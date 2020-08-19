Россиянам назвали правила выбора яблок

В России принято считать, что яблоки красного цвета самые полезные. Но это не так. С точки зрения диетологии, у яблок разных цветов и сортов близкие наборы полезных витаминов и микроэлементов. Разницу сможет увидеть только специалист, а для простого человека их польза будет идентичной, считает Андрей Бобровский. По его словам, важное различие будет только в калориях.