут развиваться события в Мали.Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил мятеж в Мали и призвал немедленно восстановить конституционный порядок и верховенство закона, а также освободить руководителей страны.Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), в которое входят 15 стран, решило закрыть все границы и прекратить экономические сделки с Мали.

https://ria.ru/20200819/1575962536.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575956490.html

Алекс Серëжин Конечно спросили. Без народа ничего не происходит. В Мали уважают народ 15

Алекс Серëжин Про Мали лучше новости читать, чем про Украину 12

2

мали

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мятеж военных в мали, мали, в мире