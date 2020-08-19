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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575963367.html
Горбачев назвал ошибку Лукашенко во время протестов
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает ошибкой президента Белоруссии Александра Лукашенко то, что тот опоздал с обращением за поддержкой к рабочим. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T05:47
2020-08-19T10:28
александр лукашенко
михаил горбачев
белоруссия
ссср
в мире
протесты в белоруссии
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> считает ошибкой президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> то, что тот опоздал с обращением за поддержкой к рабочим.Он добавил, что конце существования СССР и сам обращался за поддержкой к трудящимся.По его мнению, в событиях в <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> ощущается влияние из-за границы.Горбачев также рассказал, что оставил пост президента Советского Союза, чтобы "избежать раскола и внутренней войны".Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Светалана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция отказалась признать эти результаты.Сразу после выборов начались массовые акции протеста. Поначалу их жестко подавляли силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По официальным данным, в первые дни были задержаны около семи тысяч человек, по данным МВД, пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. Три человека погибли.
https://ria.ru/20200817/1575869813.html
https://ria.ru/20200819/1575962435.html
https://ria.ru/20200818/1575948195.html
Тоже мне деятель блин....
392
в Беларуси 500 000 безработных, 2,5 миллиона работает в России и 0,5 миллиона в странах евросоюза и это на 9 миллионов населения - вот проблема страны - наша молодежь хочет жить и работать дома, а Лукашенко для этого за 26 лет ничего не сделал себе любимому и деткам своим ни в чем не отказывал вертолеты, самолеты, формулы, хоккей, байки, резиденциии и это при зарплате рабочих в 200 баксов Думайте сами почему люди вышли и заводы встали
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белоруссия
ссср
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александр лукашенко, михаил горбачев, белоруссия, ссср, в мире

Горбачев назвал ошибку Лукашенко во время протестов

05:47 19.08.2020 (обновлено: 10:28 19.08.2020)
131054
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает ошибкой президента Белоруссии Александра Лукашенко то, что тот опоздал с обращением за поддержкой к рабочим.

"Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно", — сказал он в беседе с "Комсомольской правдой".

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Он добавил, что конце существования СССР и сам обращался за поддержкой к трудящимся.

"Нужной поддержки не получилось. Свалить на рабочих — это я не склонен", — признался Горбачев.

По его мнению, в событиях в Белоруссии ощущается влияние из-за границы.
Горбачев также рассказал, что оставил пост президента Советского Союза, чтобы "избежать раскола и внутренней войны".
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Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Светалана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция отказалась признать эти результаты.
Сразу после выборов начались массовые акции протеста. Поначалу их жестко подавляли силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По официальным данным, в первые дни были задержаны около семи тысяч человек, по данным МВД, пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. Три человека погибли.
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569181762710
Обсудить 17
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМихаил ГорбачевБелоруссияСССРВ мире
Популярные комментарии
Тоже мне деятель блин....
19 августа, 06:01
Арсений Новиков
3311010011
в Беларуси 500 000 безработных, 2,5 миллиона работает в России и 0,5 миллиона в странах евросоюза и это на 9 миллионов населения - вот проблема страны - наша молодежь хочет жить и работать дома, а Лукашенко для этого за 26 лет ничего не сделал себе любимому и деткам своим ни в чем не отказывал вертолеты, самолеты, формулы, хоккей, байки, резиденциии и это при зарплате рабочих в 200 баксов Думайте сами почему люди вышли и заводы встали
19 августа, 06:10
mAmika Antonov
40114891
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