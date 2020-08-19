https://ria.ru/20200819/1575963692.html

На берегу Енисея в Хакасии нашли тело ребенка

Тело маленькой девочки нашли на берегу Енисея в Саяногорске в Хакасии, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T07:05

2020-08-19T07:05

2020-08-19T15:59

следственный комитет россии (ск рф)

республика хакасия

саяногорск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575969517_0:11:3602:2037_1400x0_80_0_0_0710254379d0075a30ac03c4aaa05d96.jpg

<strong>КРАСНОЯРСК, 19 авг — РИА Новости.</strong> Тело маленькой девочки нашли на берегу Енисея в <a href="http://ria.ru/location_Sajanogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Саяногорске</a> в Хакасии, сообщает ГСУСК по <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярскому краю</a> и Хакасии."В следственные органы <...> поступило сообщение о том, что на берегу реки Енисей в границах города Саяногорска обнаружено тело малолетней девочки по внешнему виду пяти-шести лет без признаков жизни. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе заместителя руководителя ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Дмитрия Позовского, следователей и криминалистов, сотрудников полиции", — говорится в сообщении. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, выясняются все обстоятельства, устанавливается личность ребенка и его семья.

https://ria.ru/20200803/1575324038.html

республика хакасия

саяногорск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика хакасия, саяногорск, происшествия