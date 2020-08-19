https://ria.ru/20200819/1575963367.html

Горбачев назвал ошибку Лукашенко во время протестов

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает ошибкой президента Белоруссии Александра Лукашенко то, что тот опоздал с обращением за поддержкой к рабочим. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T05:47

2020-08-19T05:47

2020-08-19T10:28

александр лукашенко

михаил горбачев

белоруссия

ссср

в мире

протесты в белоруссии

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> считает ошибкой президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> то, что тот опоздал с обращением за поддержкой к рабочим.Он добавил, что конце существования СССР и сам обращался за поддержкой к трудящимся.По его мнению, в событиях в <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> ощущается влияние из-за границы.Горбачев также рассказал, что оставил пост президента Советского Союза, чтобы "избежать раскола и внутренней войны".Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Светалана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция отказалась признать эти результаты.Сразу после выборов начались массовые акции протеста. Поначалу их жестко подавляли силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По официальным данным, в первые дни были задержаны около семи тысяч человек, по данным МВД, пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. Три человека погибли.

https://ria.ru/20200817/1575869813.html

https://ria.ru/20200819/1575962435.html

https://ria.ru/20200818/1575948195.html

Арсений Новиков Тоже мне деятель блин.... 392

mika Antonov в Беларуси 500 000 безработных, 2,5 миллиона работает в России и 0,5 миллиона в странах евросоюза и это на 9 миллионов населения - вот проблема страны - наша молодежь хочет жить и работать дома, а Лукашенко для этого за 26 лет ничего не сделал себе любимому и деткам своим ни в чем не отказывал вертолеты, самолеты, формулы, хоккей, байки, резиденциии и это при зарплате рабочих в 200 баксов Думайте сами почему люди вышли и заводы встали 145

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белоруссия

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, михаил горбачев, белоруссия, ссср, в мире