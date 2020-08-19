https://ria.ru/20200819/1575963331.html

Названа потенциальная опасность компьютерной клавиатуры

Использование компьютерной клавиатуры может быть вредным для здоровья: находящиеся на ней микробы вызывают целый ряд кожных заболеваний и инфекций глаз. Как... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T05:34

2020-08-19T05:34

2020-08-19T10:17

общество

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Использование компьютерной клавиатуры может быть вредным для здоровья: находящиеся на ней микробы вызывают целый ряд кожных заболеваний и инфекций глаз. Как себя обезопасить, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575951018.html">радио Sputnik</a> руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.Главная причина, по которой клавиатура из необходимого инструмента превращается в источник опасности, — банальная неаккуратность пользователей и отсутствие личной гигиены. На самих клавишах и особенно между ними скапливается большое количество потенциально опасных микроорганизмов, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575951018.html">радио Sputnik</a> Дмитрий Рябинин.Если такой возможности нет, нужно заботиться о гигиене рабочего пространства, примерно раз в месяц производить чистку клавиатуры. Важно чистить и пространство между клавишами, отметил эксперт.

https://ria.ru/20090420/168644501.html

Von Stirliz Главная опасность клавиатуры в том, что она позволяет безнаказанно постить всякую чушь и вмешиваться в выборы президентов США. 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество