https://ria.ru/20200819/1575963301.html

Эксперт объяснил, какие приложения убрать, чтобы смартфон работал быстрее

Удаление ненужных или тяжелых приложений на смартфоне, которые занимают место в хранилище и могут работать в фоне, поможет ускорить работу гаджета. Это... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T05:27

2020-08-19T05:27

2020-08-19T14:45

google android

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технологии

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Удаление ненужных или тяжелых приложений на смартфоне, которые занимают место в хранилище и могут работать в фоне, поможет ускорить работу гаджета. Это относится и к виджетам на рабочем столе смартфона: они могут замедлять работу, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200819/831925705.html" target="_blank">Прайм</a>" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.Медленно работают в основном старые смартфоны, причем это касается как устройств на <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a>, так и на <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>. "Тормозить" могут и современные ультрабюджетные устройства на облегченной операционной системе Android Go.Ускорить старые или бюджетные смартфоны можно попробовать двумя способами: изменением настроек системы и удалением ненужных приложений или переходом на их менее ресурсоемкие аналоги, отмечает эксперт.

https://ria.ru/20200817/1575869198.html

Валар Дахаэрис А если телефон промок, его надо высушить, или поместить в тарелку риса. Я могу теперь считаться экспертом ? 86

Sergiy Rambus "Капитан Очевидность" получил работу на РИА. :) 68

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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