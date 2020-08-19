Россиянам назвали правила выбора яблок

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Какие яблоки полезнее: красные, зеленые или даже белые? Ответ на этот вопрос дал в интервью радио Sputnik врач диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.
В России принято считать, что яблоки красного цвета самые полезные. Но это не так. С точки зрения диетологии, у яблок разных цветов и сортов близкие наборы полезных витаминов и микроэлементов. Разницу сможет увидеть только специалист, а для простого человека их польза будет идентичной, считает Андрей Бобровский. По его словам, важное различие будет только в калориях.
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"Выбирать яблоки лучше со знанием того, что более сладкие сорта яблок более калорийные, а более кислые, как правило, менее калорийные. Отличие не очень существенное, но оно есть. Люди чаще всего выбирают яблоки, опираясь не на их калорийность, а на свои вкусовые предпочтения. Это правильно. Хоть кислые, хоть сладкие яблоки, а они все равно низкокалорийный продукт", — рассказал радио Sputnik диетолог.
В августе в России отмечают Яблочный Спас, это время сбора урожая, поэтому именно в этот месяц лучше всего покупать отечественные яблоки во всем их разнообразии, говорит Андрей Бобровский.
"Выбирайте яблоки разноцветные. Один день – зеленые, на другой день – красные, потом – желтые или еще какие. Чем больше будет цветовое разнообразие у яблок, тем больше разнообразие полезных веществ вы сможете получить", — уверяет диетолог.
Привычка очищать яблоки от кожуры приводит к тому, что теряется большое количество полезных веществ, поэтому, если есть возможность, нужно есть неочищенные яблоки, советует Андрей Бобровский.
"Максимальная концентрация полезных веществ, то есть тех самых витаминов и микроэлементов, в яблоках находится в области кожуры. Ни в коем случае не надо яблоки от кожуры чистить и употреблять только мякоть в чистом виде. Лучше с кожурой", — уточнил диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.