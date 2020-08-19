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Эксперт объяснил, какие приложения убрать, чтобы смартфон работал быстрее
Удаление ненужных или тяжелых приложений на смартфоне, которые занимают место в хранилище и могут работать в фоне, поможет ускорить работу гаджета. Это... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T05:27
2020-08-19T14:45
google android
apple ios
технологии
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Удаление ненужных или тяжелых приложений на смартфоне, которые занимают место в хранилище и могут работать в фоне, поможет ускорить работу гаджета. Это относится и к виджетам на рабочем столе смартфона: они могут замедлять работу, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200819/831925705.html" target="_blank">Прайм</a>" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.Медленно работают в основном старые смартфоны, причем это касается как устройств на <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a>, так и на <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>. "Тормозить" могут и современные ультрабюджетные устройства на облегченной операционной системе Android Go.Ускорить старые или бюджетные смартфоны можно попробовать двумя способами: изменением настроек системы и удалением ненужных приложений или переходом на их менее ресурсоемкие аналоги, отмечает эксперт.
https://ria.ru/20200817/1575869198.html
А если телефон промок, его надо высушить, или поместить в тарелку риса. Я могу теперь считаться экспертом ?
86
"Капитан Очевидность" получил работу на РИА. :)
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6
РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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60
google android, apple ios, технологии

Эксперт объяснил, какие приложения убрать, чтобы смартфон работал быстрее

05:27 19.08.2020 (обновлено: 14:45 19.08.2020)
70131
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Удаление ненужных или тяжелых приложений на смартфоне, которые занимают место в хранилище и могут работать в фоне, поможет ускорить работу гаджета. Это относится и к виджетам на рабочем столе смартфона: они могут замедлять работу, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
Медленно работают в основном старые смартфоны, причем это касается как устройств на iOS, так и на Android. "Тормозить" могут и современные ультрабюджетные устройства на облегченной операционной системе Android Go.
Мужчина со смартфоном
17 августа, 03:02
Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
Ускорить старые или бюджетные смартфоны можно попробовать двумя способами: изменением настроек системы и удалением ненужных приложений или переходом на их менее ресурсоемкие аналоги, отмечает эксперт.
"В первую очередь стоит обратить внимание на действительно тяжелые приложения, такие как Facebook и YouTube. К примеру, на Android существуют облегченные версии приложений — например, Facebook lite, Google Maps Go. Можно пользоваться легкой мобильной версией сайта или сервиса в веб-браузере и совсем отказаться от отдельного приложения, если оно тормозит", — советует он.
1116319816268
Обсудить 6
Google AndroidApple iOSТехнологии
Популярные комментарии
А если телефон промок, его надо высушить, или поместить в тарелку риса. Я могу теперь считаться экспертом ?
19 августа, 07:17
Валар Дахаэрис
48350003
"Капитан Очевидность" получил работу на РИА. :)
19 августа, 06:06
Sergiy Rambus
48150005
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