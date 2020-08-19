Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона

"Наряду с фактом нарушения конфиденциальности вводимой на клавиатуре информации у вас с большой вероятностью уже имеется целый набор других потенциальных проблем: кража конфиденциальных файлов с жесткого диска, перехват данных учетных записей, скрытая аудио- и видеозапись (при наличии микрофона и видеокамеры), потенциальное уничтожение данных (если присутствует вредоносный модуль шифрования Ransomware), полный удаленный доступ злоумышленника", — рассказал он.