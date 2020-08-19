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Названа потенциальная опасность компьютерной клавиатуры
Использование компьютерной клавиатуры может быть вредным для здоровья: находящиеся на ней микробы вызывают целый ряд кожных заболеваний и инфекций глаз. Как... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T05:34
2020-08-19T10:17
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Использование компьютерной клавиатуры может быть вредным для здоровья: находящиеся на ней микробы вызывают целый ряд кожных заболеваний и инфекций глаз. Как себя обезопасить, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575951018.html">радио Sputnik</a> руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.Главная причина, по которой клавиатура из необходимого инструмента превращается в источник опасности, — банальная неаккуратность пользователей и отсутствие личной гигиены. На самих клавишах и особенно между ними скапливается большое количество потенциально опасных микроорганизмов, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575951018.html">радио Sputnik</a> Дмитрий Рябинин.Если такой возможности нет, нужно заботиться о гигиене рабочего пространства, примерно раз в месяц производить чистку клавиатуры. Важно чистить и пространство между клавишами, отметил эксперт.
https://ria.ru/20090420/168644501.html
Главная опасность клавиатуры в том, что она позволяет безнаказанно постить всякую чушь и вмешиваться в выборы президентов США.
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общество

Названа потенциальная опасность компьютерной клавиатуры

05:34 19.08.2020 (обновлено: 10:17 19.08.2020)
9093
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Использование компьютерной клавиатуры может быть вредным для здоровья: находящиеся на ней микробы вызывают целый ряд кожных заболеваний и инфекций глаз. Как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.
Главная причина, по которой клавиатура из необходимого инструмента превращается в источник опасности, — банальная неаккуратность пользователей и отсутствие личной гигиены. На самих клавишах и особенно между ними скапливается большое количество потенциально опасных микроорганизмов, рассказал радио Sputnik Дмитрий Рябинин.
Бамбуковая клавиатура по запасу прочности не уступает пластиковым собратьям.
20 апреля 2009, 05:42РИА Наука
Китайцы начали делать компьютерные клавиатуры из бамбукаНа разработку новинки у инженеров ушло три года. Главная проблема заключалась в том, что ломкий бамбук не выдерживал постоянного физического воздействия при печати. Как была решена эта задача - неизвестно, однако бамбуковая клавиатура по запасу прочности не уступает "пластиковым собратьям".

"Людям, которые подолгу работают с грязной клавиатурой и при этом часто трут глаза, может грозить как опасное кожное заболевание, так и инфекция глаз, конъюнктивит или что-то серьезнее. Простая рекомендация — максимально переходить на сенсорное управление, а еще лучше на голосовое управление, чтобы избежать любого контакта с загрязненными поверхностями", — советует Дмитрий Рябинин.

Если такой возможности нет, нужно заботиться о гигиене рабочего пространства, примерно раз в месяц производить чистку клавиатуры.

"Самое банальное и базовое решение — протереть корпус и клавиши моющим средством. Для этого подойдут специальные салфетки для ухода за техникой или тряпки с небольшим содержанием спирта. Главное — не использовать химикаты, предназначенные для чистки сантехники. Они опасны для пластика из-за щелочи: в лучшем случае сотрут с клавиатуры краску, в худшем — просто повредят корпус", — предупредил руководитель Hi-Tech Mail.ru.

Важно чистить и пространство между клавишами, отметил эксперт.

"Можно использовать ватные палочки, щетку с мягкой щетиной. Если нужно почистить клавиатуру внутри, придется применять сжатый воздух — так можно выдуть крошки. Специальные баллончики стоят недорого, они подойдут для механических клавиатур, а вот ноутбучные клавиатуры лучше разобрать и пропылесосить", — посоветовал в интервью радио Sputnik Дмитрий Рябинин.

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Общество
Популярные комментарии
Главная опасность клавиатуры в том, что она позволяет безнаказанно постить всякую чушь и вмешиваться в выборы президентов США.
19 августа, 09:10
Von Stirliz
690004
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