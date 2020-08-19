https://ria.ru/20200819/1575963692.html
На берегу Енисея в Хакасии нашли тело ребенка
Тело маленькой девочки нашли на берегу Енисея в Саяногорске в Хакасии, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T07:05
2020-08-19T07:05
2020-08-19T15:59
следственный комитет россии (ск рф)
республика хакасия
саяногорск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 19 авг — РИА Новости.</strong> Тело маленькой девочки нашли на берегу Енисея в <a href="http://ria.ru/location_Sajanogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Саяногорске</a> в Хакасии, сообщает ГСУСК по <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярскому краю</a> и Хакасии."В следственные органы <...> поступило сообщение о том, что на берегу реки Енисей в границах города Саяногорска обнаружено тело малолетней девочки по внешнему виду пяти-шести лет без признаков жизни. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе заместителя руководителя ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Дмитрия Позовского, следователей и криминалистов, сотрудников полиции", — говорится в сообщении. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, выясняются все обстоятельства, устанавливается личность ребенка и его семья.
https://ria.ru/20200803/1575324038.html
республика хакасия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), республика хакасия, саяногорск, происшествия