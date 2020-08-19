https://ria.ru/20200819/1575963268.html

Более 60 якутян находятся в обсерваторе перед вахтой на Чаянде

Свыше 60 якутян находятся в обсерваторе перед отправкой на вахту в Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, где весной из-за вспышки коронавируса был... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T05:26

2020-08-19T05:26

2020-08-19T05:26

республика саха (якутия)

сила сибири (газопровод)

газпром

газпром авиа

экономика

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<strong>ЯКУТСК, 19 авг – РИА Новости.</strong> Свыше 60 якутян находятся в обсерваторе перед отправкой на вахту в Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, где весной из-за вспышки коронавируса был объявлен карантин, всего из республики планируется трудоустроить 800 местных кадров, сообщил РИА Новости заместитель председателя госкомитета республики по занятости населения Гаврил Харлампьев.Указом главы Якутии с 17 апреля на территории Чаяндинского месторождения, где расположены 34 вахтовых поселка и трудились свыше 10 тысяч работников, из-за вспышки коронавируса был введен карантин. Авиакомпании "Якутия" и "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_avia/" target="_blank" data-auto="true">Газпром авиа</a>" вывезли с месторождения свыше 8 тысяч человек. Режим карантина на Чаянде был снят с 1 июня. Чартерные рейсы 15–16 июня доставили на месторождение свыше 160 вахтовиков "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a> добыча Ноябрьск" для смены дежурного персонала и бесперебойной подачи газа в газопровод "<a href="http://ria.ru/product_Sila_Sibiri/" target="_blank" data-auto="true">Сила Сибири</a>".По словам зампреда, в районах республики ведётся сбор анкет и документов от желающих трудоустроиться на Чаянду. "На рассмотрение кадровым службам компании было направлено 414 анкет граждан, из которых предварительное одобрение на трудоустройство получили 268 человек. Средний размер заработной платы вахтовых рабочих составляет 54 тысячи рублей. Требуются водители самосвалов, стропальщики, плотники, дорожные рабочие, столяры 4 разряда, повара, подсобные рабочие, вахтеры 2 разряда, слесарь по ремонту холодильного оборудования", - отметил собеседник агентства.Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из крупнейших на Востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири". По размеру запасов (B1+B2) относится к категории уникальных - порядка 1,2 триллиона кубометров газа и около 61,6 миллиона тонн нефти и конденсата. Проектная годовая производительность - 25 миллиардов кубометров газа, 1,9 миллиона тонн нефти и 0,4 миллиона тонн газового конденсата.

https://ria.ru/20200818/1575918635.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сила сибири (газопровод), газпром, газпром авиа, экономика