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В Мали мятежные военные объявили о создании комитета народного спасения
Военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о создании Национального комитета для спасения народа. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T07:17
2020-08-19T08:30
мятеж военных в мали
мали
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Военные, устроившие мятеж в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a>, заявили о создании Национального комитета для спасения народа."Мы &lt;...&gt; решили взять обязательства перед народом и перед историей обеспечить продолжение (существования. — Прим. ред.) государства", — заявил их представитель Исмаэль Ваг в эфире телеканала <a href="https://www.ortm.ml/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ORTM1</a>.Мятежники призвали к политической трансформации, ведущей к выборам, а также заверили, что будут соблюдать все международные соглашения.Все границы Мали закроют до дальнейшего распоряжения. С 21:00 до 05:00 вводится комендантский час.Переворот в МалиМятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank">Бамако</a>. Его инициаторы заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.Позже президент объявил о своей отставке, а также о роспуске парламента и правительства.МИД России выразил озабоченность ситуацией. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что пока не ясно, как будут развиваться события в Мали.Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил мятеж в Мали и призвал немедленно восстановить конституционный порядок и верховенство закона, а также освободить руководителей страны.Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), в которое входят 15 стран, решило закрыть все границы и прекратить экономические сделки с Мали.
https://ria.ru/20200819/1575962536.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575956490.html
Конечно спросили. Без народа ничего не происходит. В Мали уважают народ
15
Про Мали лучше новости читать, чем про Украину
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мали
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
мятеж военных в мали, мали, в мире

В Мали мятежные военные объявили о создании комитета народного спасения

07:17 19.08.2020 (обновлено: 08:30 19.08.2020)
6454
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о создании Национального комитета для спасения народа.
"Мы <...> решили взять обязательства перед народом и перед историей обеспечить продолжение (существования. — Прим. ред.) государства", — заявил их представитель Исмаэль Ваг в эфире телеканала ORTM1.
Мятежники призвали к политической трансформации, ведущей к выборам, а также заверили, что будут соблюдать все международные соглашения.
Все границы Мали закроют до дальнейшего распоряжения. С 21:00 до 05:00 вводится комендантский час.
Мали. Город Бамако
Вчера, 02:24
Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа

Переворот в Мали

Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако. Его инициаторы заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.
Позже президент объявил о своей отставке, а также о роспуске парламента и правительства.
МИД России выразил озабоченность ситуацией. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что пока не ясно, как будут развиваться события в Мали.
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил мятеж в Мали и призвал немедленно восстановить конституционный порядок и верховенство закона, а также освободить руководителей страны.
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), в которое входят 15 стран, решило закрыть все границы и прекратить экономические сделки с Мали.
Военнослужащий армии Мали
18 августа, 19:50Сказано в эфире
Африканист объяснил, что стало причиной попытки переворота в МалиДипломатические источники и СМИ сообщили о военном мятеже в Мали и об аресте офицерами ряда министров. Ученый-африканист Николай Щербаков в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию в этой африканской стране.
261396610
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Мятеж военных в МалиМалиВ мире
Популярные комментарии
Конечно спросили. Без народа ничего не происходит. В Мали уважают народ
19 августа, 07:52
Алекс Серëжин
290004
Про Мали лучше новости читать, чем про Украину
19 августа, 07:50
Алекс Серëжин
450003
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