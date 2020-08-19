Названа потенциальная опасность компьютерной клавиатуры
"Людям, которые подолгу работают с грязной клавиатурой и при этом часто трут глаза, может грозить как опасное кожное заболевание, так и инфекция глаз, конъюнктивит или что-то серьезнее. Простая рекомендация — максимально переходить на сенсорное управление, а еще лучше на голосовое управление, чтобы избежать любого контакта с загрязненными поверхностями", — советует Дмитрий Рябинин.
"Самое банальное и базовое решение — протереть корпус и клавиши моющим средством. Для этого подойдут специальные салфетки для ухода за техникой или тряпки с небольшим содержанием спирта. Главное — не использовать химикаты, предназначенные для чистки сантехники. Они опасны для пластика из-за щелочи: в лучшем случае сотрут с клавиатуры краску, в худшем — просто повредят корпус", — предупредил руководитель Hi-Tech Mail.ru.
"Можно использовать ватные палочки, щетку с мягкой щетиной. Если нужно почистить клавиатуру внутри, придется применять сжатый воздух — так можно выдуть крошки. Специальные баллончики стоят недорого, они подойдут для механических клавиатур, а вот ноутбучные клавиатуры лучше разобрать и пропылесосить", — посоветовал в интервью радио Sputnik Дмитрий Рябинин.