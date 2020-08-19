https://ria.ru/20200819/1575963441.html

Роспотребнадзор предупредил об опасной диете с использованием яблок

Яблочная монодиета может быть опасна для здоровья, так как организм получает слишком много клетчатки, а из-за этого обостряются колиты, язва и гастрит, сообщили РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T06:02

2020-08-19T06:02

2020-08-19T06:02

фрукты

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

диета

общество

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Яблочная монодиета может быть опасна для здоровья, так как организм получает слишком много клетчатки, а из-за этого обостряются колиты, язва и гастрит, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Яблочный Спас отмечается 19 августа.При этом в целом яблоки содержат витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновую кислоту, флавоноиды и множество полезных для организма микроэлементов, уточнили в пресс-службе.В косточках яблок содержится гликозид амигдалин, который является противораковым витамином В17, но полезен он лишь в умеренном количестве, в большом ядовит, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20200819/1575963088.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фрукты, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), диета, общество