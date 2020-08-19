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Роспотребнадзор предупредил об опасной диете с использованием яблок
Яблочная монодиета может быть опасна для здоровья, так как организм получает слишком много клетчатки, а из-за этого обостряются колиты, язва и гастрит, сообщили РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T06:02
2020-08-19T06:02
фрукты
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
диета
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Яблочная монодиета может быть опасна для здоровья, так как организм получает слишком много клетчатки, а из-за этого обостряются колиты, язва и гастрит, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Яблочный Спас отмечается 19 августа.При этом в целом яблоки содержат витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновую кислоту, флавоноиды и множество полезных для организма микроэлементов, уточнили в пресс-службе.В косточках яблок содержится гликозид амигдалин, который является противораковым витамином В17, но полезен он лишь в умеренном количестве, в большом ядовит, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20200819/1575963088.html
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фрукты, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), диета, общество

Роспотребнадзор предупредил об опасной диете с использованием яблок

06:02 19.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЯблоки
Яблоки
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Яблоки. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Яблочная монодиета может быть опасна для здоровья, так как организм получает слишком много клетчатки, а из-за этого обостряются колиты, язва и гастрит, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Яблочный Спас отмечается 19 августа.
"Яблоки содержат небольшой процент грубой клетчатки, но в случае яблочной монодиеты организм получает ее слишком много. Как следствие, обостряются колиты, язва, гастрит. Обилие фруктовых кислот, получаемых ежедневно, провоцирует запуск воспалительных процессов в желчном пузыре", - говорится в сообщении.
При этом в целом яблоки содержат витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновую кислоту, флавоноиды и множество полезных для организма микроэлементов, уточнили в пресс-службе.
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В косточках яблок содержится гликозид амигдалин, который является противораковым витамином В17, но полезен он лишь в умеренном количестве, в большом ядовит, подчеркнули в пресс-службе.
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фруктыЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)диетаОбщество
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