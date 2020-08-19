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Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
Обнаружить факт наличия клавиатурного шпиона, или keylogger, можно либо путем сканирования компьютера антивирусным ПО, либо с помощью встроенной... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T03:48
инфосистемы джет
технологии
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
инфосистемы джет, технологии

Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона

03:48 19.08.2020
207
© Depositphotos / Natali SammmДевушка печатает на клавиатуре
Девушка печатает на клавиатуре
© Depositphotos / Natali Sammm
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Обнаружить факт наличия клавиатурного шпиона, или keylogger, можно либо путем сканирования компьютера антивирусным ПО, либо с помощью встроенной системы-анализатора, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Алексей Мальнев.
По его словам, наличие такого шпиона — очень плохой знак для пользователя.​
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Наличие keylogger можно считать симптомом полного взлома компьютера, и это весьма плохая новость для пользователя. Дело в том, что современное вредоносное программное обеспечение чаще всего использует keylogger как один из множества модулей.
"Наряду с фактом нарушения конфиденциальности вводимой на клавиатуре информации у вас с большой вероятностью уже имеется целый набор других потенциальных проблем: кража конфиденциальных файлов с жесткого диска, перехват данных учетных записей, скрытая аудио- и видеозапись (при наличии микрофона и видеокамеры), потенциальное уничтожение данных (если присутствует вредоносный модуль шифрования Ransomware), полный удаленный доступ злоумышленника", — рассказал он.
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03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
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