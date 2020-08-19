Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Обнаружить факт наличия клавиатурного шпиона, или keylogger, можно либо путем сканирования компьютера антивирусным ПО, либо с помощью встроенной системы-анализатора, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Алексей Мальнев.
По его словам, наличие такого шпиона — очень плохой знак для пользователя.
Наличие keylogger можно считать симптомом полного взлома компьютера, и это весьма плохая новость для пользователя. Дело в том, что современное вредоносное программное обеспечение чаще всего использует keylogger как один из множества модулей.
"Наряду с фактом нарушения конфиденциальности вводимой на клавиатуре информации у вас с большой вероятностью уже имеется целый набор других потенциальных проблем: кража конфиденциальных файлов с жесткого диска, перехват данных учетных записей, скрытая аудио- и видеозапись (при наличии микрофона и видеокамеры), потенциальное уничтожение данных (если присутствует вредоносный модуль шифрования Ransomware), полный удаленный доступ злоумышленника", — рассказал он.